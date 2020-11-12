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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 21802181218221832184> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:06 antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.

В итоге умерла

https://t.me/dtpkievua/110010 Вашему вниманию последние часы жизни женщины , которую выперли с больницы .....Украина.В итоге умерла

Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать.

Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет. Попробуйте развить свою мысль, что Вы этим хотели сказать.Кроме ссылки на минутное видео в телеге со стильным эхом от звукооператора, там ничего нет.

Ну что сказать?

Даже если у Вас и нет ковида - не расстраивайтесь. Украинская медицина Вам поможет



Насчёт "ничего нет".

Действительно, нет трупа и свидетельства о смерти. Можно даже сказать что это фейк и "пропаганда кремля".



Практически то же самое можно сказать например о "ковидной статистике" - научились уже отличать смерть "от ковида" от смерти "с ковидом"?

Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Почему на "патриотическое кино" деньги есть, а на антисептик и/или маски для людей - нет? Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?

У нас "эпидемия", "пандемия", "надзвичайный стан", "вийна"? "Ковид напав", чи "нападе якщо не носити маски?"

*сообщение содержит немного сарказма Ну что сказать?Даже если у Вас и нет ковида - не расстраивайтесь. Украинская медицина Вам поможетНасчёт "ничего нет".Действительно, нет трупа и свидетельства о смерти. Можно даже сказать что это фейк и "пропаганда кремля".Практически то же самое можно сказать например о "ковидной статистике" - научились уже отличать смерть "от ковида" от смерти "с ковидом"?Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?Почему на "патриотическое кино" деньги есть, а на антисептик и/или маски для людей - нет? Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?У нас "эпидемия", "пандемия", "надзвичайный стан", "вийна"? "Ковид напав", чи "нападе якщо не носити маски?"*сообщение содержит немного сарказма Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13242 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17 Вкладчик1234 написав: Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?

Зачем вообще снимать "патриотическое кино", если кинотеатры закрыты?



Люди дома на карантине сидят, кина по телику просят. Время и желание есть - пусть смотрят. Или ты именно от "патриотического кина" подгораешь? Так вашу убогую вату надо же когда-то начинать просвещать. Мозги вправятся, может и в труде большего добьетесь. Люди дома на карантине сидят, кина по телику просят. Время и желание есть - пусть смотрят. Или ты именно от "патриотического кина" подгораешь? Так вашу убогую вату надо же когда-то начинать просвещать. Мозги вправятся, может и в труде большего добьетесь. Libo 2

Повідомлень: 8787 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:20

Есть вопросики поважнее:



Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье



По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать

https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html Какой ковид?Есть вопросики поважнее:По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13242 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:23 Вкладчик1234 написав: Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . ) Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . ) tumos Повідомлень: 1283 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:26 tumos написав: Вкладчик1234 написав: Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . ) Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . )

https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13242 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:30



В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня

Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня в качестве "монастыря", "храма" и "трапезной".



Об этом бизнесмен написал в своем Facebook.



"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - сообщил предприниматель.



Чтобы спасти свой бизнес от новых карантинных ограничений, Ковальчук со своими партнерами решил создать организацию "Братство лысых" и вести бизнес от ее имени.



"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм", - пояснил бизнесмен.



Ковальчук отметил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".



https://strana.ua/news/300748-v-ternopole-restorany-i-khostely-stali-khramami-chtoby-ne-zakryvatsja-na-karantin.html Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи") Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 13 лис, 2020 20:31, всього редагувалось 1 раз. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13242 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:30 Вкладчик1234

Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен.

Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится antey1969 1

Повідомлень: 10139 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2857 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:32 Вкладчик1234 написав: Какой ковид?

Есть вопросики поважнее:



Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье



По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать

https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html Какой ковид?Есть вопросики поважнее:По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать



Обосрал уже все ветки.

Дали героям Майдана и правильно сделали. Убогой вате меньше достанется. Обосрал уже все ветки.Дали героям Майдана и правильно сделали. Убогой вате меньше достанется. Libo 2

Повідомлень: 8787 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:33



На сегодня в Чехии идет падение числа регистрируемых случаев. Скорость падения самая большая из всех стран Европы, где в основном наблюдается рост.

По оценкам местных эпидемиологов падения удалось добиться за счет уменьшения числа контактов и соблюдением дистанции (данные брали с google, банков и местных приложений mapy.cz, eRouska), ну и того, что официально 0,5 млн, а оценочно 2,5 млн уже имели контакт с вирусом. Также большое влияние оказало то, что увеличилось количество активных пользователей сцециального анонимного приложения на моб телефон. Это приложение позволяет фиксировать контакты пользователя, и если у кого-то из контактов обнаружен ковид, то всей группе рассылается нотификация. При получении нотификации - делают тест.

в больницах на данный момент около 3500 человек на кислороде. (75% занятость) + 3000 мест резерва в полевых больницах и 1500 мест реанимации в военном комплексе биозащиты.



По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы.

Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии. Выделяется только Финляндия.

Нужен комплекс мер, который учитывает специфику каждой страны, главными из которых являются соблюдение дистанции и уменьшения числа контактов - т.е. изменение поведения людей и повышение сознательности.

На счет Азии, то там ношение масок идет вместе с другими мерами. Вот, например, как в Сингапуре собираются открывать клубы

https://www.straitstimes.com/singapore/ ... o-pivot-or

PCR тест, дистанция, ограничения на вход, а потом уже маски.

Да, и если сравнивать, что и где в какой стране, то нужно еще учитывать:

климат, традиции, культуру, структуру экономики, как люди пользуются транспортом, уважение к закону и доверие властям, структуру домохозяйств и т.д.

Фактора ,носят там маски на бороде, правильно или вообще не носят, не достаточно.

В Чехии со след недели собираются постепенно убирать ограничения. Как это скажется на динамике - будет видно.

Ну еще из новостей: пражский суд принял решение отменить все ограничения властей, вплоть до ношения масок. И если до 21 ноября министерство не предоставит данные по каждому ограничению: на основании каких данных оно было принято, какой эффект и в каком временном интервале ожидается от него , то решение вступит в силу и все ограничения должны будут снять. Так что, надеюсь, с потолка что-то запретить, уже не выйдет. Текущая ситуация в Чехии.На сегодня в Чехии идет падение числа регистрируемых случаев. Скорость падения самая большая из всех стран Европы, где в основном наблюдается рост.По оценкам местных эпидемиологов падения удалось добиться за счет уменьшения числа контактов и соблюдением дистанции (данные брали с google, банков и местных приложений mapy.cz, eRouska), ну и того, что официально 0,5 млн, а оценочно 2,5 млн уже имели контакт с вирусом. Также большое влияние оказало то, что увеличилось количество активных пользователей сцециального анонимного приложения на моб телефон. Это приложение позволяет фиксировать контакты пользователя, и если у кого-то из контактов обнаружен ковид, то всей группе рассылается нотификация. При получении нотификации - делают тест.в больницах на данный момент около 3500 человек на кислороде. (75% занятость) + 3000 мест резерва в полевых больницах и 1500 мест реанимации в военном комплексе биозащиты.По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы.Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии. Выделяется только Финляндия.Нужен комплекс мер, который учитывает специфику каждой страны, главными из которых являются соблюдение дистанции и уменьшения числа контактов - т.е. изменение поведения людей и повышение сознательности.На счет Азии, то там ношение масок идет вместе с другими мерами. Вот, например, как в Сингапуре собираются открывать клубыPCR тест, дистанция, ограничения на вход, а потом уже маски.Да, и если сравнивать, что и где в какой стране, то нужно еще учитывать:климат, традиции, культуру, структуру экономики, как люди пользуются транспортом, уважение к закону и доверие властям, структуру домохозяйств и т.д.Фактора ,носят там маски на бороде, правильно или вообще не носят, не достаточно.В Чехии со след недели собираются постепенно убирать ограничения. Как это скажется на динамике - будет видно.Ну еще из новостей: пражский суд принял решение отменить все ограничения властей, вплоть до ношения масок. И если до 21 ноября министерство не предоставит данные по каждому ограничению: на основании каких данных оно было принято, какой эффект и в каком временном интервале ожидается от него , то решение вступит в силу и все ограничения должны будут снять. Так что, надеюсь, с потолка что-то запретить, уже не выйдет. cz_user Повідомлень: 11 З нами з: 30.10.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:33 antey1969 написав: Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен.

Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен.Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится

Можно попросить Маска сделать 10-20 тестов подряд

Я не удивлюсь, если распределение "ответов" будет как при подбрасывании монетки Можно попросить Маска сделать 10-20 тестов подрядЯ не удивлюсь, если распределение "ответов" будет как при подбрасывании монетки Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13242 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 21802181218221832184> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1676906

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53