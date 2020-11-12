antey1969 написав:Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить. Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией. МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество
У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).
Вы что принимаете все антибиотики что под рукой?) зачем