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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2188218921902191> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Суб 14 лис, 2020 11:29 tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.



Супрун не одобрит такой расточительности ))

Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка.

Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава Супрун не одобрит такой расточительности ))Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка.Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава freeze 4 Повідомлень: 19086 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4550 раз. Подякували: 7276 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:30 tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.



Сидят и ещё как. Мало того если не можешь сам себе ставить уколы, то с подтверждённым диагнозом надо ехать в поликлинику на укольчик. И такие чудеса сплошь и рядом. Сидят и ещё как. Мало того если не можешь сам себе ставить уколы, то с подтверждённым диагнозом надо ехать в поликлинику на укольчик. И такие чудеса сплошь и рядом. Ratatui

Повідомлень: 7338 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире







маски- принудительные носовые платки оказывается Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковатьмаски- принудительные носовые платки оказывается Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Повідомлень: 4742 З нами з: 03.12.14 Подякував: 692 раз. Подякували: 849 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36 tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.

Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.

В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.

Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.

Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике. Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике. antey1969 1

Повідомлень: 10144 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2859 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:39 freeze написав: Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают. Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.

Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих , связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему . Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно, как одно из психических расстройств, является одним из Igneus Повідомлень: 796 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:40 freeze написав: tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.



Супрун не одобрит такой расточительности ))

Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка.

Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава Супрун не одобрит такой расточительности ))Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка.Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава



Удивительная идиосинкразия у вас, Фриз, к Супрун. Шампанское пили когда ее сняли? Но местами переходит в паранойю. Как сейчас с теорией смотрящей. Что не похоже на шутку юмора на фоне ваших других сообщений о ней. Что резко контрастирует с выдержанным фект-бейсд стилем других сообщений. Удивительная идиосинкразия у вас, Фриз, к Супрун. Шампанское пили когда ее сняли? Но местами переходит в паранойю. Как сейчас с теорией смотрящей. Что не похоже на шутку юмора на фоне ваших других сообщений о ней. Что резко контрастирует с выдержанным фект-бейсд стилем других сообщений. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3595 З нами з: 14.03.06 Подякував: 244 раз. Подякували: 590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:41 antey1969 написав: Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.

В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.

Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.

Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике. Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.

Своего рода герпес.

Сидит в организме выжидает пока ослабнет.

Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным Своего рода герпес.Сидит в организме выжидает пока ослабнет.Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13247 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7317 раз. Подякували: 3478 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:42 Мизантрóп написав: Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать







маски- принудительные носовые платки оказывается Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковатьмаски- принудительные носовые платки оказывается





Ааааа))

Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами



Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.

В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".

У меня вы можете купить книгу под моей редакцией "Гомеопатическое лечение и излечение рака и опухолей с метастазами"



Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо. Ааааа))Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатамиМеня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".У меня вы можете купить книгу под моей редакцией "Гомеопатическое лечение и излечение рака и опухолей с метастазами"Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо. freeze 4 Повідомлень: 19086 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4550 раз. Подякували: 7276 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:52 freeze написав: Мизантрóп написав: Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать







маски- принудительные носовые платки оказывается Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковатьмаски- принудительные носовые платки оказывается





Ааааа))

Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами



Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.

В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина". Ааааа))Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатамиМеня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".

Гомеопат никогда не пьянеет.

Купив рюмку водки, он тут же просит бармена разбавить ее в 20 литрах воды. Потом набирает пипетку получившегося раствора и роняет пару капель в бокал тоника со льдом. Пробует, морщится от сильного градуса и требует еще стакан минералки, чтобы срочно запить это адское пойло. Гомеопат никогда не пьянеет.Купив рюмку водки, он тут же просит бармена разбавить ее в 20 литрах воды. Потом набирает пипетку получившегося раствора и роняет пару капель в бокал тоника со льдом. Пробует, морщится от сильного градуса и требует еще стакан минералки, чтобы срочно запить это адское пойло. Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 14 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10144 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1231 раз. Подякували: 2859 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 11:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо. Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо. главное,что её защищает крестик)) главное,что её защищает крестик)) Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Повідомлень: 4742 З нами з: 03.12.14 Подякував: 692 раз. Подякували: 849 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2188218921902191> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53