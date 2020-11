Додано: Суб 14 лис, 2020 11:40

freeze написав: tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.



Супрун не одобрит такой расточительности ))

Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка.

Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава Супрун не одобрит такой расточительности ))Говорят до сих пор она типа смотрящей здесь сидит, и многие кандидатуры с ней, в смысле с Фондом Сороса согласовываются, например, прошла инфа, что Супрун лоббирует снятие Степанова, который не всегда послушный, и назначение на должность министра здравоохранения товарища Ляшко, который главный санврач, а не тот который скотыняка.Посмотрим пару ближайших месяцев, кто будет министром минздрава



Удивительная идиосинкразия у вас, Фриз, к Супрун. Шампанское пили когда ее сняли? Но местами переходит в паранойю. Как сейчас с теорией смотрящей. Что не похоже на шутку юмора на фоне ваших других сообщений о ней. Что резко контрастирует с выдержанным фект-бейсд стилем других сообщений. Удивительная идиосинкразия у вас, Фриз, к Супрун. Шампанское пили когда ее сняли? Но местами переходит в паранойю. Как сейчас с теорией смотрящей. Что не похоже на шутку юмора на фоне ваших других сообщений о ней. Что резко контрастирует с выдержанным фект-бейсд стилем других сообщений.

