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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2178217921802181

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:04

Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.
В итоге умерла
https://t.me/dtpkievua/110010
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:13

Пришла смс из Эльдорадо: "У нас знижки і ми працюємо!"...
Ось такий він Карантин вихідного дня - вибірковий, для своїх :evil:
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:16

  adeges написав:
Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.

Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:17

  Вкладчик1234 написав:Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.
В итоге умерла
https://t.me/dtpkievua/110010

Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать.
Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:28

  tumos написав:
  adeges написав:
Так сейчас делают в Германию, даже без симптомов- по контактным (семья) до получения результатов анализа, при этом в изолированные боксы. Но судя по всему у нас нет мест даже для подтвержденных средне-легких больных, не то что для подозреваемых.

Уточните, пожалуйста, изолированный бокс в Германии предназначен для размещения одного пациента или нескольких ?

В боксе должен быть только один пациент. Если бы Германия заполняла боксы пачками, статистика у них была бы совсем иной.
Орднунг в данном случае спасает немцев, пока наши отечественные вильнолюды гробят украинцев.
К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:34

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Каким образом маски "гроблять всё навколо"?
Каким образом маски приводят к "Економіка розвалена ..."?
масками завалены все мусорки, предприятия вместо хлеба начали выпуск масок. Себестоимость маски 20копеек а цена в атб 3,50. Маска новый двигатель мирового ввп!

У нас в магазинах хлеб пропал?! :shock:

P.s. Цены на маски это другой вопрос, и он не поднимался.
ЛАД
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