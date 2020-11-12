Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2178217921802181 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:04

В итоге умерла

https://t.me/dtpkievua/110010 Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.В итоге умерла Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13233 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7316 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:13

Ось такий він Карантин вихідного дня - вибірковий, для своїх Пришла смс из Эльдорадо: "У нас знижки і ми працюємо!"...Ось такий він Карантин вихідного дня - вибірковий, для своїх Lady_N

Повідомлень: 111 З нами з: 05.07.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:16 adeges написав:

Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых. Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.

Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ? Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ? tumos Повідомлень: 1280 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:17 Вкладчик1234 написав: Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.

В итоге умерла

https://t.me/dtpkievua/110010 Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.В итоге умерла

Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать.

Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет. Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать.Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет. antey1969 1

Повідомлень: 10137 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2856 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:28 tumos написав: adeges написав:

Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых. Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.

Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ? Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ?

В боксе должен быть только один пациент. Если бы Германия заполняла боксы пачками, статистика у них была бы совсем иной.

Орднунг в данном случае спасает немцев, пока наши отечественные вильнолюды гробят украинцев.

К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу. В боксе должен быть только один пациент. Если бы Германия заполняла боксы пачками, статистика у них была бы совсем иной.Орднунг в данном случае спасает немцев, пока наши отечественные вильнолюды гробят украинцев.К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу. antey1969 1

Повідомлень: 10137 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2856 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:34 vitaliian написав: ЛАД написав: Каким образом маски "гроблять всё навколо"?

Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."? Каким образом маски "гроблять всё навколо"?Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."? масками завалены все мусорки, предприятия вместо хлеба начали выпуск масок. Себестоимость маски 20копеек а цена в атб 3,50. Маска новый двигатель мирового ввп! масками завалены все мусорки, предприятия вместо хлеба начали выпуск масок. Себестоимость маски 20копеек а цена в атб 3,50. Маска новый двигатель мирового ввп!

У нас в магазинах хлеб пропал?!



P.s. Цены на маски это другой вопрос, и он не поднимался. У нас в магазинах хлеб пропал?!P.s. Цены на маски это другой вопрос, и он не поднимался. ЛАД 2 Повідомлень: 17611 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4276 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2178217921802181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1676886

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53