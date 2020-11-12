Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI. ..... Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.
ЛАД написав:Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ
На самом деле при должной сноровке и желании все эти многочисленные ОРЗ различаются между собой. У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов. И при должном любопытстве можно определить какая напасть напала аденовирус, парагрипп, риновирус и ещё больше десятка основных групп ОРЗ, в том числе и доковидные коронавирусы. Ковид тоже имеет ряд характерных симптомов, тоже наверняка можно построить отличительные лесенки симптомов.
Ну поки що ефективної перевіреної вакцини немає. Є спроби Pfizer під писати побільше контрактів на поставку «свині у мішку» вакцина з температурою зберігання -80 не практична як індуси кажуть "Just Forget It": Why India May Have To Pass On Pfizer's Vaccine Або китайці конкуренти Its production is costly, its component is unstable, it also requires cold-chain transportation and has a short shelf life," said Ding Sheng, director of the Beijing-based Global Health Drug Discovery Institute, which has received funding from the Bill & Melinda Gates Foundation.
Модерна вакцина буде аналогічною Астра зенека ще буде не скоро і там ризик побічних ефектів теж більший Тому це так поговорити ціну акцій поганяти
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
budivelnik написав:населення України старше 60 років=приблизно 8 млн осіб Таким чином захистивши 8 млн осіб і практично не змінюючи спосіб життя для 32 млн осіб - ми можемо зменшити летальність в рази для всіх...
Взагалі укрстат дає +60 р. 9 978 194 на 01.01.20 +65 7 146 499 http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... _nas20.pdf стор.9 а до 14 р. тільки 6 386 756 - це менше як +65 і це для держави більша проблема ніж більшість інших. Зелень обіцяла, що під їх чуйним керівництвом народжуваність різко зросте і обжене смертність, проте вона ще більше упала і наступного року будуть ще гірші підсумки. А тепер ще й дітей і молодь фактично позбавляють права на нормальну освіту, заняття спортом та іншим, а не тільки працюючим не дають заробляти. Як в дереві по кільцях визначають неблагополучні роки, так і теперішні карантини теперішнім дітям і відповідно всьому суспільству відгукнуться неодноразово впродовж всього їх подальшого життя. Що упущено для розвитку в сенситивний період потім не наздоженеш.
yama написав:Львівська міськрада подасть до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня.
Мери, що проти, можуть переходити на французький революційний календар. І відповідно якщо в листопаді карантин, то в брюмері (місяці туманів) все окей. Та і взагалі в декадах вихідні інакші.
cz_user написав:У каждой страны своя стратегия (если она есть, конечно) и зачастую она не комуницируется населению. Если государство островное с закрытыми границами, а если еще и с тоталитарным режимом, то обычно придерживаются тактики нулевого заражения, ожидая вакцину. При тоталитарном режиме можно потом всех вакцинировать, но как будут решать этот вопрос другие страны типа Австралии, Новой Зеландии это вопрос. В ЕС с отсутствием границ между странами, где на каждое ограничение прав появляется 10 юристов и вакцинирование будет добровольным, придерживаться такой тактики тяжело. Не знаю как в других странах ЕС, но в Чехии когда-то промелькнула в прессе информация от эпидемиолога, что к началу вакцинирования нужно будет пропустить волнами через 1- 1,5 млн человек (реально будет 4-6 млн) и потом вакцинировать 2 млн группы риска, врачей и соц работников, ну и добровольцев. Но ее быстро замяли политики, так как такое населению говорить нельзя.
Я тут, ще на початку пандемії, писав, що Україна стане європейським розсадником ковіда на багато років. Через по..їзм своїх громадян. Яке масове тестування, індивідуальні бокси, відслідковування контактів, через телефони? Все це наукова фантастика. Тут навіть безкоштовною нормальною вакциною половина населення не захоче прищепитись. Максимум тотальний масковий режим, щоб придушити епідемію і то, ящо влада почне масово штрафувати всіх і вся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
В Украине на 8:00 субботы зафиксировано уже 525 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников”, — сообщил Степанов.
По его словам, также за последние сутки:
— госпитализированы — 1525 человек;
— летальных случаев — 191;
— выздоровели — 4962 человека;
— проведено тестирований за сутки — 78 179 (в том числе методом ПЦР — 48 054, методом ИФА — 30125).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat