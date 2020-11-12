Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2177217821792180 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 65 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 14 Всього голосів : 65 Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:13 budivelnik написав: .......

3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи

4 Є така штука як професійне викривлення

Завдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хвороби

Степанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра...

......

Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли...

Але всі в масках і точно не від ковіду... .......3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи4 Є така штука як професійне викривленняЗавдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хворобиСтепанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра.........Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли...Але всі в масках і точно не від ковіду...

Сплошные перлы!

Каким образом маски "гроблять всё навколо"?

Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."?

Почему ношение масок мешает "шукати інші виходи"?

Откуда противопоставление "подовше карантин" и "пошвидше всім перехворіти"?

Искривление логики предельное.



Я на данной ветке специально убираю подпись.

Но прихожу к выводу, что она правильна. С Будивельником нет смысла разговаривать - логика совершенно удивительная и доказывать что-либо абсолютно бесполезно.

Единственное, что по данной ветке стоит добавить к людям, с которыми бесполезно говорить, Uppi и ещё ряд товарищей. Сплошные перлы!Каким образом маски "гроблять всё навколо"?Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."?Почему ношение масок мешает "шукати інші виходи"?Откуда противопоставление "подовше карантин" и "пошвидше всім перехворіти"?Искривление логики предельное.Я на данной ветке специально убираю подпись.Но прихожу к выводу, что она правильна. С Будивельником нет смысла разговаривать - логика совершенно удивительная и доказывать что-либо абсолютно бесполезно.Единственное, что по данной ветке стоит добавить к людям, с которыми бесполезно говорить, Uppi и ещё ряд товарищей. ЛАД 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4272 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:22 budivelnik написав: ЛАД написав: От холеры нет иммунитета и нет вакцины. От холеры нет иммунитета и нет вакцины. Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки.... Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....

Возможно, для Вас будет открытием узнать, что холерой можно заразиться и писяя в унитаз, и даже если не пить воду из унитаза.

Но, вообще-то, это был просто пример борьбы с заболеванием, от которого нет иммунитета. Возможно, для Вас будет открытием узнать, что холерой можно заразиться и писяя в унитаз, и даже если не пить воду из унитаза.Но, вообще-то, это был просто пример борьбы с заболеванием, от которого нет иммунитета. ЛАД 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4272 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:31 ЛАД написав: tumos написав: .....

Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.

.... .....Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.....

Уже писал, как переболел сват.

Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.

Дело было в июле.

На мой взгляд, это нормальный алгоритм. Уже писал, как переболел сват.Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.Дело было в июле.На мой взгляд, это нормальный алгоритм.

За неимением гербовой - да. В настоящее время получения результата в тот же день представляется сомнительным. Заразившихся ковидом ОРВИшников списываем в потери. Нормальный алгоритм - это закупка порядка 10 млн тестов ПЦР и тестирование при проявлении признаков еще на дому. Если в больницу просочится больной без ПЦР наличие в больнице запаса быстрых тестов. Но полагаю частный медицинский бизнес весьма против налаживания государственного механизма в этой сфере. ) За неимением гербовой - да. В настоящее время получения результата в тот же день представляется сомнительным. Заразившихся ковидом ОРВИшников списываем в потери. Нормальный алгоритм - это закупка порядка 10 млн тестов ПЦР и тестирование при проявлении признаков еще на дому. Если в больницу просочится больной без ПЦР наличие в больнице запаса быстрых тестов. Но полагаю частный медицинский бизнес весьма против налаживания государственного механизма в этой сфере. ) tumos Повідомлень: 1279 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:34 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Это ещё с какой "стелi" такой вывод? Это ещё с какой "стелi" такой вывод? 1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестик

Чи вдягнули хрестик і зняли труси?

Що за страусина політика

Цитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати

2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працює

Це аксіома ,яка не потребує доведень

3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж перші

Це також аксіома.

А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні. 1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестикЧи вдягнули хрестик і зняли труси?Що за страусина політикаЦитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працюєЦе аксіома ,яка не потребує доведень3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж першіЦе також аксіома.А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні.

После сегодняшних постов Вы уже вполне можете снять трусы и пойти так гулять.

Цитата без ссылки на Вас - мне просто лень было цитировать длинный пост и потом резать его. И цитата не такое откровение, чтобы Вы гордились авторством.

Ваш ответ имеет примерно ту же ценность.

Есть масса людей с хроническими заболеваниями (например, астма, ХОЗЛ, ИБС, ...), которые успешно работают и "створюють не менше товарів послуг ніж здоровi".

А то, что они "спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібнi", приводит к тому, что они способствуют росту ВВП больше, чем здоровые.

Простите , но на этом беседу заканчиваю. Надоело спорить с совершенно нелогичными высказываниями. После сегодняшних постов Вы уже вполне можете снять трусы и пойти так гулять.Цитата без ссылки на Вас - мне просто лень было цитировать длинный пост и потом резать его. И цитата не такое откровение, чтобы Вы гордились авторством.Ваш ответ имеет примерно ту же ценность.Есть масса людей с хроническими заболеваниями (например, астма, ХОЗЛ, ИБС, ...), которые успешно работают и "створюють не менше товарів послуг ніж здоровi".А то, что они "спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібнi", приводит к тому, что они способствуют росту ВВП больше, чем здоровые.Простите , но на этом беседу заканчиваю. Надоело спорить с совершенно нелогичными высказываниями. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17610 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4272 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:54 Natt написав: То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала)) То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))



Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших. Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших. Libo 2

Повідомлень: 8772 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:04 Libo написав: Natt написав: То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала)) То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))



Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших. Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших.

Теперь понятно, откуда появятся обещанные голубоглазый мальчик и белокурая девочка Теперь понятно, откуда появятся обещанные голубоглазый мальчик и белокурая девочка Natt

Повідомлень: 1647 З нами з: 09.08.15 Подякував: 417 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2177217821792180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Patrick і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1676867

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53