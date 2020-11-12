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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21872188218921902191>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Да у нас даже в банках не осилили это сделать, при том что с их уровнем компьютеризации добавить ещё и электронную запись в очередь - дело на месяца два для нескольких студентов.

в примат и ощад я много лет из принципа не хожу, основные столпотворения происходят именно там, 90% тамошних посетителей снимает в кассе наличку или платят коммунальные.

  vitaliian написав:За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

3) робота банків;
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве вышло указание всем скорым на выезде включить звуковую сигнализацию . Акт устрашения . А как в других городах ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:11

  Вкладчик1234 написав:Анти-депрессанское лобби решило тоже ухватить кусочек ковидного пирога :)

Наличие коронавируса у человека увеличивает риск развития у него тревожных расстройств, депрессии или бессонницы.

Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании использовали данные более 62 тысяч человек, переболевших Covid-19. За три месяца после положительного результата теста на коронавирус впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол заболевание, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.

Также в ряде случаев одним из последующих, связанных диагнозов, стала деменция. Кроме того, с Сovid-19 было связано появление новых психиатрических диагнозов у людей, которые уже имели в анамнезе психические проблемы.

В исследовании говорится, что в целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.

Результаты анализа также показали, что люди с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства имели на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем те, кто не имел проблем с психическим состоянием.

«Это открытие стало неожиданностью и требует исследования. Вместе с тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для Covid-19», - рассказал один из исследователей доктор Макс Таке.

https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/1848 ... sledovanie

https://www.thelancet.com/journals/lanp ... 4/fulltext

Таким образом, все мнительные "масочники" имеют на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем обычные нормальные люди, у которых нет психического расстройства, а именно тяготения к маскам, социальным дистанциям, поиску и оглашению статистики Сovid-19, а также к сбору слухов о нем из больниц и их распространению в социальных сетях :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:13

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Тоесть если труба потекла то ждать до понедельника. ОК. :mrgreen:

Впрочем Эпицентр же всеравно должен быть закрыт, потому ждать без вариантов.
сидит себе мастер в мастерской никого не заражает - запретить. А то что очереди в поликлиниках у кабинетов терапевта - норма (в т.ч. с орз). Казалось бы введите строгую запись и не пускайте в помещение тех кто не по записи, но для нашего народа важно ждать именно под кабинетом врача, как будто бы такое ожидание в очереди - неотъемлемая часть терапии. При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Сидит к семейнику - это еще фигня.
Летом у меня малой очередную плановую медкомиссию для военкомата проходил. Понадобился рентген стоп. Причем только там можно щелкнуть, куда вояки послали.
Очередь под рентген-кабинетом в госполиклинике на целый день, человек 70-80 навскидку. Людей, как селедок в банке. Кашляющие, температурящие, инвалиды, с грудничками - все сидят и стоят скученно в замкнутом пространстве без вентиляции.
Какая такая эпидемия? Какая дистанция?
Пообщались с тамошними медиками. Оказалось, штат рентген-кабинета урезали в конце прошлого года. Сокращенные ушли к частникам, и возвращаться не собираются.
Супрун хорошо порезвилась со своей "реформой"
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 14 лис, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:14

  Uppi написав:В Киеве вышло указание всем скорым на выезде включить звуковую сигнализацию . Акт устрашения . А как в других городах ?

чёт пока не слышал на Гончара/БХ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:15

  freeze написав:
  vitaliian написав:
  freeze написав:У меня есть одна умная книга для педиаторов, где на основе построения теза-антитеза построены различные лесенки симптомов.
напишите название и автора. спс.


"Инфекционные заболевания у детей"
Справочник в вопросах и ответах. Рекомендован в качестве учебного пособия для студентов медицинских учебных заведений и практического пособия для врачей.
Большая группа авторов, начинаются с д.м.н, проф.Симованьян и далее по списку.
2002 г. - на 800 страницах убористого текста.

Пролистал, улыбнуло, когда-то я этот справочник увлекательно почитал, весь текст в моих подчёркиваниях, галочках и восклицательных знаках )))

Спасибо. С вашего позволения дополню, что эту книгу можно скачать бесплатно:

Издание 2002 г. (в формате .DJV) - https://obuchalka.org/2011040754258/inf ... v-a-d.html

Издание 2007 г. (в формате .pdf) - http://kingmed.info/knigi/Infektsionnye ... N-2007-pdf
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:19

  zРадио написав:
  fler написав:лечение назначили дома, антибиотик Азимед


:evil: :evil: :evil: В общем, азитромицин как молекулу медицина потеряла. А жаль - хороший был антибиотик

PS: поправляйтесь!


Комаровский об этом пару недель назад сказал. Что хороший был препарат.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:22

  Igneus написав:Таким образом, все мнительные "масочники" имеют на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем обычные нормальные люди, у которых нет психического расстройства, а именно тяготения к маскам, социальным дистанциям, поиску и оглашению статистики Сovid-19, а также к сбору слухов о нем из больниц и их распространению в социальных сетях


Этот Ваш вывод не очень вяжется с Вашей же цитатой из статьи )))
Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 лис, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:23

  zРадио написав:Зображення


Чего не напишешь когда к корыту так и не пустили.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:25

  vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
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