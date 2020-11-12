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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2184218521862187> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Суб 14 лис, 2020 00:03 adeges написав:

Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей.



Врач-инфекционист

Я не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока.

https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html



"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".



Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.



Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.



Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265434/



Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.



Врач-инфекционист

Є три групи ліків, які заборонені на амбулаторному етапі – принаймні поки лікар не побачить хворого і не зробить усіх обстежень.

https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html



Так как больному на амбулаторном этапе пройти все обследования для принятия решения о дальнейшем лечении ? Врач-инфекционистЯ не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока."При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.Первым этапом является обращение к своему семейному врачу., и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.Врач-инфекционистЄ три групи ліків, які заборонені на амбулаторному етапі – принаймні поки лікар не побачить хворого і не зробить усіх обстежень.Так как больному на амбулаторном этапе пройти все обследования для принятия решения о дальнейшем лечении ? tumos Повідомлень: 1286 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:06 fler написав: .....

Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих. .....Пульсоксиметр показывает сатурацию 99 у обоих.

Желаю Вам того же и дальше.

А вот с антибиотиками, по-моему, поторопились. Желаю Вам того же и дальше.А вот с антибиотиками, по-моему, поторопились. ЛАД 2 Повідомлень: 17620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:07 zРадио

Повідомлень: 8272 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3402 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:11 zРадио

Игорь Уманский сейчас и не то ещё нарисует. ЛАД 2 Повідомлень: 17620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:14

Отвечаю конкретно, как для барана, коим я по прежнему верю ты не являешься. Просто ты его зачем-то упорно включаешь.

в этой схеме вообще никто не подтасовщик. Ни стат.управление Чехии, ни лично я. Это,если тебе невдомёк, вообще фича,а не баг. Это так работает!!

Рассказываю в шестой раз, как для барана,коим ты , повторюсь, я по прежнему верю, не являешься, как бы ты ни старался.. рассказываю,как это у них устроено.



Сегодня, условно 1 декабря 2020 года появилось инфа (пришли результаты тестов) о том, что есть 10 000 новых заражённых,и 200 новых ковидных смертей. Эти цифры пока вкидываются в "сегодня". И сегодня, 1 декабря, всюду засветилось 200 новых ковидных смертей. И общая цифра ковидных смертей тоже выросла на эти 200 человек. Через 2-3 дня появляются уточнение данные,что эти 200 смертей умерли не 1 декабря,а ещё в ноябре. Это просто результат теста пришел 1 декабря. И количество смертей ,случившихся 1 декабря, вдруг стало не 200,а 150. Именно этот момент ты заметил и поднял визг, плюясь об обмане и манипуляции.

Но тенденцию не обмануть. Потом, в последующие дни, по этой же схеме умирающие люди с новыми результатами тестов записывались(по полученным результатам из лаборатории) вроде как в 2-10 декабря, но умирали то они по факту 1 декабря,куда их потом задним числом и заносили. В итоге, прям совпало, что те ужасные цифры, что я привел и которые ты типа разоблачил,вдруг взяли и подтвердились. Внезапно. Ты продолжаешь включать де***,визжать о "ванге", но никакой Ванги тут и близко нет.Обычная математика. Она работает.Как ни крути, чехи выпиливаются от ковида по 150-250 чел / день. Пока меньше не выходит.

Ямидло,если в тебе что-то ещё осталось там, давай приходи с челобитной. И рассказывай,что никто ничего не подтасовывал. Ни чехи,ни я .Просто именно так работает статистика: сначала все ковидные смерти в кучу,а потом разносят по дням именно, когда зажмурились. В итоге все равно приходят примерно к изначальным числам.

Ну давай, тряпка,найди уже мужество, хватит рассказывать о несвоевременном заблочивании)) . Эх,ямидло, что значит "Смысл мне разбираться кто конечный подтасовщик в этой схеме"?? Может ты прекратишь вертеть тухесом? Ты конечно создал себе образ тугодума, но это ж пыль, мы оба это понимаем. Твое включение дурачка , типа недопонял,как так вышло,конечно прокатит для Флер может. Но для внимательного читателя твое виляние на поверхности.Отвечаю конкретно, как для барана, коим я по прежнему верю ты не являешься. Просто ты его зачем-то упорно включаешь.. Ни стат.управление Чехии, ни лично я. Это,если тебе невдомёк, вообще фича,а не баг. Это так работает!!Рассказываю в шестой раз, как для барана,коим ты , повторюсь, я по прежнему верю, не являешься, как бы ты ни старался.. рассказываю,как это у них устроено.Сегодня, условно 1 декабря 2020 года появилось инфа (пришли результаты тестов) о том, что есть 10 000 новых заражённых,и 200 новых ковидных смертей. Эти цифры пока вкидываются в "сегодня". И сегодня, 1 декабря, всюду засветилось 200 новых ковидных смертей. И общая цифра ковидных смертей тоже выросла на эти 200 человек. Через 2-3 дня появляются уточнение данные,что эти 200 смертей умерли не 1 декабря,а ещё в ноябре. Это просто результат теста пришел 1 декабря. И количество смертей ,случившихся 1 декабря, вдруг стало не 200,а 150. Именно этот момент ты заметил и поднял визг, плюясь об обмане и манипуляции.Но тенденцию не обмануть. Потом, в последующие дни, по этой же схеме умирающие люди с новыми результатами тестов записывались(по полученным результатам из лаборатории) вроде как в 2-10 декабря, но умирали то они по факту 1 декабря,куда их потом задним числом и заносили. В итоге, прям совпало, что те ужасные цифры, что я привел и которые ты типа разоблачил,вдруг взяли и подтвердились. Внезапно. Ты продолжаешь включать де***,визжать о "ванге", но никакой Ванги тут и близко нет.Обычная математика. Она работает.Как ни крути, чехи выпиливаются от ковида по 150-250 чел / день. Пока меньше не выходит.Ямидло,если в тебе что-то ещё осталось там, давай приходи с челобитной. И рассказывай,что никто ничего не подтасовывал. Ни чехи,ни я .Просто именно так работает статистика: сначала все ковидные смерти в кучу,а потом разносят по дням именно, когда зажмурились. В итоге все равно приходят примерно к изначальным числам.Ну давай, тряпка,найди уже мужество, хватит рассказывать о несвоевременном заблочивании)) . Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 лис, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3196 З нами з: 15.02.09 Подякував: 129 раз. Подякували: 1157 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:19 tumos написав: adeges написав:

Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей.



Врач-инфекционист

[i]Я не хочу ображати сімейних лікарів,

.... Врач-инфекционист[i]Я не хочу ображати сімейних лікарів,....

Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного.

Иначе проще заниматься самолечением.

Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое. Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного.Иначе проще заниматься самолечением.Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое. ЛАД 2 Повідомлень: 17620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:34 ЛАД написав: Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного.

Иначе проще заниматься самолечением.

Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое. Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного.Иначе проще заниматься самолечением.Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое.

Нужно сделать оговорку. Речь идет о дистанционке для лиц, имеющих признаки заболеванием ковид. Нужно сделать оговорку. Речь идет о дистанционке для лиц, имеющих признаки заболеванием ковид. tumos Повідомлень: 1286 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:41 tumos написав: ЛАД написав: Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного.

Иначе проще заниматься самолечением.

Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое. Дистанционное "лечение" имеет смысл для человека только ради больничного.Иначе проще заниматься самолечением.Честно говоря, не ожидал, что в 2020 МОЗ Украины будет фактически одобрять такое.

Нужно сделать оговорку. Речь идет о дистанционке для лиц, имеющих признаки заболеванием ковид. Нужно сделать оговорку. Речь идет о дистанционке для лиц, имеющих признаки заболеванием ковид.

Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ, то оговорку можно расширить до лечения всех ОРВИ. Да ещё, вероятно, стоит добавить пневмонии.

Ввиду слабого знания медицины, возможно, упускаю ещё что-то. Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ, то оговорку можно расширить до лечения всех ОРВИ. Да ещё, вероятно, стоит добавить пневмонии.Ввиду слабого знания медицины, возможно, упускаю ещё что-то. ЛАД 2 Повідомлень: 17620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:43 на этаже на котором живу, человек, в самоизоляции в куником-19

был в доминос, пиццу не приготовили из-за того что нету чего-то. Может кризис

http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы. Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимостиhttp://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3601 З нами з: 22.12.16 Подякував: 272 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:59 Заражение норок коронавирусом выявлено на двух зверофермах в греческой области Западная Македония в районах Козани и Кастория. Министерство сельского хозяйства приняло решении уничтожить две с половиной тысячи животных. Инфекция обнаружена у десяти сотрудников.

....

В последнее время заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США.

https://ru.euronews.com/2020/11/13/mink-infected-with-coronavirus-in-greece ЛАД 2 Повідомлень: 17620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2184218521862187> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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