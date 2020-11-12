"З п'яти пацієнтів у палаті вижив лише я". Розповідь львів'янина, що поборов Covid-19

12 листопада 2020

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Вперше В'ячеслав Семененко розповів свою історію на власній сторінці у фейсбуці. Публікація зібрала кілька тисяч лайків та репостів, а чимало людей у коментарях почали звинувачувати його в тому, що він поширює "страшилки" і "сіє паніку".



Те, як вони це сприймають - це їхня проблема. Я той пост писав не для всіх - лише для своїх друзів, аби поділитися тим, що пережив. Вийшло так, що його побачило багато людей, - я цього не міг спланувати.



Бог суддя тим, хто каже, що це якась брехня і що я навмисно когось лякаю. Так, я знаю, що для більшості людей ця хвороба протікає легко, - але я розповів про те, що буває й інакше: люди мають знати, що навіть такий чоловік як я - здоровий, молодий, без побічних захворювань - може перенести все дуже непросто.



Помиляються і ті, хто сприймає мою історію як критику лікарні та медпрацівників. Так, умови там жахливі, але винні в цьому точно не лікарі і не медсестри. Вони роблять усе, що можуть, - я бачив це на власні очі.