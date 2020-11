Додано: Суб 14 лис, 2020 05:26

zРадио написав: Поставка первой партии вакцин от ковида в Украину ожидается не ранее 2-го кв. 2021-го



У ВООЗ розповіли, коли Україна може отримати вакцину від COVID-19

https://www.dw.com/uk/u-vooz-rozpovily- ... er-sharing Поставка первой партии вакцин от ковида в Украину ожидается не ранее 2-го кв. 2021-го

Ну поки що ефективної перевіреної вакцини немає. Є спроби Pfizer під писати побільше контрактів на поставку «свині у мішку» вакцина з температурою зберігання -80 не практична як індуси кажуть "Just Forget It": Why India May Have To Pass On Pfizer's VaccineАбо китайці конкурентиIts production is costly, its component is unstable, it also requires cold-chain transportation and has a short shelf life," said Ding Sheng, director of the Beijing-based Global Health Drug Discovery Institute, which has received funding from the Bill & Melinda Gates Foundation.Модерна вакцина буде аналогічноюАстра зенека ще буде не скоро і там ризик побічних ефектів теж більшийТому це так поговорити ціну акцій поганяти