ЛАД написав:Учитывая, что признаки ковида не особо отличаются от признаков других ОРЗ
На самом деле при должной сноровке и желании все эти многочисленные ОРЗ различаются между собой. У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов. И при должном любопытстве можно определить какая напасть напала аденовирус, парагрипп, риновирус и ещё больше десятка основных групп ОРЗ, в том числе и доковидные коронавирусы. Ковид тоже имеет ряд характерных симптомов, тоже наверняка можно построить отличительные лесенки симптомов.
Не могу спорить, возможно, и так. Но на практике наши врачи этим не заморачиваются, а пишут всем ОРЗ (или ОРВИ). А для ковида такой "лесенки", возможно, ещё и нет.
P.s. Присоединяюсь к просьбе vitaliian насчёт книги.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 14 лис, 2020 09:42, всього редагувалось 1 раз.
1) здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
2) робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
3) робота банків;
4) медична практика;
5) робота операторів поштового зв’язку;
6) робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;
7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ЛАД написав:st512, safonovstanislav Глово, честно признаюсь, не интересовался, не знаю. Но 200 грн в месяц любые доставки - как-то сомнительно. А бесплатные доставки на сумму 1200 или 1500 грн ... Народ, Вы размеры пенсий в Украине знаете? Это типичная сумма покупки пенсионера? Не уверен, что это вообще типичные суммы в супермаркетах ( то, что такие и бОльшие покупки есть, не сомневаюсь, но вряд ли они типичные). Думаю, средняя стоимость покупки заметно ниже.
Сильпо от 250 грн в течении часа бесплатно От 750 грн по расписанию - бесплатно Глово 199 грн в месяц безлимит. Ашан, метро через заказ.юа регулярно - два дня доставка бесплатно, купон на бесплатную доставку... Это то чем пользуюсь регулярно. Наверняка есть и ещё варианты
freeze написав:У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов.
напишите название и автора. спс.
"Инфекционные заболевания у детей" Справочник в вопросах и ответах. Рекомендован в качестве учебного пособия для студентов медицинских учебных заведений и практического пособия для врачей. Большая группа авторов, начинаются с д.м.н, проф.Симованьян и далее по списку. 2002 г. - на 800 страницах убористого текста.
Пролистал, улыбнуло, когда-то я этот справочник увлекательно почитал, весь текст в моих подчёркиваниях, галочках и восклицательных знаках )))
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 лис, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI. ..... Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.
lapay написав:Я тут, ще на початку пандемії, писав, що Україна стане європейським розсадником ковіда на багато років. Через по..їзм своїх громадян. Яке масове тестування, індивідуальні бокси, відслідковування контактів, через телефони? Все це наукова фантастика. Тут навіть безкоштовною нормальною вакциною половина населення не захоче прищепитись. Максимум тотальний масковий режим, щоб придушити епідемію і то, ящо влада почне масово штрафувати всіх і вся.
Так что, в других странах точно такое же отношение к карантинным мероприятиям. Только, в отличие от Украины, там люди выходят на улицу сказать своё фе, а власти пытаются с помощью полиции усмирять недовольных. У нас люди просто игнорят все ограничения, без каких либо последствий. Власть борется с пандемией на бумаге, люди живут обычной жизнью. Все довольны
vitaliian написав:7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.
Тоесть если труба потекла то ждать до понедельника. ОК.
Впрочем Эпицентр же всеравно должен быть закрыт, потому ждать без вариантов.
сидит себе мастер в мастерской никого не заражает - запретить. А то что очереди в поликлиниках у кабинетов терапевта - норма (в т.ч. с орз). Казалось бы введите строгую запись без которой не пускайте в помещение, но для нашего народа важно ждать именно под кабинетом врача, как будто бы такое ожидание в очереди - неотъемлемая часть терапии.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat