freeze написав:Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами
Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат. В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".
Опять перекручивание Вами фактов.
Крамаренко Елена Федоровна, с ее слов, училась в 1978 году на пятом курсе советского медицинского института, в котором по кафедре инфекционных болезней изучала и коронавирусную инфекцию.
Следует Вам напомнить, что в 1968 году министр здравоохранения СССР Б. Петровский издал приказ, запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомеопатическую литературу и использовать гомеопатические препараты. Этим приказом были также отменены все ранее изданные документы, регламентирующие работу врачей-гомеопатов, работу гомеопатических учреждений и применение в медицинской практике гомеопатических средств.
И лишь в 1995 году первый заместитель министра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ А. Д. Царегородцев издал приказ № 335 от 29.11.1995 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», которым давалось разрешение на использование метода гомеопатии в здравоохранении РФ и вводилась нормативная документация, регламентирующая «деятельность врача, использующего метод гомеопатии».
Таким образом, Крамаренко Елена Федоровна изучала в институте классическое лечебное дело, а на гомеопатию могла переквалифицироваться лишь после 1995 года.
Да-да ))) Шарлатаны лечат и рак и коронавирус и инфаркты.
Есть какая-то информационная гигиена для определения жуликов - одно из них навязчивое использование гомеопатии, молитв, наговоров и других вещей для лечения смертельно опасных заболеваний.
Не будем говорить, что курсы повышения и подтверждения квалификации данный "кадр" не проходил несколько десятков лет, поэтому может считаться врачом лишь в своих воспоминаниях )))
Igneus написав:Нет, Вы неправильно поняли мысль, которая, к тому же, не моя, а исследователей Оксфордского университета.
Если Вы заглянете в Википедию, то увидите, что именно деменция является вторичным психическим расстройством после многих первичных болезней, в том числе, и инфекционных.
В вышеупомянутом исследовании специалисты Оксфордского университета сделали вывод, что и первичная коронавирусная инфекция, как одна из многих инфекций, может привести к деменции.
Таким образом, Ваш вывод о том, миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели именно ковидом, является ошибочным.
Тогда что перекрутил Фриз ? Есть люди, которые страдают деменцией (причем болезнь не является следствием ковида) и в силу своей болезни не в состоянии осознать профилактические/защитные требования. Что не так ?
https://youtu.be/pY3QU6SAijk еще грубо ~5 лет назад Комаровский по национальному ТБ рассказал об антибиотиках и необходимости их применения , как определить по анализу крови ... но никто ж не смотрел . Думаю что сейчас будет актуально смотрите там 4 минуты
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Ааааа)) Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами
Исследование Оксфордского университета, в котором готовят элиты не только для Великобритании, но и для многих других государств в мире, тоже, на Ваш взгляд, "шарлатаны" без медицинского образования готовили?
Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA:
Maxime Taquet, PhD, Sierra Luciano, BA, Prof John R Geddes, FRCPsych, Prof Paul J Harrison, FRCPsych
Я так понимаю, что саму статью Вы не читали, просто ухватились за что-то якобы подтверждающее Вашу точку зрения. Статья собственно посвящена психиатрическим расстройствам, которые возникли после или на фоне заболевания коронавирусом. А приведённая Вами цитата, что на 65 % больше, это сравнения с людьми с установленными псхиатрическими диагнозами до эпидемии коронавируса. Те кто состояли на учёте у психиатора, наверняка, имеют больше шансов заразиться Ковидом. Я про это и написал. Деменция, Альцгеймера, шизофрения и тд наверняка повышают частоту заражения, люди не способны пользоваться элементарными масками обычно в таком состоянии.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 лис, 2020 13:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:а где по-вашему они сидят? очередей для ковидиков у нас нет и даже с подтвержденным диагнозом госпитализируется примерно 20% остальных отпускают домой, и если у ковидника заболит ухо или что-то ещё он пойдёт в обычную поликлинику заражать других людей. Вы ещё не поняли что карантин это фейк, пыль которую пускают в глаза, имитация бурной деятельности? В поликлиниках никакого карантина нет, живые очереди под дверью врача (не только из ковидных, там же туберкулёзные, гепатитники и все остальные). Даже доврачебного кабинета не внедрили для температурящих.
Не знаю. Скажешь семейнику по телефону о признаках на ковид, никакого личного приема не будет. По озвученному Вами возникают вопросы. Из личного опыта знаю, что семейники в соответствующей защите не сидят на приеме. Может в Вашей поликлинике иначе. Как они до сих пор, принимая ковидников, осуществляют свою рабочую деятельность, а не заболели ?
ЛАД написав:Начинают рассказывать о "массовом психозе". При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно. А там "якось воно буде". Можно, конечно, и так.
попробую еще раз то что с самого начала 1) если человек в группе риска ( а групі риска были озвучены еще в начале года) то он ( человек) об этом знает , и должен САМ предпринять максимальные меры предосторожности по мере своих возможностей как например : спрятаться в бункере, уехать на дачу, не ездить в транспорте ( ходить пешком) , делать закупы на открытых лотках базаров под открытым небом не в час пик ,а например с 14 до 15 , заказывать доставку нужных вещей домой укрпочтой курьером или даже на отделение НП приходить утром на само открытие когда очередей нет, и эти все меры не всегда связаны с наличием денег - рынки под небом на свежем воздухе( в том числе стихийные) - есть и были всегда и цены там как правило ниже чем в супермаркетах , ездить на старом велосипеде типа Украина\аист за продуктами и многое другое. выше перечилсенное не выдумка а реальный как модно говорить КЕЙС которым пользуються реальные мои знакомые пенсионеры с доходом не более $100 на нос. Мне же который не в группе риска и не проживает с людми из групы риска ( тем более я почти уверен на 99% что переболел так как из моего ближайшего окружения у двух или троих был подтвержденный ковид ) запрещать спортзал (басейн) ночные клубы, рестораны , кино и все остальное как бы глупо - это мой выбор. Теперь ,в теории ,девушку нужно приглашать сразу домой так как кафе\бары рестораны не работают , а какая скажите порядчная девушка на первом свидании прийдет домой к парню ? И зачем мне с каждого утюга каждый день получать непонятный цифры не доказанной непонятной статистики и давить мне на психику ? Если я на сижу дома у меня срывает крышу ! Если вы боитесь от меня заразиться - не контактируйте со мной, носите FFP2 и так далее . Нету релаьной необходимости пенсионеру из группы риска в час пик в 8 утра ехать со мной в маршрутке ( в теории так как я не езжу общественным транспортом за редким исключением) ? остановим всю страну из за гурпы риска в 5% населения раньше о здоровье надо было думать , заниматься зарядкой , следить за едой ( ожирение у пенсионеров большой фактор риска ) , почему-то я за пару месяцев скинул 5 кг жира и каждый день моя активность это 15 км на велосипеде + около 7000-10 000 шагов + по возможности басейн . Пенисонерам предлагаю длинные пешые прогулки парками\лесопосадками \ скверами и жрать по меньше , как при мизерной пенсии в 2200 грн можно иметь лишний вес и страдать ожирением ? Если что мой рацион питания еды это до $100 в месяц это каши ( овсянка гречка сочевица и прочие каши) по ~20-40 грн за кг , белки ( молочка , мясо, яйца) и фрукты ( яблока по 9 грн\ кг виноград мандарины около 36-40 грн \ кг ) и овощи ( кроме картохи) я даже где-то выкладывал видео https://www.youtube.com/watch?v=JTVGAIYFskE&t=576s https://www.youtube.com/watch?v=zBn4ph4IF9k
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України