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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2188218921902191>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:29

  tumos написав:
  vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.


Супрун не одобрит такой расточительности ))
Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка. :mrgreen:
Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:30

  tumos написав:
  vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.


Сидят и ещё как. Мало того если не можешь сам себе ставить уколы, то с подтверждённым диагнозом надо ехать в поликлинику на укольчик. И такие чудеса сплошь и рядом.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать



маски- принудительные носовые платки оказывается :roll:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36

  tumos написав:
  vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.

Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.
В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.
Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.
Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:39

  freeze написав:Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.

Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих, связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему. :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:40

  freeze написав:
  tumos написав:
  vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.


Супрун не одобрит такой расточительности ))
Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка. :mrgreen:
Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава :mrgreen:


Удивительная идиосинкразия у вас, Фриз, к Супрун. Шампанское пили когда ее сняли? Но местами переходит в паранойю. Как сейчас с теорией смотрящей. Что не похоже на шутку юмора на фоне ваших других сообщений о ней. Что резко контрастирует с выдержанным фект-бейсд стилем других сообщений.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:41

  antey1969 написав:Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.
В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.
Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.
Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.

Своего рода герпес.
Сидит в организме выжидает пока ослабнет.
Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:42

  Мизантрóп написав:Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать



маски- принудительные носовые платки оказывается :roll:



Ааааа))
Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами :wink:

Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.
В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".
У меня вы можете купить книгу под моей редакцией "Гомеопатическое лечение и излечение рака и опухолей с метастазами"

Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:52

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:Крамаренко Елена Федоровна убеждает не паниковать



маски- принудительные носовые платки оказывается :roll:



Ааааа))
Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами :wink:

Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.
В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".

Гомеопат никогда не пьянеет.
Купив рюмку водки, он тут же просит бармена разбавить ее в 20 литрах воды. Потом набирает пипетку получившегося раствора и роняет пару капель в бокал тоника со льдом. Пробует, морщится от сильного градуса и требует еще стакан минералки, чтобы срочно запить это адское пойло.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 14 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Как бы за такие книги этих шарлатанов уже можно судить, убийцы, имхо.
главное,что её защищает крестик))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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