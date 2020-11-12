freeze написав:Ааааа)) Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами
Исследование Оксфордского университета, в котором готовят элиты не только для Великобритании, но и для многих других государств в мире, тоже, на Ваш взгляд, "шарлатаны" без медицинского образования готовили?
tumos написав:Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.
Не знаю, как сейчас, а в августе именно так и было. Для тех, кто с температурой - отдельный вход, а врач надевает защитный костюм.
freeze написав:Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.
Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих, связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему.
Правильно ли я понял Вашу мысль, что миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели ковидом ?
freeze написав:Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами
Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат. В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".
Опять перекручивание Вами фактов.
Крамаренко Елена Федоровна, с ее слов, училась в 1978 году на пятом курсе советского медицинского института, в котором по кафедре инфекционных болезней изучала и коронавирусную инфекцию.
Следует Вам напомнить, что в 1968 году министр здравоохранения СССР Б. Петровский издал приказ, запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомеопатическую литературу и использовать гомеопатические препараты. Этим приказом были также отменены все ранее изданные документы, регламентирующие работу врачей-гомеопатов, работу гомеопатических учреждений и применение в медицинской практике гомеопатических средств.
И лишь в 1995 году первый заместитель министра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ А. Д. Царегородцев издал приказ № 335 от 29.11.1995 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», которым давалось разрешение на использование метода гомеопатии в здравоохранении РФ и вводилась нормативная документация, регламентирующая «деятельность врача, использующего метод гомеопатии».
Таким образом, Крамаренко Елена Федоровна изучала в институте классическое лечебное дело, а на гомеопатию могла переквалифицироваться лишь после 1995 года.
tumos написав:Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику.
а где по-вашему они сидят? очередей для ковидиков у нас нет и даже с подтвержденным диагнозом госпитализируется примерно 20% остальных отпускают домой, и если у ковидника заболит ухо или что-то ещё он пойдёт в обычную поликлинику заражать других людей. Вы ещё не поняли что карантин это фейк, пыль которую пускают в глаза, имитация бурной деятельности? В поликлиниках никакого карантина нет, живые очереди под дверью врача (не только из ковидных, там же туберкулёзные, гепатитники и все остальные). Даже доврачебного кабинета не внедрили для температурящих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 лис, 2020 12:54, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
freeze написав:Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.
Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих, связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему.
Правильно ли я понял Вашу мысль, что миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели ковидом ?
Нет, Вы неправильно поняли мысль, которая, к тому же, не моя, а исследователей Оксфордского университета.
Если Вы заглянете в Википедию, то увидите, что именно деменция является вторичным психическим расстройством после многих первичных болезней, в том числе, и инфекционных.
В вышеупомянутом исследовании специалисты Оксфордского университета сделали вывод, что и первичная коронавирусная инфекция, как одна из многих инфекций, может привести к деменции.
Таким образом, Ваше предположение о том, что миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели именно ковидом, является ошибочным.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 14 лис, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник. В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах. Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает. Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.
Своего рода герпес. Сидит в организме выжидает пока ослабнет. Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным
Или хеликобактер. Сидит себе, но при благоприятных условиях - раз и язва. Хотя может быть и так: причиной язвы или т.п. у конкретного человека была иной, но тест показал наличие этой бактерии - в таком случае с лёгкостью причиной язвы определили хеликобактер.
Сколько народу антибиотиками налево и направо пичкали, борясь с этой бактерией. Но, кажется, Нобелевскую за неё получили.
Igneus написав:Таким образом, Ваш вывод о том, миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели именно ковидом, является ошибочным.
Может и переболели короной. Может не все. Просто на тот момент китайцы не сообщили миру, что есть какой-то там "ковид". А если бы не сообщили год назад - то весь мир до сих пор спокойно болел бы ОРВИ, гриппом, пневмониями и т.п., как все делали много лет до этого, и не напрягались особо. И лечились бы парацетамолом и подобным Это как например с всемирным притяжением, или радиацией - люди всегда с этим жили, но хайп случился только после открытия
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 14 лис, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.