Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:29

Ой+ написав: Ще нічого не дали і навряд чи дадуть Ще нічого не дали і навряд чи дадуть

И не надо от них ничего брать. Я в прошлой жизни тоже как участник боевых действий оформил льготы на жкх, платил 50%. А потом они как начали мозги мне сношать, то одну справку, то другую, то на это даем, на то не даем.Я послал их всех нах, пошел оплатил с самого начала все 100% и зарекся когда-то за что-то пользоваться этими льготами. Даже в метро после этого никогда по удостоверению не ездил. Да и стыдно. Это нормально, когда калеки или больные ими пользуются. А у меня руки-ноги есть, да и голова на плечах талантливейшая ...Меня с этими льготами Воланд испытывал. Я отрекся от них. И у меня начался фарт, сразу попёрло ...Никогда ничего не просите! Никогда и ничего! И в особенности, у тех, кто сильнее вас. Сами предложат, и сами дадут. (с)