Вкладчик1234 написав:Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина. В итоге умерла https://t.me/dtpkievua/110010
Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать. Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет.
Ну что сказать? Даже если у Вас и нет ковида - не расстраивайтесь. Украинская медицина Вам поможет
Насчёт "ничего нет". Действительно, нет трупа и свидетельства о смерти. Можно даже сказать что это фейк и "пропаганда кремля".
Практически то же самое можно сказать например о "ковидной статистике" - научились уже отличать смерть "от ковида" от смерти "с ковидом"? Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо? Почему на "патриотическое кино" деньги есть, а на антисептик и/или маски для людей - нет? Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты? У нас "эпидемия", "пандемия", "надзвичайный стан", "вийна"? "Ковид напав", чи "нападе якщо не носити маски?" *сообщение содержит немного сарказма
Вкладчик1234 написав:Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?
Люди дома на карантине сидят, кина по телику просят. Время и желание есть - пусть смотрят. Или ты именно от "патриотического кина" подгораешь? Так вашу убогую вату надо же когда-то начинать просвещать. Мозги вправятся, может и в труде большего добьетесь.
Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")
В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня
Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня в качестве "монастыря", "храма" и "трапезной".
Об этом бизнесмен написал в своем Facebook.
"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - сообщил предприниматель.
Чтобы спасти свой бизнес от новых карантинных ограничений, Ковальчук со своими партнерами решил создать организацию "Братство лысых" и вести бизнес от ее имени.
"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм", - пояснил бизнесмен.
Ковальчук отметил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".
На сегодня в Чехии идет падение числа регистрируемых случаев. Скорость падения самая большая из всех стран Европы, где в основном наблюдается рост. По оценкам местных эпидемиологов падения удалось добиться за счет уменьшения числа контактов и соблюдением дистанции (данные брали с google, банков и местных приложений mapy.cz, eRouska), ну и того, что официально 0,5 млн, а оценочно 2,5 млн уже имели контакт с вирусом. Также большое влияние оказало то, что увеличилось количество активных пользователей сцециального анонимного приложения на моб телефон. Это приложение позволяет фиксировать контакты пользователя, и если у кого-то из контактов обнаружен ковид, то всей группе рассылается нотификация. При получении нотификации - делают тест. в больницах на данный момент около 3500 человек на кислороде. (75% занятость) + 3000 мест резерва в полевых больницах и 1500 мест реанимации в военном комплексе биозащиты.
По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы. Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии. Выделяется только Финляндия. Нужен комплекс мер, который учитывает специфику каждой страны, главными из которых являются соблюдение дистанции и уменьшения числа контактов - т.е. изменение поведения людей и повышение сознательности. На счет Азии, то там ношение масок идет вместе с другими мерами. Вот, например, как в Сингапуре собираются открывать клубы https://www.straitstimes.com/singapore/ ... o-pivot-or PCR тест, дистанция, ограничения на вход, а потом уже маски. Да, и если сравнивать, что и где в какой стране, то нужно еще учитывать: климат, традиции, культуру, структуру экономики, как люди пользуются транспортом, уважение к закону и доверие властям, структуру домохозяйств и т.д. Фактора ,носят там маски на бороде, правильно или вообще не носят, не достаточно. В Чехии со след недели собираются постепенно убирать ограничения. Как это скажется на динамике - будет видно. Ну еще из новостей: пражский суд принял решение отменить все ограничения властей, вплоть до ношения масок. И если до 21 ноября министерство не предоставит данные по каждому ограничению: на основании каких данных оно было принято, какой эффект и в каком временном интервале ожидается от него , то решение вступит в силу и все ограничения должны будут снять. Так что, надеюсь, с потолка что-то запретить, уже не выйдет.