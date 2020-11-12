RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2182218321842185

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  antey1969 написав:Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.
Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.
МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество :(

У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).
Вы что принимаете все антибиотики что под рукой?) зачем
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2182218321842185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7283 1676918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.