antey1969 написав:Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить. Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией. МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество
У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).
Вы что принимаете все антибиотики что под рукой?) зачем
В штате Северная Дакота официально - печать, справка - переболели коронавирусом уже 8 % населения, с учетом детей и какого-то количества неохваченных тестами бессимптомников, получается достаточно высокий процент, но пока это никак не сказывается на скорости распространения инфекции в этом штате, растёт. В Украине официально переболели 1,2 % населения, так что до Северной Дакоты еще пилить и пилить, и это тоже вряд ли скажется на динамике.
cz_user написав:По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы. Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии.
Повністю підтримую Прості (примітивні ) рішення - не дають найкращого результату Простий приклад Ми ж не забороняємо вершкове масло - бо в ньому холестерин.... алкоголь - бо від нього цироз печінки тютюн - бо від нього легеневі захворювання і рак цукор - бо від нього цукровий діабет Давайте розглянемо трошки складніший варіант , який буде враховувати більше (ніж один) чинник Отже Перше - маска це засіб...індивідуального захисту, тобто той хто здоровий - точно не захворіє Хворий - точно не одужає Якщо той хто вірить у всесилля маски-сам буде її носити -йому по барабану носять інші маски чи ні. Якщо ж він ще сильніше хоче захиститись - він може одягнути протигаз і костюм хімзахисту-тоді на нього можна кашляти/пчихати/доторкатись - це збереже від зараження Друге - за що ми боремось? За тотальне незахворювання всіх? - ні, адже для осіб 0-50 років смертність різко прямує до нуля в діапазоні 30-40=0,1% , 40-50=0,4% , а перенесення хвороби без симптомів - просто створює імунітет(нехай на пів року) і при цьому ,безсимптомний носій є заразним приблизно 2-4 дні Третє - але смертність в групі 50-60=1,3% 60-70=4,6% населення України старше 60 років=приблизно 8 млн осіб 70-80=9,8% 80+=18% Таким чином захистивши 8 млн осіб і практично не змінюючи спосіб життя для 32 млн осіб - ми можемо зменшити летальність в рази для всіх... Четверте - способи зменшення а - посиленний особистий захист саме цієї групи (безкоштовно виділити всі можливі засоби захисту) б - посилений моніторинг стану здоровья в цій групі( не тільки температура, а й наприклад пульсоксиметри ) , при чому закупка цих девайсів за рахунок держави , контроль у всіх точках масового скупчення (патрулі міліції , зупинки громадського транспорту, торгові центри і так далі) частенько ж бачили точки безкоштовного вимірювання тиску-точно так само і пульсоксиметром...якщо параметри падають до тривожних значень - це підстава обстежити людину і не допустити як мінімум двосторонньої пневмонії в запущеному стані ) в - якщо людина офіційно працює - дати їй офіційний лікарняний (якщо до пенсії рік або й менше) то на весь рік г - запропонувати людині доставку необхідних харчів чи інших товарів повсякденного попиту....
І так далі і тому подібне. А через рік , 32 млн віком в 0-50 років, перехворівши безсимптомно і отримавши рівень смертності в групі на рівні грипу , спокійно працюючи і не обвалюючи економіку, створять умови і для тих в кого 50+, бо кількість заразоносіїв буде мізерна (не забуваємо , безсимптомник є заразним 2-4 дні, якщо 32 млн будуть заразними 2-4 дні - то колективний імунітет ми отримаємо за пару місяців)
freeze написав:В штате Северная Дакота официально - печать, справка - переболели коронавирусом уже 8 % населения, с учетом детей и какого-то количества неохваченных тестами бессимптомников, получается достаточно высокий процент, но пока это никак не сказывается на скорости распространения инфекции в этом штате, растёт. В Украине официально переболели 1,2 % населения, так что до Северной Дакоты еще пилить и пилить, и это тоже вряд ли скажется на динамике.
Посмотрим. В Северной Дакоте не едят сала с чесноком и не принимают на ужин по стакану 80-ти градусной.
antey1969 написав:К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу.
antey1969 написав:хм..., что бы это значило? Повесят или расстреляют?... Ладно... поживем - увидим...
В Україні 75,7 % смертей від COVID-19 припадає на населення старше від 60 років. Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Ще раз Тотальне обстеження всіх віком від 60 років-приблизно 8 млн осіб , з профілактичними заходами від пневмонії для цієї групи , з обовязковими засобами захисту (безкоштовно від Держави) , з допомогою при самоізолюванні... а - зменшать смертність в Україні від ковіду в 3(ТРИ) рази б - дадуть можливість 32 млн інших ,жити так як і жили і працювати так як працювали.. А що пропонують нам? Ізолювати від роботи( читай життя/доходів)- 32 млн Як на мене - це маразм
antey1969 написав:Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить. Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией. МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество
У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).
Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. к слову в инструкции к левофлоксацину кагбе говорится, что стоит начинать с антибиотиоков помягче, а список побочных эффектов, от которых темнеет в глазах, занимает 2 страницы мелким шрифтом
budivelnik У каждой страны своя стратегия (если она есть, конечно) и зачастую она не комуницируется населению. Если государство островное с закрытыми границами, а если еще и с тоталитарным режимом, то обычно придерживаются тактики нулевого заражения, ожидая вакцину. При тоталитарном режиме можно потом всех вакцинировать, но как будут решать этот вопрос другие страны типа Австралии, Новой Зеландии это вопрос. В ЕС с отсутствием границ между странами, где на каждое ограничение прав появляется 10 юристов и вакцинирование будет добровольным, придерживаться такой тактики тяжело. Не знаю как в других странах ЕС, но в Чехии когда-то промелькнула в прессе информация от эпидемиолога, что к началу вакцинирования нужно будет пропустить волнами через 1- 1,5 млн человек (реально будет 4-6 млн) и потом вакцинировать 2 млн группы риска, врачей и соц работников, ну и добровольцев. Но ее быстро замяли политики, так как такое населению говорить нельзя.