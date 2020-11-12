Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI. ..... Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.
ЛАД написав:Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ
На самом деле при должной сноровке и желании все эти многочисленные ОРЗ различаются между собой. У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов. И при должном любопытстве можно определить какая напасть напала аденовирус, парагрипп, риновирус и ещё больше десятка основных групп ОРЗ, в том числе и доковидные коронавирусы. Ковид тоже имеет ряд характерных симптомов, тоже наверняка можно построить отличительные лесенки симптомов.
Ну поки що ефективної перевіреної вакцини немає. Є спроби Pfizer під писати побільше контрактів на поставку «свині у мішку» вакцина з температурою зберігання -80 не практична як індуси кажуть "Just Forget It": Why India May Have To Pass On Pfizer's Vaccine Або китайці конкуренти Its production is costly, its component is unstable, it also requires cold-chain transportation and has a short shelf life," said Ding Sheng, director of the Beijing-based Global Health Drug Discovery Institute, which has received funding from the Bill & Melinda Gates Foundation.
Модерна вакцина буде аналогічною Астра зенека ще буде не скоро і там ризик побічних ефектів теж більший Тому це так поговорити ціну акцій поганяти
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
budivelnik написав:населення України старше 60 років=приблизно 8 млн осіб Таким чином захистивши 8 млн осіб і практично не змінюючи спосіб життя для 32 млн осіб - ми можемо зменшити летальність в рази для всіх...
Взагалі укрстат дає +60 р. 9 978 194 на 01.01.20 +65 7 146 499 http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... _nas20.pdf стор.9 а до 14 р. тільки 6 386 756 - це менше як +65 і це для держави більша проблема ніж більшість інших. Зелень обіцяла, що під їх чуйним керівництвом народжуваність різко зросте і обжене смертність, проте вона ще більше упала і наступного року будуть ще гірші підсумки. А тепер ще й дітей і молодь фактично позбавляють права на нормальну освіту, заняття спортом та іншим, а не тільки працюючим не дають заробляти. Як в дереві по кільцях визначають неблагополучні роки, так і теперішні карантини теперішнім дітям і відповідно всьому суспільству відгукнуться неодноразово впродовж всього їх подальшого життя. Що упущено для розвитку в сенситивний період потім не наздоженеш.
yama написав:Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня.
Мери, що проти, можуть переходити на французький революційний календар. І відповідно якщо в листопаді карантин, то в брюмері (місяці туманів) все окей. Та і взагалі в декадах вихідні інакші.