budivelnik написав:....... 3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи 4 Є така штука як професійне викривлення Завдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хвороби Степанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра... ...... Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли... Але всі в масках і точно не від ковіду...
Сплошные перлы! Каким образом маски "гроблять всё навколо"? Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."? Почему ношение масок мешает "шукати інші виходи"? Откуда противопоставление "подовше карантин" и "пошвидше всім перехворіти"? Искривление логики предельное.
Я на данной ветке специально убираю подпись. Но прихожу к выводу, что она правильна. С Будивельником нет смысла разговаривать - логика совершенно удивительная и доказывать что-либо абсолютно бесполезно. Единственное, что по данной ветке стоит добавить к людям, с которыми бесполезно говорить, Uppi и ещё ряд товарищей.
ЛАД написав:От холеры нет иммунитета и нет вакцины.
Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....
Возможно, для Вас будет открытием узнать, что холерой можно заразиться и писяя в унитаз, и даже если не пить воду из унитаза. Но, вообще-то, это был просто пример борьбы с заболеванием, от которого нет иммунитета.
tumos написав:..... Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения. ....
Уже писал, как переболел сват. Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату. Дело было в июле. На мой взгляд, это нормальный алгоритм.
За неимением гербовой - да. В настоящее время получения результата в тот же день представляется сомнительным. Заразившихся ковидом ОРВИшников списываем в потери. Нормальный алгоритм - это закупка порядка 10 млн тестов ПЦР и тестирование при проявлении признаков еще на дому. Если в больницу просочится больной без ПЦР наличие в больнице запаса быстрых тестов. Но полагаю частный медицинский бизнес весьма против налаживания государственного механизма в этой сфере. )
budivelnik написав:як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей
Это ещё с какой "стелi" такой вывод?
1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестик Чи вдягнули хрестик і зняли труси? Що за страусина політика Цитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати 2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працює Це аксіома ,яка не потребує доведень 3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж перші Це також аксіома. А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні.
После сегодняшних постов Вы уже вполне можете снять трусы и пойти так гулять. Цитата без ссылки на Вас - мне просто лень было цитировать длинный пост и потом резать его. И цитата не такое откровение, чтобы Вы гордились авторством. Ваш ответ имеет примерно ту же ценность. Есть масса людей с хроническими заболеваниями (например, астма, ХОЗЛ, ИБС, ...), которые успешно работают и "створюють не менше товарів послуг ніж здоровi". А то, что они "спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібнi", приводит к тому, что они способствуют росту ВВП больше, чем здоровые. Простите , но на этом беседу заканчиваю. Надоело спорить с совершенно нелогичными высказываниями.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))
Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших.
Natt написав:То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))
Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших.
Теперь понятно, откуда появятся обещанные голубоглазый мальчик и белокурая девочка