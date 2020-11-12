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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2183218421852186

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:03

  adeges написав:
Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей.


Врач-инфекционист
Я не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока.
https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html

"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".

Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.

Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.

Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265434/

Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.

Врач-инфекционист
Є три групи ліків, які заборонені на амбулаторному етапі – принаймні поки лікар не побачить хворого і не зробить усіх обстежень.
https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html

Так как больному на амбулаторном этапе пройти все обследования для принятия решения о дальнейшем лечении ?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:06

  fler написав:.....
Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих.

Желаю Вам того же и дальше.
А вот с антибиотиками, по-моему, поторопились.
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