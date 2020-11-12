vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...
Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
Супрун не одобрит такой расточительности )) Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка. Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава
vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...
Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
Сидят и ещё как. Мало того если не можешь сам себе ставить уколы, то с подтверждённым диагнозом надо ехать в поликлинику на укольчик. И такие чудеса сплошь и рядом.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...
Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник. В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах. Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает. Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.
freeze написав:Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.
Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих, связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему.
vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...
Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
Супрун не одобрит такой расточительности )) Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка. Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава
Удивительная идиосинкразия у вас, Фриз, к Супрун. Шампанское пили когда ее сняли? Но местами переходит в паранойю. Как сейчас с теорией смотрящей. Что не похоже на шутку юмора на фоне ваших других сообщений о ней. Что резко контрастирует с выдержанным фект-бейсд стилем других сообщений.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
antey1969 написав:Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник. В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах. Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает. Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.
Своего рода герпес. Сидит в организме выжидает пока ослабнет. Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным
Мизантрóп написав:Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать
маски- принудительные носовые платки оказывается
Ааааа)) Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами
Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат. В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина". У меня вы можете купить книгу под моей редакцией "Гомеопатическое лечение и излечение рака и опухолей с метастазами"
Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо.
Мизантрóп написав:Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать
маски- принудительные носовые платки оказывается
Ааааа)) Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами
Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат. В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".
Гомеопат никогда не пьянеет. Купив рюмку водки, он тут же просит бармена разбавить ее в 20 литрах воды. Потом набирает пипетку получившегося раствора и роняет пару капель в бокал тоника со льдом. Пробует, морщится от сильного градуса и требует еще стакан минералки, чтобы срочно запить это адское пойло.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 14 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо.
главное,что её защищает крестик))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))