Libo написав:Дали героям Майдана и правильно сделали. Убогой вате меньше достанется.
Ще нічого не дали і навряд чи дадуть, та і навіть в фінансовому обґрунтуванні домінують попри назву якби законопроекту “Про учасників Революції Гідності та сім’ї Героїв Небесної Сотні” учасники АТО, часн. бойових дій. З 5000 осіб на придбання житла тільки 17 постраждалим учасникам революції. І інші статті по тому ж принципу.
Ratatui написав:Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.
К большому сожалению, такие вещи часто-густо происходили и без всякой короны. Вполне возможно, сейчас это участится.
Как правило в профильной больнице никогда долго не думали, а это именно такая больница ,ушли читать регламент и звонить Михал Иванычу можно принимать или нет. В данном вариан те время это даже не деньги, а жизнь.
Вкладчик1234 написав:Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")
В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня ......
Вообще-то, такого объявления недостаточно. Религиозная организация должна быть зарегистрирована, надо получить разрешения, зарегистрировать место проведения "богослужений". А такими бумажками можно только подтереться.
В Израиле так все становились синагогами пока и их не закрыли.
Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?
Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ?
Вряд ли в Украине Именно эти «плюс-минус» результаты удерживают нас от ПЦР –тестирования. С воскресенья болеет муж. У него была температура 38,5, после выпитого порошка амицитрон – стала 37,2 и так держалась 5 дней. В эти 5 дней он пил амиксин (3 табл.) и амизон. Жаловался на ломку и слабость. На 6-й день (сегодня) он начал пить антибиотик, температура ушла на 36,7 – 36,9. Вчера у него пропал нюх. Симптомы у меня кашель (влажный) и насморк – оба периодически, температура с утра 36,6, после выхода на улицу почему-то около 37. Наше общее лечение – малина, липовый мед, куркума, лимон, имбирь, чеснок – в разных блюдах и напитках. На еде не экономим, аппетит норм. Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих.
antey1969 написав:Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен. Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится
Можно попросить Маска сделать 10-20 тестов подряд Я не удивлюсь, если распределение "ответов" будет как при подбрасывании монетки
А зачем 10-20 раз подряд делать тест ПЦР ? Достаточно одного положительного, ведь он реагирует на участки генома коронавируса. Не всегда можно удачно взять пробу и зацепить коронавирус в носоглотке. Тем более Маск делал какие-то экспресс-тесты, насколько я знаю, все экспресс-тесты априори наименее точные.
И не надо от них ничего брать. Я в прошлой жизни тоже как участник боевых действий оформил льготы на жкх, платил 50%. А потом они как начали мозги мне сношать, то одну справку, то другую, то на это даем, на то не даем. Я послал их всех нах, пошел оплатил с самого начала все 100% и зарекся когда-то за что-то пользоваться этими льготами. Даже в метро после этого никогда по удостоверению не ездил. Да и стыдно. Это нормально, когда калеки или больные ими пользуются. А у меня руки-ноги есть, да и голова на плечах талантливейшая ... Меня с этими льготами Воланд испытывал. Я отрекся от них. И у меня начался фарт, сразу попёрло ...
Никогда ничего не просите! Никогда и ничего! И в особенности, у тех, кто сильнее вас. Сами предложат, и сами дадут. (с)
Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?
Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ?
Вряд ли в Украине Именно эти «плюс-минус» результаты удерживают нас от ПЦР –тестирования. С воскресенья болеет муж. У него была температура 38,5, после выпитого порошка амицитрон – стала 37,2 и так держалась 5 дней. В эти 5 дней он пил амиксин (3 табл.) и амизон. Жаловался на ломку и слабость. На 6-й день (сегодня) он начал пить антибиотик, температура ушла на 36,7 – 36,9. Вчера у него пропал нюх. Симптомы у меня кашель (влажный) и насморк – оба периодически, температура с утра 36,6, после выхода на улицу почему-то около 37. Наше общее лечение – малина, липовый мед, куркума, лимон, имбирь, чеснок – в разных блюдах и напитках. На еде не экономим, аппетит норм. Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих.
Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить. Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией. МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество
antey1969 написав:Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить. Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией. МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество
У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).