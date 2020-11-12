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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2183218421852186> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: antey1969 написав: Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.

Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.

МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество

У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад). У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад). Вы что принимаете все антибиотики что под рукой?) зачем Вы что принимаете все антибиотики что под рукой?) зачем CRUSADER

Повідомлень: 196 З нами з: 24.10.06 Подякував: 150 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:57 В штате Северная Дакота официально - печать, справка - переболели коронавирусом уже 8 % населения, с учетом детей и какого-то количества неохваченных тестами бессимптомников, получается достаточно высокий процент, но пока это никак не сказывается на скорости распространения инфекции в этом штате, растёт.

В Украине официально переболели 1,2 % населения, так что до Северной Дакоты еще пилить и пилить, и это тоже вряд ли скажется на динамике. freeze 4 Повідомлень: 19079 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4549 раз. Подякували: 7274 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:58 cz_user написав: По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы.

Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии. По моему мнению ношение масок далеко не серебряная пуля, которая решит все проблемы.Ни в одной из стран Европы это не остановило распространение. Ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Испании, ни в Италии. Повністю підтримую

Прості (примітивні ) рішення - не дають найкращого результату

Простий приклад

Ми ж не забороняємо

вершкове масло - бо в ньому холестерин....

алкоголь - бо від нього цироз печінки

тютюн - бо від нього легеневі захворювання і рак

цукор - бо від нього цукровий діабет

Давайте розглянемо трошки складніший варіант , який буде враховувати більше (ніж один) чинник

Отже

Перше - маска це засіб...індивідуального захисту, тобто

той хто здоровий - точно не захворіє

Хворий - точно не одужає

Якщо той хто вірить у всесилля маски-сам буде її носити -йому по барабану носять інші маски чи ні.

Якщо ж він ще сильніше хоче захиститись - він може одягнути протигаз і костюм хімзахисту-тоді на нього можна кашляти/пчихати/доторкатись - це збереже від зараження

Друге - за що ми боремось? За тотальне незахворювання всіх? - ні, адже для осіб 0-50 років смертність різко прямує до нуля в діапазоні

30-40=0,1% ,

40-50=0,4% ,

а перенесення хвороби без симптомів - просто створює імунітет(нехай на пів року) і при цьому ,безсимптомний носій є заразним приблизно 2-4 дні

Третє - але смертність в групі

50-60=1,3%

60-70=4,6% населення України старше 60 років=приблизно 8 млн осіб

70-80=9,8%

80+=18%

Таким чином захистивши 8 млн осіб і практично не змінюючи спосіб життя для 32 млн осіб - ми можемо зменшити летальність в рази для всіх...

Четверте - способи зменшення

а - посиленний особистий захист саме цієї групи (безкоштовно виділити всі можливі засоби захисту)

б - посилений моніторинг стану здоровья в цій групі( не тільки температура, а й наприклад пульсоксиметри ) , при чому закупка цих девайсів за рахунок держави , контроль у всіх точках масового скупчення (патрулі міліції , зупинки громадського транспорту, торгові центри і так далі) частенько ж бачили точки безкоштовного вимірювання тиску-точно так само і пульсоксиметром...якщо параметри падають до тривожних значень - це підстава обстежити людину і не допустити як мінімум двосторонньої пневмонії в запущеному стані )

в - якщо людина офіційно працює - дати їй офіційний лікарняний (якщо до пенсії рік або й менше) то на весь рік

г - запропонувати людині доставку необхідних харчів чи інших товарів повсякденного попиту....



І так далі і тому подібне.

А через рік , 32 млн віком в 0-50 років, перехворівши безсимптомно і отримавши рівень смертності в групі на рівні грипу , спокійно працюючи і не обвалюючи економіку, створять умови і для тих в кого 50+, бо кількість заразоносіїв буде мізерна (не забуваємо , безсимптомник є заразним 2-4 дні, якщо 32 млн будуть заразними 2-4 дні - то колективний імунітет ми отримаємо за пару місяців) Повністю підтримуюПрості (примітивні ) рішення - не дають найкращого результатуПростий прикладМи ж не забороняємовершкове масло - бо в ньому холестерин....алкоголь - бо від нього цироз печінкитютюн - бо від нього легеневі захворювання і ракцукор - бо від нього цукровий діабетДавайте розглянемо трошки складніший варіант , який буде враховувати більше (ніж один) чинникОтже- маска це засіб...індивідуального захисту, тобтотой хто здоровий - точно не захворієХворий - точно не одужаєЯкщо той хто вірить у всесилля маски-сам буде її носити -йому по барабану носять інші маски чи ні.Якщо ж він ще сильніше хоче захиститись - він може одягнути протигаз і костюм хімзахисту-тоді на нього можна кашляти/пчихати/доторкатись - це збереже від зараження- за що ми боремось? За тотальне незахворювання всіх? - ні, адже для осіб 0-50 років смертність різко прямує до нуля в діапазоні30-40=0,1% ,40-50=0,4% ,а перенесення хвороби без симптомів - просто створює імунітет(нехай на пів року) і при цьому ,безсимптомний носій є заразним приблизно 2-4 дні- але смертність в групі50-60=1,3%60-70=4,6% населення України старше 60 років=приблизно 8 млн осіб70-80=9,8%80+=18%Таким чином захистивши 8 млн осіб і практично не змінюючи спосіб життя для 32 млн осіб - ми можемо зменшити летальність в рази для всіх...- способи зменшенняа - посиленний особистий захист саме цієї групи (безкоштовно виділити всі можливі засоби захисту)б - посилений моніторинг стану здоровья в цій групі( не тільки температура, а й наприклад пульсоксиметри ) , при чому закупка цих девайсів за рахунок держави , контроль у всіх точках масового скупчення (патрулі міліції , зупинки громадського транспорту, торгові центри і так далі) частенько ж бачили точки безкоштовного вимірювання тиску-точно так само і пульсоксиметром...якщо параметри падають до тривожних значень - це підстава обстежити людину і не допустити як мінімум двосторонньої пневмонії в запущеному стані )в - якщо людина офіційно працює - дати їй офіційний лікарняний (якщо до пенсії рік або й менше) то на весь рікг - запропонувати людині доставку необхідних харчів чи інших товарів повсякденного попиту....І так далі і тому подібне.А через рік , 32 млн віком в 0-50 років, перехворівши безсимптомно і отримавши рівень смертності в групі на рівні грипу , спокійно працюючи і не обвалюючи економіку, створять умови і для тих в кого 50+, бо кількість заразоносіїв буде мізерна (не забуваємо , безсимптомник є заразним 2-4 дні, якщо 32 млн будуть заразними 2-4 дні - то колективний імунітет ми отримаємо за пару місяців) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23515 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:02 freeze написав: В штате Северная Дакота официально - печать, справка - переболели коронавирусом уже 8 % населения, с учетом детей и какого-то количества неохваченных тестами бессимптомников, получается достаточно высокий процент, но пока это никак не сказывается на скорости распространения инфекции в этом штате, растёт.

В Украине официально переболели 1,2 % населения, так что до Северной Дакоты еще пилить и пилить, и это тоже вряд ли скажется на динамике. В штате Северная Дакота официально - печать, справка - переболели коронавирусом уже 8 % населения, с учетом детей и какого-то количества неохваченных тестами бессимптомников, получается достаточно высокий процент, но пока это никак не сказывается на скорости распространения инфекции в этом штате, растёт.В Украине официально переболели 1,2 % населения, так что до Северной Дакоты еще пилить и пилить, и это тоже вряд ли скажется на динамике.



Посмотрим. В Северной Дакоте не едят сала с чесноком и не принимают на ужин по стакану 80-ти градусной. Посмотрим. В Северной Дакоте не едят сала с чесноком и не принимают на ужин по стакану 80-ти градусной. Libo 2

Повідомлень: 8794 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4081 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03 На днях Украину потрясла история в Черкассах - роженицу не пустили в роддом из-за коронавируса и муж принял у неё роды прямо на улице.



Журналист «Страны» Анастасия Товт взяла у отца интервью.



"Жена легла на землю под вишней и начала рожать. Я подстелил курточку и поймал дочь в свои руки"

https://strana.ua/articles/interview/300808-aleksandr-kirkicha-v-cherkassakh-prinjal-rody-u-zheny-na-ulitse-pod-vishnej-v-bolnitsu-ikh-ne-vpustili-iz-za-kovida.html Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13243 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:03 antey1969 написав: К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу. К Новому году народ в своей массе начнет раздуплятся, наслушавшись от близких критическую массу летально-офигительных историй из больниц(если места и персонала хватит), и кого-то бросится срочно бить. Либо Зе-власти, которые восемь месяцев сосали соленый хобот, надеясь, что пронесет, либо вильнолюдов, либо тех и других сразу.

antey1969 написав: хм..., что бы это значило? Повесят или расстреляют?... Ладно... поживем - увидим... хм..., что бы это значило? Повесят или расстреляют?... Ладно... поживем - увидим... Igneus Повідомлень: 793 З нами з: 29.08.18 Подякував: 334 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:20 В Україні 75,7 % смертей від COVID-19 припадає на населення старше від 60 років.

Про це на брифінгу 18 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Ще раз

Тотальне обстеження всіх віком від 60 років-приблизно 8 млн осіб , з профілактичними заходами від пневмонії для цієї групи , з обовязковими засобами захисту (безкоштовно від Держави) , з допомогою при самоізолюванні...

а - зменшать смертність в Україні від ковіду в 3(ТРИ) рази

б - дадуть можливість 32 млн інших ,жити так як і жили і працювати так як працювали..

А що пропонують нам?

Ізолювати від роботи( читай життя/доходів)- 32 млн

Як на мене - це маразм Ще разТотальне обстеження всіх віком від 60 років-приблизно 8 млн осіб , з профілактичними заходами від пневмонії для цієї групи , з обовязковими засобами захисту (безкоштовно від Держави) , з допомогою при самоізолюванні...а - зменшать смертність в Україні від ковіду в 3(ТРИ) разиб - дадуть можливість 32 млн інших ,жити так як і жили і працювати так як працювали..А що пропонують нам?Ізолювати від роботи( читай життя/доходів)- 32 млнЯк на мене - це маразм http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23515 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:20 fler написав: antey1969 написав: Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.

Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.

МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество Чаще всего, по статистике, кризис наступает на 5-7 день, так что не расслабляйтесь и продолжайте мониторить.Среди знакомых по Киеву в последнее время много легко болеющих. Можно было бы списать на обычную простуду, если бы не потеря обоняния в среднем у одного человека на семью-две. Эпидемия ширится семимильными шагами. И практически никто за ПЦРом не бежит. Останавливают очереди, цены и нежелание иметь проблем с самоизоляцией.МОЗ озвучивает ежедневно лишь верхушку айсберга. И, боюсь, в скором времени количество перейдет в качество

У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад). У нас знакомая с точно такими же симптомами, как у мужа, сделала тест, рез-т +, лечение назначили дома, антибиотик Азимед. Муж принимает Левофлоксацин (что было дома под рукой и что помогло в Киеве вылечить пневмонию год назад).



Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. к слову в инструкции к левофлоксацину кагбе говорится, что стоит начинать с антибиотиоков помягче, а список побочных эффектов, от которых темнеет в глазах, занимает 2 страницы мелким шрифтом



https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. к слову в инструкции к левофлоксацину кагбе говорится, что стоит начинать с антибиотиоков помягче, а список побочных эффектов, от которых темнеет в глазах, занимает 2 страницы мелким шрифтом It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3593 З нами з: 14.03.06 Подякував: 244 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:36 budivelnik

У каждой страны своя стратегия (если она есть, конечно) и зачастую она не комуницируется населению.

Если государство островное с закрытыми границами, а если еще и с тоталитарным режимом,

то обычно придерживаются тактики нулевого заражения, ожидая вакцину.

При тоталитарном режиме можно потом всех вакцинировать, но как будут решать этот вопрос другие страны типа Австралии, Новой Зеландии это вопрос.

В ЕС с отсутствием границ между странами, где на каждое ограничение прав появляется 10 юристов и вакцинирование будет добровольным, придерживаться такой тактики тяжело.

Не знаю как в других странах ЕС, но в Чехии когда-то промелькнула в прессе информация от эпидемиолога, что к началу вакцинирования нужно будет пропустить волнами через 1- 1,5 млн человек (реально будет 4-6 млн) и потом вакцинировать 2 млн группы риска, врачей и соц работников, ну и добровольцев. Но ее быстро замяли политики, так как такое населению говорить нельзя. cz_user Повідомлень: 12 З нами з: 30.10.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире Одесская область получила 700 доз вакцины от гриппа. Их все передадут медикам, которые работают в бригадах скорой помощи.



Странно в прошлом году в это время вакцин от гриппа было уже полно у нас в аптеках. Видимо в этом году все деньги ушли на ремонт дорог.



Одесской области перепало и 834 флакона препарата «Ремдесивир». Этих доз должно хватить на 275 больных. «Ремдесивир» передадут в опорные больницы в Одессе, Измаиле и Подольске freeze 4 Повідомлень: 19079 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4549 раз. Подякували: 7274 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2183218421852186> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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