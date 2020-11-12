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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2189219021912192>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:09

  freeze написав:Ааааа))
Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами

Исследование Оксфордского университета, в котором готовят элиты не только для Великобритании, но и для многих других государств в мире, тоже, на Ваш взгляд, "шарлатаны" без медицинского образования готовили? :wink:

https://www.thelancet.com/journals/lanp ... 4/fulltext

Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA:

Maxime Taquet, PhD, Sierra Luciano, BA, Prof John R Geddes, FRCPsych, Prof Paul J Harrison, FRCPsych
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:23

  tumos написав:Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Врач в соответствующей защите. Направления на обследования, включая анализы крови. Сестра в лаборатории в такой же защите. Дальше результаты обследования передаются семейному врачу и назначения по лечению отталкиваясь от реальной диагностики.

Не знаю, как сейчас, а в августе именно так и было. Для тех, кто с температурой - отдельный вход, а врач надевает защитный костюм.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:У нас люди просто игнорят все ограничения, без каких либо последствий. Власть борется с пандемией на бумаге, люди живут обычной жизнью. Все довольны


Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Строгость законов смягчается необязательностью их исполнения.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:28

  Igneus написав:
  freeze написав:Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.

Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих, связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему. :D

Правильно ли я понял Вашу мысль, что миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели ковидом ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:30

  freeze написав:Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами :wink:

Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.
В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".

Опять перекручивание Вами фактов.

Крамаренко Елена Федоровна, с ее слов, училась в 1978 году на пятом курсе советского медицинского института, в котором по кафедре инфекционных болезней изучала и коронавирусную инфекцию.

Следует Вам напомнить, что в 1968 году министр здравоохранения СССР
Б. Петровский издал приказ, запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомеопатическую литературу и использовать гомеопатические препараты. Этим приказом были также отменены все ранее изданные документы, регламентирующие работу врачей-гомеопатов, работу гомеопатических учреждений и применение в медицинской практике гомеопатических средств.

И лишь в 1995 году первый заместитель министра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ А. Д. Царегородцев издал приказ № 335 от 29.11.1995 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», которым давалось разрешение на использование метода гомеопатии в здравоохранении РФ и вводилась нормативная документация, регламентирующая «деятельность врача, использующего метод гомеопатии».

Таким образом, Крамаренко Елена Федоровна изучала в институте классическое лечебное дело, а на гомеопатию могла переквалифицироваться лишь после 1995 года.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:39

  safonovstanislav написав:Не знаю, как сейчас, а в августе именно так и было. Для тех, кто с температурой - отдельный вход, а врач надевает защитный костюм.

Выходишь на контакт по телефону с семейником и ни слова от него о такой опции, если она действительно существует в поликлинике. Это я по конкретной ситуации в своей семье.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику.
а где по-вашему они сидят? очередей для ковидиков у нас нет и даже с подтвержденным диагнозом госпитализируется примерно 20% остальных отпускают домой, и если у ковидника заболит ухо или что-то ещё он пойдёт в обычную поликлинику заражать других людей. Вы ещё не поняли что карантин это фейк, пыль которую пускают в глаза, имитация бурной деятельности? В поликлиниках никакого карантина нет, живые очереди под дверью врача (не только из ковидных, там же туберкулёзные, гепатитники и все остальные). Даже доврачебного кабинета не внедрили для температурящих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 лис, 2020 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:44

  tumos написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Имхо, совершенно очевидно, что люди с разными степенями деменцией или другими психическими отклонениями типа шизофрении и тд. часто не помнят или не знают, что сейчас эпидемия коронавируса, поэтому не используют или не способны использовать такие рекомендованные и широко распространённые методы защиты как социальная дистанция и ношение масок, поэтому естественно чаще заболевают.

Этот Ваш вывод является перекручиванием установленного факта, поскольку именно деменция, как одно из психических расстройств, является одним из последующих, связанных Сovid-19 диагнозов, а не предыдущих ему. :D

Правильно ли я понял Вашу мысль, что миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели ковидом ?

Нет, Вы неправильно поняли мысль, которая, к тому же, не моя, а исследователей Оксфордского университета.

Если Вы заглянете в Википедию, то увидите, что именно деменция является вторичным психическим расстройством после многих первичных болезней, в том числе, и инфекционных.

В вышеупомянутом исследовании специалисты Оксфордского университета сделали вывод, что и первичная коронавирусная инфекция, как одна из многих инфекций, может привести к деменции.

Таким образом, Ваше предположение о том, что миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели именно ковидом, является ошибочным.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 14 лис, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:46

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.
В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.
Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.
Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.

Своего рода герпес.
Сидит в организме выжидает пока ослабнет.
Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным

Или хеликобактер.
Сидит себе, но при благоприятных условиях - раз и язва.
Хотя может быть и так: причиной язвы или т.п. у конкретного человека была иной, но тест показал наличие этой бактерии - в таком случае с лёгкостью причиной язвы определили хеликобактер.

Сколько народу антибиотиками налево и направо пичкали, борясь с этой бактерией.
Но, кажется, Нобелевскую за неё получили.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:52

  Igneus написав:Таким образом, Ваш вывод о том, миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели именно ковидом, является ошибочным.

Может и переболели короной. Может не все.
Просто на тот момент китайцы не сообщили миру, что есть какой-то там "ковид".
А если бы не сообщили год назад - то весь мир до сих пор спокойно болел бы ОРВИ, гриппом, пневмониями и т.п., как все делали много лет до этого, и не напрягались особо.
И лечились бы парацетамолом и подобным
Это как например с всемирным притяжением, или радиацией - люди всегда с этим жили, но хайп случился только после открытия
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 14 лис, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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