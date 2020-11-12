Uppi написав:Маски носят уже как полгода , в транспорте и во всех общественных помещениях. Эффект нулевой .
98% маски реально "носят", даже у большинства врачей, кроме тех что непосредственно работают на первой линии, они неправильно одеты, т.е. неплотно прилегают - не согнута носовая скобка по индивидуальному размеру, не подогнаны резинки, не ушиты топорщащиеся места. Я маску в зависимости от производителя ушивал в 2-5 местах подгоняя для плотного прилегания (сейчас пользуюсь только респиратором). В телесюжете показывают медсестру заполняющую какой то журнал, сбоку чуть из-за спины, маска не щеке настолько топорщится что можно засунуть два пальца(гусары молчать!) и видны губы. Дальше: маску после одевание нельзя деформировать!!! Т.е. можно аккуратно снять за резинки и оставить только в той форме ковша, которую она приобрела, положить например в пластиковый контейнер. В зависимости от времени использования её можно потом одеть снова запшикав спиртом, проультрафиолетив, но никак без предварительной дезинфекции. Любое складывание маски, стаскивание её на подбородок приводит её в негодность - мельтблаун, являющийся собственно фильтрующим элементом, по консистенции похож на промокательную бумагу(два слоя нетканного материала только защищают его) и сразу трескается, полностью теряя свои свойства. Поэтому же и увлажнение маски приводит её в негодность. Отдельная песня всякие немедицинские маски без носовой скобки - это просто декорация. Показывали китайцев, практически не увидел в телесюжете неправильно надетой маски! А теперь делайте выводы с тем что мы видим вокруг - тупая профанация, в лучшем случае не разлетаются самые крупные слюни у носильщиков таких масок, но никак их не защищают.
cz_user написав:Ну еще из новостей: пражский суд принял решение отменить все ограничения властей, вплоть до ношения масок. И если до 21 ноября министерство не предоставит данные по каждому ограничению: на основании каких данных оно было принято, какой эффект и в каком временном интервале ожидается от него , то решение вступит в силу и все ограничения должны будут снять. Так что, надеюсь, с потолка что-то запретить, уже не выйдет.
antey1969 написав:....... К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу.
Если и будут бить, то ясно кого - без сомнения, власти. Не бить же самих себя!
Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.
Вкладчик1234 написав:Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")
В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня ......
Вообще-то, такого объявления недостаточно. Религиозная организация должна быть зарегистрирована, надо получить разрешения, зарегистрировать место проведения "богослужений". А такими бумажками можно только подтереться.
Ratatui написав:Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.
К большому сожалению, такие вещи часто-густо происходили и без всякой короны. Вполне возможно, сейчас это участится.
Вкладчик1234 написав:Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")
В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня ......
Вообще-то, такого объявления недостаточно. Религиозная организация должна быть зарегистрирована, надо получить разрешения, зарегистрировать место проведения "богослужений". А такими бумажками можно только подтереться.
Согласен. Проще было влиться в какую-то существующую структуру
Ratatui написав:Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.