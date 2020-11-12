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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2181218221832184>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Маски носят уже как полгода , в транспорте и во всех общественных помещениях. Эффект нулевой .

98% маски реально "носят", даже у большинства врачей, кроме тех что непосредственно работают на первой линии, они неправильно одеты, т.е. неплотно прилегают - не согнута носовая скобка по индивидуальному размеру, не подогнаны резинки, не ушиты топорщащиеся места. Я маску в зависимости от производителя ушивал в 2-5 местах подгоняя для плотного прилегания (сейчас пользуюсь только респиратором).
В телесюжете показывают медсестру заполняющую какой то журнал, сбоку чуть из-за спины, маска не щеке настолько топорщится что можно засунуть два пальца(гусары молчать!) и видны губы.
Дальше: маску после одевание нельзя деформировать!!! Т.е. можно аккуратно снять за резинки и оставить только в той форме ковша, которую она приобрела, положить например в пластиковый контейнер. В зависимости от времени использования её можно потом одеть снова запшикав спиртом, проультрафиолетив, но никак без предварительной дезинфекции. Любое складывание маски, стаскивание её на подбородок приводит её в негодность - мельтблаун, являющийся собственно фильтрующим элементом, по консистенции похож на промокательную бумагу(два слоя нетканного материала только защищают его) и сразу трескается, полностью теряя свои свойства. Поэтому же и увлажнение маски приводит её в негодность.
Отдельная песня всякие немедицинские маски без носовой скобки - это просто декорация.
Показывали китайцев, практически не увидел в телесюжете неправильно надетой маски!
А теперь делайте выводы с тем что мы видим вокруг - тупая профанация, в лучшем случае не разлетаются самые крупные слюни у носильщиков таких масок, но никак их не защищают.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:36

  cz_user написав:Ну еще из новостей: пражский суд принял решение отменить все ограничения властей, вплоть до ношения масок. И если до 21 ноября министерство не предоставит данные по каждому ограничению: на основании каких данных оно было принято, какой эффект и в каком временном интервале ожидается от него , то решение вступит в силу и все ограничения должны будут снять. Так что, надеюсь, с потолка что-то запретить, уже не выйдет.

Отакої! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:39

  Вкладчик1234 написав:
  tumos написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ? А то я как-то упустил для себя этот момент . )

https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472


Все-таки хотелось понять ситуацию исходя из оценки специалистами из медицинской среды различных компаний-производителей.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  cz_user написав:По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы.


Так это очевидно, что это добавочная, а не основная мера .Но она нужна и самая простая. соблюдать её не нужно усилий.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:55

  antey1969 написав:.......
К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу.

Если и будут бить, то ясно кого - без сомнения, власти. Не бить же самих себя!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:55

Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:02

  Вкладчик1234 написав:Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")

В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня
......

Вообще-то, такого объявления недостаточно. Религиозная организация должна быть зарегистрирована, надо получить разрешения, зарегистрировать место проведения "богослужений". А такими бумажками можно только подтереться.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:04

  Ratatui написав:Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.

К большому сожалению, такие вещи часто-густо происходили и без всякой короны.
Вполне возможно, сейчас это участится.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:06

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")

В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня
......

Вообще-то, такого объявления недостаточно. Религиозная организация должна быть зарегистрирована, надо получить разрешения, зарегистрировать место проведения "богослужений". А такими бумажками можно только подтереться.

Согласен.
Проще было влиться в какую-то существующую структуру :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:07

  Ratatui написав:Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.

"Гібридна смерть від ковіда"
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