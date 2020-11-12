Додано: Суб 14 лис, 2020 11:11

Вкладчик1234 написав: Анти-депрессанское лобби решило тоже ухватить кусочек ковидного пирога Анти-депрессанское лобби решило тоже ухватить кусочек ковидного пирога

с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства

те, кто не имел проблем с психическим состоянием.

Наличие коронавируса у человека увеличивает риск развития у него тревожных расстройств, депрессии или бессонницы.Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журналеВ исследовании использовали данные более 62 тысяч человек, переболевших Covid-19. За три месяца после положительного результата теста на коронавирус впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол заболевание, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.Также в ряде случаев одним из последующих, связанных диагнозов, стала. Кроме того, с Сovid-19 было связано появление новых психиатрических диагнозовВ исследовании говорится, что в целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.Результаты анализа также показали, что«Это открытие стало неожиданностью и требует исследования. Вместе с темследует добавить в перечень факторов риска для Covid-19», - рассказал один из исследователей докторТаким образом, всеимеют на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем обычные нормальные люди, у которых нет психического расстройства, а именно