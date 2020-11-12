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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2182218321842185>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Дали героям Майдана и правильно сделали. Убогой вате меньше достанется.


Ще нічого не дали і навряд чи дадуть, та і навіть в фінансовому обґрунтуванні домінують попри назву якби законопроекту “Про учасників Революції Гідності
та сім’ї Героїв Небесної Сотні” учасники АТО, часн. бойових дій. З 5000 осіб на придбання житла тільки 17 постраждалим учасникам революції. І інші статті по тому ж принципу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:13

  ЛАД написав:
  Ratatui написав:Как и предполагалось пошли побочные эффекты всевозможных каронозакрытий. Сегодня ночью у матери знакомого случился инфаркт. Скорая привезла в больничку, пока там решали могут ли они принимать или нет состояние ухудшилось в итоге не приняли и скорая повезла в другую больницу. В результате за 2 часа катаний и решений мать умерла. Сколько таких случаев будет и в итоге умрёт от других болезней и нерасторопности нашей медицины одному богу известно.

К большому сожалению, такие вещи часто-густо происходили и без всякой короны.
Вполне возможно, сейчас это участится.


Как правило в профильной больнице никогда долго не думали, а это именно такая больница ,ушли читать регламент и звонить Михал Иванычу можно принимать или нет. В данном вариан
те время это даже не деньги, а жизнь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:15

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Команда "лысых" одержала победу над командой "небритых хипстеров с бородками на самокатах" (aka "керманычи")

В Тернополе бизнесмен превратил свои рестораны в "храмы", чтобы не закрывать их на карантин выходного дня
......

Вообще-то, такого объявления недостаточно. Религиозная организация должна быть зарегистрирована, надо получить разрешения, зарегистрировать место проведения "богослужений". А такими бумажками можно только подтереться.


В Израиле так все становились синагогами пока и их не закрыли.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:26

  tumos написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ?

Вряд ли в Украине :roll:
Именно эти «плюс-минус» результаты удерживают нас от ПЦР –тестирования.
С воскресенья болеет муж. У него была температура 38,5, после выпитого порошка амицитрон – стала 37,2 и так держалась 5 дней. В эти 5 дней он пил амиксин (3 табл.) и амизон. Жаловался на ломку и слабость. На 6-й день (сегодня) он начал пить антибиотик, температура ушла на 36,7 – 36,9. Вчера у него пропал нюх.
Симптомы у меня кашель (влажный) и насморк – оба периодически, температура с утра 36,6, после выхода на улицу почему-то около 37.
Наше общее лечение – малина, липовый мед, куркума, лимон, имбирь, чеснок – в разных блюдах и напитках. На еде не экономим, аппетит норм.
Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Хороший ПЦР дает максимум 80% точности. Это если правильно забор произведен.
Должно было быть +-+, один списываем на фейл забора. Все сходится

Можно попросить Маска сделать 10-20 тестов подряд :)
Я не удивлюсь, если распределение "ответов" будет как при подбрасывании монетки :)


А зачем 10-20 раз подряд делать тест ПЦР ? Достаточно одного положительного, ведь он реагирует на участки генома коронавируса.
Не всегда можно удачно взять пробу и зацепить коронавирус в носоглотке.
Тем более Маск делал какие-то экспресс-тесты, насколько я знаю, все экспресс-тесты априори наименее точные.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:29

  Ой+ написав:Ще нічого не дали і навряд чи дадуть


И не надо от них ничего брать. Я в прошлой жизни тоже как участник боевых действий оформил льготы на жкх, платил 50%. А потом они как начали мозги мне сношать, то одну справку, то другую, то на это даем, на то не даем.
Я послал их всех нах, пошел оплатил с самого начала все 100% и зарекся когда-то за что-то пользоваться этими льготами. Даже в метро после этого никогда по удостоверению не ездил. Да и стыдно. Это нормально, когда калеки или больные ими пользуются. А у меня руки-ноги есть, да и голова на плечах талантливейшая ... :oops: Меня с этими льготами Воланд испытывал. Я отрекся от них. И у меня начался фарт, сразу попёрло ... :lol:

Никогда ничего не просите! Никогда и ничего! И в особенности, у тех, кто сильнее вас. Сами предложат, и сами дадут. (с)

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:59

  fler написав:
  tumos написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему 4 теста подряд показывают результаты + - + - ? Можно ли их считать пруфами чего-либо?

Такая точность характеризует всех производителей тестов ПЦР или есть производители с высокой точностью диагностики ?

Вряд ли в Украине :roll:
Именно эти «плюс-минус» результаты удерживают нас от ПЦР –тестирования.
С воскресенья болеет муж. У него была температура 38,5, после выпитого порошка амицитрон – стала 37,2 и так держалась 5 дней. В эти 5 дней он пил амиксин (3 табл.) и амизон. Жаловался на ломку и слабость. На 6-й день (сегодня) он начал пить антибиотик, температура ушла на 36,7 – 36,9. Вчера у него пропал нюх.
Симптомы у меня кашель (влажный) и насморк – оба периодически, температура с утра 36,6, после выхода на улицу почему-то около 37.
Наше общее лечение – малина, липовый мед, куркума, лимон, имбирь, чеснок – в разных блюдах и напитках. На еде не экономим, аппетит норм.
Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих.

Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.
Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.
МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество :(
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:10

  antey1969 написав:Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.
Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.
МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество :(

У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:16

  fler написав:Именно эти «плюс-минус» результаты удерживают нас от ПЦР –тестирования.

Помониторил свежие заметки по ПЦР тестам у нас. Натолкнулся на такую.
https://курс.ком.юа/novost/235576-ukrai ... oronavirus
Похоже из производителей точной диагностики это немцы, австрийцы. Получается, если за свой счет по принципу цена-качество, то это Синево.
Востаннє редагувалось tumos в П'ят 13 лис, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:23

  fler написав:лечение назначили дома, антибиотик Азимед


:evil: :evil: :evil: В общем, азитромицин как молекулу медицина потеряла. А жаль - хороший был антибиотик

PS: поправляйтесь!
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Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ

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