Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66

freeze написав: Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами



Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.

Меня зовут Крамаренко Елена Федоровна. Я врач гомеопат.

В настоящее время являюсь руководителем "Школы классической гомеопатии" в городе Смоленске, председателем региональной общественной организации "Гомеопатическая медицина".

Опять перекручивание Вами фактов.

Опять перекручивание Вами фактов.



Крамаренко Елена Федоровна, с ее слов, училась в 1978 году на пятом курсе советского медицинского института, в котором по кафедре инфекционных болезней изучала и коронавирусную инфекцию.



Следует Вам напомнить, что в 1968 году министр здравоохранения СССР

Б. Петровский издал приказ, запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомеопатическую литературу и использовать гомеопатические препараты. Этим приказом были также отменены все ранее изданные документы, регламентирующие работу врачей-гомеопатов, работу гомеопатических учреждений и применение в медицинской практике гомеопатических средств.



И лишь в 1995 году первый заместитель министра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ А. Д. Царегородцев издал приказ № 335 от 29.11.1995 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», которым давалось разрешение на использование метода гомеопатии в здравоохранении РФ и вводилась нормативная документация, регламентирующая «деятельность врача, использующего метод гомеопатии».



Таким образом, Крамаренко Елена Федоровна изучала в институте классическое лечебное дело, а на гомеопатию могла переквалифицироваться лишь после 1995 года. Опять перекручивание Вами фактов., с ее слов, училась, в которомСледует Вам напомнить, чтоминистр здравоохранения СССРБ. Петровский издал приказ,. Этим приказом были также отменены все ранее изданные документы, регламентирующие работуИ лишьпервый заместитель министра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ А. Д. Царегородцев издал приказ № 335 от 29.11.1995 «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении», которым давалось разрешение наТаким образом,изучала в институте классическое, а намогла переквалифицироваться лишь после 1995 года.





Да-да ))) Шарлатаны лечат и рак и коронавирус и инфаркты.



Есть какая-то информационная гигиена для определения жуликов -

одно из них навязчивое использование гомеопатии, молитв, наговоров и других вещей для лечения смертельно опасных заболеваний.



Да-да ))) Шарлатаны лечат и рак и коронавирус и инфаркты.

Есть какая-то информационная гигиена для определения жуликов - одно из них навязчивое использование гомеопатии, молитв, наговоров и других вещей для лечения смертельно опасных заболеваний.

Не будем говорить, что курсы повышения и подтверждения квалификации данный "кадр" не проходил несколько десятков лет, поэтому может считаться врачом лишь в своих воспоминаниях )))



Если Вы заглянете в Википедию, то увидите, что именно деменция является вторичным психическим расстройством после многих первичных болезней, в том числе, и инфекционных.



В вышеупомянутом исследовании специалисты Оксфордского университета сделали вывод, что и первичная коронавирусная инфекция, как одна из многих инфекций, может привести к деменции.



Нет, Вы неправильно поняли мысль, которая, к тому же, не моя, а исследователей Оксфордского университета.

Если Вы заглянете в Википедию, то увидите, что именно деменция является вторичным психическим расстройством после многих первичных болезней, в том числе, и инфекционных.

В вышеупомянутом исследовании специалисты Оксфордского университета сделали вывод, что и первичная коронавирусная инфекция, как одна из многих инфекций, может привести к деменции.

Таким образом, Ваш вывод о том, миллионы людей страдавших сенильной (старческой) деменцией, например в прошлом веке, переболели именно ковидом, является ошибочным.



Тогда что перекрутил Фриз ? Есть люди, которые страдают деменцией (причем болезнь не является следствием ковида) и в силу своей болезни не в состоянии осознать профилактические/защитные требования. Что не так ?

еще грубо ~5 лет назад Комаровский по национальному ТБ рассказал об антибиотиках и необходимости их применения , как определить по анализу крови ... но никто ж не смотрел .

https://youtu.be/pY3QU6SAijk

еще грубо ~5 лет назад Комаровский по национальному ТБ рассказал об антибиотиках и необходимости их применения , как определить по анализу крови ... но никто ж не смотрел .

Думаю что сейчас будет актуально смотрите там 4 минуты

Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами Ааааа))Почему все видео, подтверждающие какие-то доводы ковид-отрицателей, записаны либо людьми без медицинского образования, либо нутриологами, либо экстрасенсами, либо гомеопатами

Исследование Оксфордского университета, в котором готовят элиты не только для Великобритании, но и для многих других государств в мире, тоже, на Ваш взгляд, "шарлатаны" без медицинского образования готовили?



https://www.thelancet.com/journals/lanp ... 4/fulltext



Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA:



Исследование Оксфордского университета, в котором готовят элиты не только для Великобритании, но и для многих других государств в мире, тоже, на Ваш взгляд, "шарлатаны" без медицинского образования готовили?

https://www.thelancet.com/journals/lanp ... 4/fulltext

Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA:

Maxime Taquet, PhD, Sierra Luciano, BA, Prof John R Geddes, FRCPsych, Prof Paul J Harrison, FRCPsych



Я так понимаю, что саму статью Вы не читали, просто ухватились за что-то якобы подтверждающее Вашу точку зрения.

Статья собственно посвящена психиатрическим расстройствам, которые возникли после или на фоне заболевания коронавирусом.

А приведённая Вами цитата, что на 65 % больше, это сравнения с людьми с установленными псхиатрическими диагнозами до эпидемии коронавируса.

Я так понимаю, что саму статью Вы не читали, просто ухватились за что-то якобы подтверждающее Вашу точку зрения.

Статья собственно посвящена психиатрическим расстройствам, которые возникли после или на фоне заболевания коронавирусом.

А приведённая Вами цитата, что на 65 % больше, это сравнения с людьми с установленными псхиатрическими диагнозами до эпидемии коронавируса.

Те кто состояли на учёте у психиатора, наверняка, имеют больше шансов заразиться Ковидом. Я про это и написал. Деменция, Альцгеймера, шизофрения и тд наверняка повышают частоту заражения, люди не способны пользоваться элементарными масками обычно в таком состоянии.

Не знаю. Скажешь семейнику по телефону о признаках на ковид, никакого личного приема не будет. По озвученному Вами возникают вопросы. Из личного опыта знаю, что семейники в соответствующей защите не сидят на приеме. Может в Вашей поликлинике иначе. Как они до сих пор, принимая ковидников, осуществляют свою рабочую деятельность, а не заболели ? Не знаю. Скажешь семейнику по телефону о признаках на ковид, никакого личного приема не будет. По озвученному Вами возникают вопросы. Из личного опыта знаю, что семейники в соответствующей защите не сидят на приеме. Может в Вашей поликлинике иначе. Как они до сих пор, принимая ковидников, осуществляют свою рабочую деятельность, а не заболели ? tumos Повідомлень: 1294 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 13:49 ЛАД написав: Начинают рассказывать о "массовом психозе".

При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.

А там "якось воно буде".

Можно, конечно, и так. Начинают рассказывать о "массовом психозе".При этом единственное предложение от них - ничего не делать, кто переболеет, тот переболеет, кто умрет, тот умрет, и ладно.А там "якось воно буде".Можно, конечно, и так.

попробую еще раз то что с самого начала

1) если человек в группе риска ( а групі риска были озвучены еще в начале года) то он ( человек) об этом знает , и должен САМ предпринять максимальные меры предосторожности по мере своих возможностей как например : спрятаться в бункере, уехать на дачу, не ездить в транспорте ( ходить пешком) , делать закупы на открытых лотках базаров под открытым небом не в час пик ,а например с 14 до 15 , заказывать доставку нужных вещей домой укрпочтой курьером или даже на отделение НП приходить утром на само открытие когда очередей нет, и эти все меры не всегда связаны с наличием денег - рынки под небом на свежем воздухе( в том числе стихийные) - есть и были всегда и цены там как правило ниже чем в супермаркетах , ездить на старом велосипеде типа Украина\аист за продуктами и многое другое. выше перечилсенное не выдумка а реальный как модно говорить КЕЙС которым пользуються реальные мои знакомые пенсионеры с доходом не более $100 на нос.

Мне же который не в группе риска и не проживает с людми из групы риска ( тем более я почти уверен на 99% что переболел так как из моего ближайшего окружения у двух или троих был подтвержденный ковид ) запрещать спортзал (басейн) ночные клубы, рестораны , кино и все остальное как бы глупо - это мой выбор. Теперь ,в теории ,девушку нужно приглашать сразу домой так как кафе\бары рестораны не работают , а какая скажите порядчная девушка на первом свидании прийдет домой к парню ?

И зачем мне с каждого утюга каждый день получать непонятный цифры не доказанной непонятной статистики и давить мне на психику ? Если я на сижу дома у меня срывает крышу !

Если вы боитесь от меня заразиться - не контактируйте со мной, носите FFP2 и так далее . Нету релаьной необходимости пенсионеру из группы риска в час пик в 8 утра ехать со мной в маршрутке ( в теории так как я не езжу общественным транспортом за редким исключением) ?

остановим всю страну из за гурпы риска в 5% населения

раньше о здоровье надо было думать , заниматься зарядкой , следить за едой ( ожирение у пенсионеров большой фактор риска ) , почему-то я за пару месяцев скинул 5 кг жира и каждый день моя активность это 15 км на велосипеде + около 7000-10 000 шагов + по возможности басейн . Пенисонерам предлагаю длинные пешые прогулки парками\лесопосадками \ скверами и жрать по меньше , как при мизерной пенсии в 2200 грн можно иметь лишний вес и страдать ожирением ? Если что мой рацион питания еды это до $100 в месяц это каши ( овсянка гречка сочевица и прочие каши) по ~20-40 грн за кг , белки ( молочка , мясо, яйца) и фрукты ( яблока по 9 грн\ кг виноград мандарины около 36-40 грн \ кг ) и овощи ( кроме картохи) я даже где-то выкладывал чужое видео по питанию

https://youtu.be/JTVGAIYFskE у меня чуть жестче чем у парниши так как я отказался от всего мучного (в т.ч макарошек) так как сбрасываю жир

https://youtu.be/JTVGAIYFskE у меня чуть жестче чем у парниши так как я отказался от всего мучного (в т.ч макарошек) так как сбрасываю жир

https://www.youtube.com/watch?v=zBn4ph4IF9k

попробую еще раз то что с самого начала

1) если человек в группе риска ( а групі риска были озвучены еще в начале года) то он ( человек) об этом знает , и должен САМ предпринять максимальные меры предосторожности по мере своих возможностей как например : спрятаться в бункере, уехать на дачу, не ездить в транспорте ( ходить пешком) , делать закупы на открытых лотках базаров под открытым небом не в час пик ,а например с 14 до 15 , заказывать доставку нужных вещей домой укрпочтой курьером или даже на отделение НП приходить утром на само открытие когда очередей нет, и эти все меры не всегда связаны с наличием денег - рынки под небом на свежем воздухе( в том числе стихийные) - есть и были всегда и цены там как правило ниже чем в супермаркетах , ездить на старом велосипеде типа Украина\аист за продуктами и многое другое. выше перечилсенное не выдумка а реальный как модно говорить КЕЙС которым пользуються реальные мои знакомые пенсионеры с доходом не более $100 на нос.

Мне же который не в группе риска и не проживает с людми из групы риска ( тем более я почти уверен на 99% что переболел так как из моего ближайшего окружения у двух или троих был подтвержденный ковид ) запрещать спортзал (басейн) ночные клубы, рестораны , кино и все остальное как бы глупо - это мой выбор. Теперь ,в теории ,девушку нужно приглашать сразу домой так как кафе\бары рестораны не работают , а какая скажите порядчная девушка на первом свидании прийдет домой к парню ?

И зачем мне с каждого утюга каждый день получать непонятный цифры не доказанной непонятной статистики и давить мне на психику ? Если я на сижу дома у меня срывает крышу !

Если вы боитесь от меня заразиться - не контактируйте со мной, носите FFP2 и так далее . Нету релаьной необходимости пенсионеру из группы риска в час пик в 8 утра ехать со мной в маршрутке ( в теории так как я не езжу общественным транспортом за редким исключением) ?

остановим всю страну из за гурпы риска в 5% населения

раньше о здоровье надо было думать , заниматься зарядкой , следить за едой ( ожирение у пенсионеров большой фактор риска ) , почему-то я за пару месяцев скинул 5 кг жира и каждый день моя активность это 15 км на велосипеде + около 7000-10 000 шагов + по возможности басейн . Пенисонерам предлагаю длинные пешие прогулки парками\лесопосадками \ скверами и жрать по меньше , как при мизерной пенсии в 2200 грн можно иметь лишний вес и страдать ожирением ? Если что мой рацион питания еды это до $100 в месяц это каши ( овсянка гречка сочевица и прочие каши) по ~20-40 грн за кг , белки ( молочка , мясо, яйца) и фрукты ( яблока по 9 грн\ кг виноград мандарины около 36-40 грн \ кг ) и овощи ( кроме картохи) я даже где-то выкладывал чужое видео по питанию

https://youtu.be/JTVGAIYFskE у меня чуть жестче чем у парниши так как я отказался от всего мучного (в т.ч макарошек) так как сбрасываю жир

https://www.youtube.com/watch?v=zBn4ph4IF9k

Не знаю. Скажешь семейнику по телефону о признаках на ковид, никакого личного приема не будет. По озвученному Вами возникают вопросы. Из личного опыта знаю, что семейники в соответствующей защите не сидят на приеме. Может в Вашей поликлинике иначе. Как они до сих пор, принимая ковидников, осуществляют свою рабочую деятельность, а не заболели ?

во-первых определить ковидника может только тест, который проходят не все. во-вторых многие по старинке прутся в поликлинику без звонка семейному. В третьих я лично видел непрерывно звонящий телефон у семейного врача, как вы думаете легко ли к ней дозвониться? Историй очевидцев в интернете много, может в вашей поликлинике всё иначе, я не знаю и не спорю.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat

Повідомлень: 5082 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1042 раз. Подякували: 1465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 13:53 tumos написав: Тогда что перекрутил Фриз ? Есть люди, которые страдают деменцией (причем болезнь не является следствием ковида) и в силу своей болезни не в состоянии осознать профилактические/защитные требования. Что не так ? Тогда что перекрутил Фриз ? Есть люди, которые страдают деменцией (причем болезнь не является следствием ковида) и в силу своей болезни не в состоянии осознать профилактические/защитные требования. Что не так ?

В статье речь идет о том, что именно деменция является следствием перенесенного ковида, а не его причиной, а freeze утверждает, и Вы его поддерживаете, что деменция является причиной заражения ковидом.



freeze написав: Я так понимаю, что саму статью Вы не читали, просто ухватились за что-то якобы подтверждающее Вашу точку зрения. Я так понимаю, что саму статью Вы не читали, просто ухватились за что-то якобы подтверждающее Вашу точку зрения.

Первичную жалобу в Евросуд можно подавать на любом языке, в том числе и на украинском. А вот дальнейшее рассмотрение дела происходит только на официальных языках Евросуда, а именно на английском или французском.



Статья на английском языке и я ее читал.



"... We measured the incidence of and hazard ratios (HRs) for psychiatric disorders, dementia, and insomnia, during the first 14 to 90 days after a diagnosis of COVID-19".



"... Survivors of COVID-19 appear to be at increased risk of psychiatric sequelae , and a psychiatric diagnosis might be an independent risk factor for COVID-19."



В статье речь идет о том, что именно деменция является следствием перенесенного ковида, а не его причиной, а freeze утверждает, и Вы его поддерживаете, что деменция является причиной заражения ковидом.

Первичную жалобу в Евросуд можно подавать на любом языке, в том числе и на украинском. А вот дальнейшее рассмотрение дела происходит только на официальных языках Евросуда, а именно на английском или французском.

Статья на английском языке и я ее читал.

"... We measured the incidence of and hazard ratios (HR

В статье речь идет о том, что именно деменция является следствием перенесенного ковида, а не его причиной, а freeze утверждает, и Вы его поддерживаете, что деменция является причиной заражения ковидом.

В статье речь идет о том, что именно деменция является следствием перенесенного ковида, а не его причиной, аутверждает, и Вы его поддерживаете, что деменция является причиной заражения ковидом.

Это даже не смешно. Я утверждаю, что существует миллионы заболевших старческой деменцией и это никак не связано с последствиями заболеванием ковидом. Эти люди действительно не в состоянии адекватно оценивать окружающую обстановку и осуществлять защитные меры. В чем я бы поспорил с Фризом, так в том, что скорее всего эти люди находятся под присмотром родных. Родные обеспечивают адекватные меры безопасности в случае необходимости. Наверное я бы не стал выделять людей страдающих деменцией в особую группу риска. ИМХО. Это даже не смешно. Я утверждаю, что существует миллионы заболевших старческой деменцией и это никак не связано с последствиями заболеванием ковидом. Эти люди действительно не в состоянии адекватно оценивать окружающую обстановку и осуществлять защитные меры. В чем я бы поспорил с Фризом, так в том, что скорее всего эти люди находятся под присмотром родных. Родные обеспечивают адекватные меры безопасности в случае необходимости. Наверное я бы не стал выделять людей страдающих деменцией в особую группу риска. ИМХО. tumos Повідомлень: 1294 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 14:21 vitaliian написав: во-первых определить ковидника может только тест, который проходят не все. во-вторых многие по старинке прутся в поликлинику без звонка семейному. В третьих я лично видел непрерывно звонящий телефон у семейного врача, как вы думаете легко ли к ней дозвониться? Историй очевидцев в интернете много, может в вашей поликлинике всё иначе, я не знаю и не спорю. во-первых определить ковидника может только тест, который проходят не все. во-вторых многие по старинке прутся в поликлинику без звонка семейному. В третьих я лично видел непрерывно звонящий телефон у семейного врача, как вы думаете легко ли к ней дозвониться? Историй очевидцев в интернете много, может в вашей поликлинике всё иначе, я не знаю и не спорю.

