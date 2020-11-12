antey1969 написав:

Сейчас уже непонятно, кто сидит - ковидник или нековидник.В больницах, принимающих скорые с политравмой перманентно происходит заражение медперсонала. Они в отличии от инфекционных встречают скорые не в полных доспехах.Привозят с ножевым или падение с высоты. И все вроде бы поначалу нормально. А потом через пару дней хлоп, и пошло падение сатурации, везут на КТ, а там пневмония уже вызревает.Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.