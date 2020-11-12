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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2184218521862187

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:31

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI.
.....
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.

https://kurs.com.ua/novost/239768-naiden-sposob-predotvratit-oslozhnenija-ot-koronavirusa
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ


На самом деле при должной сноровке и желании все эти многочисленные ОРЗ различаются между собой.
У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов.
И при должном любопытстве можно определить какая напасть напала аденовирус, парагрипп, риновирус и ещё больше десятка основных групп ОРЗ, в том числе и доковидные коронавирусы.
Ковид тоже имеет ряд характерных симптомов, тоже наверняка можно построить отличительные лесенки симптомов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:50

Почему рестораны работают до 10 вместо 11?

Остальным сферам модно работать после 10?
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