ЛАД написав:Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ
На самом деле при должной сноровке и желании все эти многочисленные ОРЗ различаются между собой.
У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов.
И при должном любопытстве можно определить какая напасть напала аденовирус, парагрипп, риновирус и ещё больше десятка основных групп ОРЗ, в том числе и доковидные коронавирусы.
Ковид тоже имеет ряд характерных симптомов, тоже наверняка можно построить отличительные лесенки симптомов.