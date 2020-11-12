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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2184218521862187

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:31

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI.
.....
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.

https://kurs.com.ua/novost/239768-naiden-sposob-predotvratit-oslozhnenija-ot-koronavirusa
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ


На самом деле при должной сноровке и желании все эти многочисленные ОРЗ различаются между собой.
У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов.
И при должном любопытстве можно определить какая напасть напала аденовирус, парагрипп, риновирус и ещё больше десятка основных групп ОРЗ, в том числе и доковидные коронавирусы.
Ковид тоже имеет ряд характерных симптомов, тоже наверняка можно построить отличительные лесенки симптомов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 01:50

Почему рестораны работают до 10 вместо 11?

Остальным сферам модно работать после 10?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 05:26

  zРадио написав:Поставка первой партии вакцин от ковида в Украину ожидается не ранее 2-го кв. 2021-го

У ВООЗ розповіли, коли Україна може отримати вакцину від COVID-19
https://www.dw.com/uk/u-vooz-rozpovily- ... er-sharing

Ну поки що ефективної перевіреної вакцини немає. Є спроби Pfizer під писати побільше контрактів на поставку «свині у мішку» вакцина з температурою зберігання -80 не практична як індуси кажуть "Just Forget It": Why India May Have To Pass On Pfizer's Vaccine
Або китайці конкуренти
Its production is costly, its component is unstable, it also requires cold-chain transportation and has a short shelf life," said Ding Sheng, director of the Beijing-based Global Health Drug Discovery Institute, which has received funding from the Bill & Melinda Gates Foundation.

Модерна вакцина буде аналогічною
Астра зенека ще буде не скоро і там ризик побічних ефектів теж більший
Тому це так поговорити ціну акцій поганяти
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 06:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:населення України старше 60 років=приблизно 8 млн осіб
Таким чином захистивши 8 млн осіб і практично не змінюючи спосіб життя для 32 млн осіб - ми можемо зменшити летальність в рази для всіх...


Взагалі укрстат дає +60 р. 9 978 194 на 01.01.20
+65 7 146 499 http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... _nas20.pdf стор.9
а до 14 р. тільки 6 386 756 - це менше як +65 і це для держави більша проблема ніж більшість інших.
Зелень обіцяла, що під їх чуйним керівництвом народжуваність різко зросте і обжене смертність, проте вона ще більше упала і наступного року будуть ще гірші підсумки.
А тепер ще й дітей і молодь фактично позбавляють права на нормальну освіту, заняття спортом та іншим, а не тільки працюючим не дають заробляти.
Як в дереві по кільцях визначають неблагополучні роки, так і теперішні карантини теперішнім дітям і відповідно всьому суспільству відгукнуться неодноразово впродовж всього їх подальшого життя. Що упущено для розвитку в сенситивний період потім не наздоженеш.

  yama написав:Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня.


Мери, що проти, можуть переходити на французький революційний календар. І відповідно якщо в листопаді карантин, то в брюмері (місяці туманів) все окей. Та і взагалі в декадах вихідні інакші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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