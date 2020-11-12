adeges написав: Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.
Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ?
adeges написав: Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.
Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ?
В боксе должен быть только один пациент. Если бы Германия заполняла боксы пачками, статистика у них была бы совсем иной. Орднунг в данном случае спасает немцев, пока наши отечественные вильнолюды гробят украинцев. К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу.