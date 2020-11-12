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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21802181218221832184>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:06

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.
В итоге умерла
https://t.me/dtpkievua/110010

Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать.
Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет.

Ну что сказать?
Даже если у Вас и нет ковида - не расстраивайтесь. Украинская медицина Вам поможет :)

Насчёт "ничего нет".
Действительно, нет трупа и свидетельства о смерти. Можно даже сказать что это фейк и "пропаганда кремля".

Практически то же самое можно сказать например о "ковидной статистике" - научились уже отличать смерть "от ковида" от смерти "с ковидом"?
Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?
Почему на "патриотическое кино" деньги есть, а на антисептик и/или маски для людей - нет? Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?
У нас "эпидемия", "пандемия", "надзвичайный стан", "вийна"? "Ковид напав", чи "нападе якщо не носити маски?"
*сообщение содержит немного сарказма :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

  Вкладчик1234 написав:Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?


Люди дома на карантине сидят, кина по телику просят. Время и желание есть - пусть смотрят. Или ты именно от "патриотического кина" подгораешь? Так вашу убогую вату надо же когда-то начинать просвещать. Мозги вправятся, может и в труде большего добьетесь. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:20

Какой ковид?
Есть вопросики поважнее:

Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье

По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать
https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:23

  Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . )
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:26

  tumos написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . )

https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:30

Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")

В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня
Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня в качестве "монастыря", "храма" и "трапезной".

Об этом бизнесмен написал в своем Facebook.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - сообщил предприниматель.

Чтобы спасти свой бизнес от новых карантинных ограничений, Ковальчук со своими партнерами решил создать организацию "Братство лысых" и вести бизнес от ее имени.

"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм", - пояснил бизнесмен.

Ковальчук отметил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".


https://strana.ua/news/300748-v-ternopole-restorany-i-khostely-stali-khramami-chtoby-ne-zakryvatsja-na-karantin.htmlЗображення
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 13 лис, 2020 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:30

Вкладчик1234
Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен.
Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:32

  Вкладчик1234 написав:Какой ковид?
Есть вопросики поважнее:

Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье

По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать
https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html


Обосрал уже все ветки.
Дали героям Майдана и правильно сделали. Убогой вате меньше достанется. :P
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:33

Текущая ситуация в Чехии.

На сегодня в Чехии идет падение числа регистрируемых случаев. Скорость падения самая большая из всех стран Европы, где в основном наблюдается рост.
По оценкам местных эпидемиологов падения удалось добиться за счет уменьшения числа контактов и соблюдением дистанции (данные брали с google, банков и местных приложений mapy.cz, eRouska), ну и того, что официально 0,5 млн, а оценочно 2,5 млн уже имели контакт с вирусом. Также большое влияние оказало то, что увеличилось количество активных пользователей сцециального анонимного приложения на моб телефон. Это приложение позволяет фиксировать контакты пользователя, и если у кого-то из контактов обнаружен ковид, то всей группе рассылается нотификация. При получении нотификации - делают тест.
в больницах на данный момент около 3500 человек на кислороде. (75% занятость) + 3000 мест резерва в полевых больницах и 1500 мест реанимации в военном комплексе биозащиты.

По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы.
Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии. Выделяется только Финляндия.
Нужен комплекс мер, который учитывает специфику каждой страны, главными из которых являются соблюдение дистанции и уменьшения числа контактов - т.е. изменение поведения людей и повышение сознательности.
На счет Азии, то там ношение масок идет вместе с другими мерами. Вот, например, как в Сингапуре собираются открывать клубы
https://www.straitstimes.com/singapore/ ... o-pivot-or
PCR тест, дистанция, ограничения на вход, а потом уже маски.
Да, и если сравнивать, что и где в какой стране, то нужно еще учитывать:
климат, традиции, культуру, структуру экономики, как люди пользуются транспортом, уважение к закону и доверие властям, структуру домохозяйств и т.д.
Фактора ,носят там маски на бороде, правильно или вообще не носят, не достаточно.
В Чехии со след недели собираются постепенно убирать ограничения. Как это скажется на динамике - будет видно.
Ну еще из новостей: пражский суд принял решение отменить все ограничения властей, вплоть до ношения масок. И если до 21 ноября министерство не предоставит данные по каждому ограничению: на основании каких данных оно было принято, какой эффект и в каком временном интервале ожидается от него , то решение вступит в силу и все ограничения должны будут снять. Так что, надеюсь, с потолка что-то запретить, уже не выйдет.
cz_user
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:33

  antey1969 написав:Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен.
Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится

Можно попросить Маска сделать 10-20 тестов подряд :)
Я не удивлюсь, если распределение "ответов" будет как при подбрасывании монетки :)
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