Додано: Суб 14 лис, 2020 09:41

За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:



1) здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;



2) робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;



3) робота банків;



4) медична практика;



5) робота операторів поштового зв’язку;



6) робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;



7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

верю в евро... по 1,4

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