adeges написав: Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей.
Врач-инфекционист Я не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока. https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html
"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".
Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.
Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.
Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265434/
Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.
Эх,ямидло, что значит "Смысл мне разбираться кто конечный подтасовщик в этой схеме"?? Может ты прекратишь вертеть тухесом? Ты конечно создал себе образ тугодума, но это ж пыль, мы оба это понимаем. Твое включение дурачка , типа недопонял,как так вышло,конечно прокатит для Флер может. Но для внимательного читателя твое виляние на поверхности. Отвечаю конкретно, как для барана, коим я по прежнему верю ты не являешься. Просто ты его зачем-то упорно включаешь. в этой схеме вообще никто не подтасовщик. Ни стат.управление Чехии, ни лично я. Это,если тебе невдомёк, вообще фича,а не баг. Это так работает!! Рассказываю в шестой раз, как для барана,коим ты , повторюсь, я по прежнему верю, не являешься, как бы ты ни старался.. рассказываю,как это у них устроено.
Сегодня, условно 1 декабря 2020 года появилось инфа (пришли результаты тестов) о том, что есть 10 000 новых заражённых,и 200 новых ковидных смертей. Эти цифры пока вкидываются в "сегодня". И сегодня, 1 декабря, всюду засветилось 200 новых ковидных смертей. И общая цифра ковидных смертей тоже выросла на эти 200 человек. Через 2-3 дня появляются уточнение данные,что эти 200 смертей умерли не 1 декабря,а ещё в ноябре. Это просто результат теста пришел 1 декабря. И количество смертей ,случившихся 1 декабря, вдруг стало не 200,а 150. Именно этот момент ты заметил и поднял визг, плюясь об обмане и манипуляции. Но тенденцию не обмануть. Потом, в последующие дни, по этой же схеме умирающие люди с новыми результатами тестов записывались(по полученным результатам из лаборатории) вроде как в 2-10 декабря, но умирали то они по факту 1 декабря,куда их потом задним числом и заносили. В итоге, прям совпало, что те ужасные цифры, что я привел и которые ты типа разоблачил,вдруг взяли и подтвердились. Внезапно. Ты продолжаешь включать де***,визжать о "ванге", но никакой Ванги тут и близко нет.Обычная математика. Она работает.Как ни крути, чехи выпиливаются от ковида по 150-250 чел / день. Пока меньше не выходит. Ямидло,если в тебе что-то ещё осталось там, давай приходи с челобитной. И рассказывай,что никто ничего не подтасовывал. Ни чехи,ни я .Просто именно так работает статистика: сначала все ковидные смерти в кучу,а потом разносят по дням именно, когда зажмурились. В итоге все равно приходят примерно к изначальным числам. Ну давай, тряпка,найди уже мужество, хватит рассказывать о несвоевременном заблочивании)) .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 лис, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав: Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей.
Врач-инфекционист [i]Я не хочу ображати сімейних лікарів, ....
Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного. Иначе проще заниматься самолечением. Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое.
ЛАД написав:Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного. Иначе проще заниматься самолечением. Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое.
Нужно сделать оговорку. Речь идет о дистанционке для лиц, имеющих признаки заболеванием ковид.
ЛАД написав:Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного. Иначе проще заниматься самолечением. Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое.
Нужно сделать оговорку. Речь идет о дистанционке для лиц, имеющих признаки заболеванием ковид.
Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ, то оговорку можно расширить до лечения всех ОРВИ. Да ещё, вероятно, стоит добавить пневмонии. Ввиду слабого знания медицины, возможно, упускаю ещё что-то.
Заражение норок коронавирусом выявлено на двух зверофермах в греческой области Западная Македония в районах Козани и Кастория. Министерство сельского хозяйства приняло решении уничтожить две с половиной тысячи животных. Инфекция обнаружена у десяти сотрудников. .... В последнее время заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США.