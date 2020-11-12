Врач-инфекционист
Я не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока.
"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".
Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.
Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.
Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.
Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.
Врач-инфекционист
Є три групи ліків, які заборонені на амбулаторному етапі – принаймні поки лікар не побачить хворого і не зробить усіх обстежень.
Так как больному на амбулаторном этапе пройти все обследования для принятия решения о дальнейшем лечении ?