в примат и ощад я много лет из принципа не хожу, основные столпотворения происходят именно там, 90% тамошних посетителей снимает в кассе наличку или платят коммунальные.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 10:55
в примат и ощад я много лет из принципа не хожу, основные столпотворения происходят именно там, 90% тамошних посетителей снимает в кассе наличку или платят коммунальные.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Киеве вышло указание всем скорым на выезде включить звуковую сигнализацию . Акт устрашения . А как в других городах ?
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:11
Наличие коронавируса у человека увеличивает риск развития у него тревожных расстройств, депрессии или бессонницы.
Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.
В исследовании использовали данные более 62 тысяч человек, переболевших Covid-19. За три месяца после положительного результата теста на коронавирус впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол заболевание, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.
Также в ряде случаев одним из последующих, связанных диагнозов, стала деменция. Кроме того, с Сovid-19 было связано появление новых психиатрических диагнозов у людей, которые уже имели в анамнезе психические проблемы.
В исследовании говорится, что в целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.
Результаты анализа также показали, что люди с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства имели на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем те, кто не имел проблем с психическим состоянием.
«Это открытие стало неожиданностью и требует исследования. Вместе с тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для Covid-19», - рассказал один из исследователей доктор Макс Таке.
Таким образом, все мнительные "масочники" имеют на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем обычные нормальные люди, у которых нет психического расстройства, а именно тяготения к маскам, социальным дистанциям, поиску и оглашению статистики Сovid-19, а также к сбору слухов о нем из больниц и их распространению в социальных сетях
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:13
Сидит к семейнику - это еще фигня.
Летом у меня малой очередную плановую медкомиссию для военкомата проходил. Понадобился рентген стоп. Причем только там можно щелкнуть, куда вояки послали.
Очередь под рентген-кабинетом в госполиклинике на целый день, человек 70-80 навскидку. Людей, как селедок в банке. Кашляющие, температурящие, инвалиды, с грудничками - все сидят и стоят скученно в замкнутом пространстве без вентиляции.
Какая такая эпидемия? Какая дистанция?
Пообщались с тамошними медиками. Оказалось, штат рентген-кабинета урезали в конце прошлого года. Сокращенные ушли к частникам, и возвращаться не собираются.
Супрун хорошо порезвилась со своей "реформой"
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 14 лис, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:14
чёт пока не слышал на Гончара/БХ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:15
Спасибо. С вашего позволения дополню, что эту книгу можно скачать бесплатно:
Издание 2002 г. (в формате .DJV) -
Издание 2007 г. (в формате .pdf) -
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:19
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:22
Этот Ваш вывод не очень вяжется с Вашей же цитатой из статьи )))
Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 лис, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:25
Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
|