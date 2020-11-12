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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2178217921802181>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:13

  budivelnik написав:.......
3 Якщо бачиш ,що головне не розтягнути подовше карантин , а пошвидше всім перехворіти - починаєш розуміти ,що маски розтягуючи кількість перехворівших в часі,не зменшать загальну кількість тих хто захворіє - починаєш шукати інші виходи
4 Є така штука як професійне викривлення
Завдання медика - бажано не дати захворіти , а якщо хтось захворів - вилікувати...або помякшити наслідок хвороби
Степанов/Ляшко це робить ,впроваджуючи маски... і гроблячи все навколо ,жодним чином не думаючи а що завтра...
......
Економіка розвалена, вакцини робити нікому,бо електрики нема, бо шахти стоять,бо шахтарі з голоду перемерли...
Але всі в масках і точно не від ковіду...

Сплошные перлы!
Каким образом маски "гроблять всё навколо"? :shock:
Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."?
Почему ношение масок мешает "шукати інші виходи"?
Откуда противопоставление "подовше карантин" и "пошвидше всім перехворіти"?
Искривление логики предельное.

Я на данной ветке специально убираю подпись.
Но прихожу к выводу, что она правильна. С Будивельником нет смысла разговаривать - логика совершенно удивительная и доказывать что-либо абсолютно бесполезно.
Единственное, что по данной ветке стоит добавить к людям, с которыми бесполезно говорить, Uppi и ещё ряд товарищей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:От холеры нет иммунитета и нет вакцины.
Ви звичайно можете пити воду з унітазу в міському туалеті... там шанс підхопити холеру високий - у всіх інших випадках не треба навіть руки мити після туалету -достатньо в дитинстві навчитись пісяти в унітаз а не на руки....

Возможно, для Вас будет открытием узнать, что холерой можно заразиться и писяя в унитаз, и даже если не пить воду из унитаза. :)
Но, вообще-то, это был просто пример борьбы с заболеванием, от которого нет иммунитета.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:31

  ЛАД написав:
  tumos написав:.....
Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.
....

Уже писал, как переболел сват.
Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.
Дело было в июле.
На мой взгляд, это нормальный алгоритм.

За неимением гербовой - да. В настоящее время получения результата в тот же день представляется сомнительным. Заразившихся ковидом ОРВИшников списываем в потери. Нормальный алгоритм - это закупка порядка 10 млн тестов ПЦР и тестирование при проявлении признаков еще на дому. Если в больницу просочится больной без ПЦР наличие в больнице запаса быстрых тестов. Но полагаю частный медицинский бизнес весьма против налаживания государственного механизма в этой сфере. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:як правило люди які мають хронічні захворювання,а отже не приймають у активному створенні/наданні послуг/цінностей

Это ещё с какой "стелi" такой вывод? :shock:
1 Ви знову зняли труси і вдягнули хрестик
Чи вдягнули хрестик і зняли труси?
Що за страусина політика
Цитату приводите, а те що вона моя - стидаєтесь показати
2 Чим більше людина хвора - тим менше вона працює
Це аксіома ,яка не потребує доведень
3 Якщо взяти 1000 молодих/здорових і 1000 хронічнохворих - то останні створять в рази менше товарів послуг ніж перші
Це також аксіома.
А от спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібні.

После сегодняшних постов Вы уже вполне можете снять трусы и пойти так гулять.
Цитата без ссылки на Вас - мне просто лень было цитировать длинный пост и потом резать его. И цитата не такое откровение, чтобы Вы гордились авторством.
Ваш ответ имеет примерно ту же ценность.
Есть масса людей с хроническими заболеваниями (например, астма, ХОЗЛ, ИБС, ...), которые успешно работают и "створюють не менше товарів послуг ніж здоровi".
А то, что они "спожити спробують більше товарів/послуг , бо крім того набору що споживає перша група їм потрібні ще специфічні товари/послуги , які першій не потрібнi", приводит к тому, что они способствуют росту ВВП больше, чем здоровые.
Простите , но на этом беседу заканчиваю. Надоело спорить с совершенно нелогичными высказываниями.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:54

  Natt написав:То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))


Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:04

  Libo написав:
  Natt написав:То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))


Значит тебе нужен аккуратный, чистоплотный, следящий за собой, с запахом дорого коньяка, сигар и парфума. Из военных, из гусар, капитан. Из наших. :idea:

Теперь понятно, откуда могут появиться обещанные Вами темненький мальчик и белокурая девочка 8) В смысле технически и раньше было понятно - откуда...)))
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:43

  ЛАД написав:
  tumos написав:.....
Собственно и я говорил об отсутствии четкого алгоритма. Но вот о тестировании ПЦР хотелось бы высказать свою точку зрения.
....

Уже писал, как переболел сват.
Положили в больницу в "палату ожидания" (был результат КТи симптомы). Сразу сделали ПЦР. Вечером получили положительный результат и ночью перевели в ковидную палату.
Дело было в июле.
На мой взгляд, это нормальный алгоритм.


Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:46

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Від коронавірусу - вмерло нуль
А от тих в 100 разів більше - вмерли від пневмонії чи інших хронічних захворювань
В той час коли від грипу вмерло 70 осіб, а ще пару тисяч від пневмонії(хронічної) яка загострилась після захворювання грипом...
Я правильно і коректно написав?


По-моему, это рекордная плотность бреда на количество букаф! Поздравляю с очередной шнобелевкой форума :mrgreen:


это бесполезно комментировать
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Каким образом маски "гроблять всё навколо"?
Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."?
масками завалены все мусорки, предприятия вместо хлеба начали выпуск масок. Себестоимость маски 20копеек а цена в атб 3,50. Маска новый двигатель мирового ввп!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:51

не только руки но и лицо

  Natt написав:То-то я удивлялась, что у нас на работе чуть ли не половина народу руки после туалета не мыла. Наверное, просто потому что не ссала себе на руки. Но я на всякий случай ни у кого угощения не брала))
верю в евро... по 1,4
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