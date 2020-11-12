Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36

tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...

Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.

Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.