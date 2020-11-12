Додано: Суб 14 лис, 2020 09:15

В Украине на 8:00 субботы зафиксировано уже 525 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.



“12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников”, — сообщил Степанов.



По его словам, также за последние сутки:



— госпитализированы — 1525 человек;



— летальных случаев — 191;



— выздоровели — 4962 человека;



— проведено тестирований за сутки — 78 179 (в том числе методом ПЦР — 48 054, методом ИФА — 30125).

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