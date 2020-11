Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:20

fler написав: antey1969 написав: Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.

Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.

МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество

У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад). У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).



Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. к слову в инструкции к левофлоксацину кагбе говорится, что стоит начинать с антибиотиоков помягче, а список побочных эффектов, от которых темнеет в глазах, занимает 2 страницы мелким шрифтом



https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. к слову в инструкции к левофлоксацину кагбе говорится, что стоит начинать с антибиотиоков помягче, а список побочных эффектов, от которых темнеет в глазах, занимает 2 страницы мелким шрифтом

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California