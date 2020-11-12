Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:34

budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Это ещё с какой "стелi" такой вывод? Это ещё с какой "стелi" такой вывод? 1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестик

Чи вдягнули хрестик і зняли труси?

Що за страусина політика

Цитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати

2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працює

Це аксіома ,яка не потребує доведень

3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж перші

Це також аксіома.

А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні. 1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестикЧи вдягнули хрестик і зняли труси?Що за страусина політикаЦитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працюєЦе аксіома ,яка не потребує доведень3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж першіЦе також аксіома.А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні.

После сегодняшних постов Вы уже вполне можете снять трусы и пойти так гулять.Цитата без ссылки на Вас - мне просто лень было цитировать длинный пост и потом резать его. И цитата не такое откровение, чтобы Вы гордились авторством.Ваш ответ имеет примерно ту же ценность.Есть масса людей с хроническими заболеваниями (например, астма, ХОЗЛ, ИБС, ...), которые успешно работают и "створюють не менше товарів послуг ніж здоровi".А то, что они "спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібнi", приводит к тому, что они способствуют росту ВВП больше, чем здоровые.Простите , но на этом беседу заканчиваю. Надоело спорить с совершенно нелогичными высказываниями.