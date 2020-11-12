Вкладчик1234 написав:

В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня

Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")......