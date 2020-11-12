Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2190219121922193 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Суб 14 лис, 2020 14:28 tumos написав: Igneus написав: tumos написав: Тогда что перекрутил Фриз ? Есть люди, которые страдают деменцией (причем болезнь не является следствием ковида) и в силу своей болезни не в состоянии осознать профилактические/защитные требования. Что не так ? Тогда что перекрутил Фриз ? Есть люди, которые страдают деменцией (причем болезнь не является следствием ковида) и в силу своей болезни не в состоянии осознать профилактические/защитные требования. Что не так ?

В статье речь идет о том, что именно деменция является следствием перенесенного ковида, а не его причиной, а freeze утверждает, и Вы его поддерживаете, что деменция является причиной заражения ковидом.

В статье речь идет о том, что именно деменция является следствием перенесенного ковида, а не его причиной, аутверждает, и Вы его поддерживаете, что деменция является причиной заражения ковидом.

Это даже не смешно. Я утверждаю, что существует миллионы заболевших старческой деменцией и это никак не связано с последствиями заболеванием ковидом. Эти люди действительно не в состоянии адекватно оценивать окружающую обстановку и осуществлять защитные меры. В чем я бы поспорил с Фризом, так в том, что скорее всего эти люди находятся под присмотром родных. Родные обеспечивают адекватные меры безопасности в случае необходимости. Наверное я бы не стал выделять людей страдающих деменцией в особую группу риска. ИМХО. Это даже не смешно.Эти люди действительно не в состоянии адекватно оценивать окружающую обстановку и осуществлять защитные меры. В чем я бы поспорил с Фризом, так в том, что скорее всего эти люди находятся под присмотром родных. Родные обеспечивают адекватные меры безопасности в случае необходимости. Наверное я бы не стал выделять людей страдающих деменцией в особую группу риска. ИМХО.

Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию, из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и она вторична по отношению к первичному заболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.



При этом деменция может возникать и после инфекционной болезни, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.



А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно после коронавирусной болезни, а не до заражения ею. Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию, из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и онапо отношению кзаболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.При этом деменция может возникать и после, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно, а Igneus Повідомлень: 802 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 14:46 freeze написав: Не будем говорить, что курсы повышения и подтверждения квалификации данный "кадр" не проходил несколько десятков лет, поэтому может считаться врачом лишь в своих воспоминаниях ))) Не будем говорить, что курсы повышения и подтверждения квалификации данный "кадр" не проходил несколько десятков лет, поэтому может считаться врачом лишь в своих воспоминаниях )))

После окончания медицинского института примерно в 1980 году она не менее 15 лет проработала классическим врачом по специальности и лишь с 1995 года получила теоретическое право изучить гомеопатию.

При этом нет никаких доказательств, что она до сих пор не подрабатывает классическим лечебным делом, что характерно для врачей. У меня двоюродная сестра, например, работает врачом в трех медицинских учреждениях разной специализации.

Таким образом, Крамаренко могла забыть классическое лечебное дело лишь вследствие ... деменции, однако по ней этого не скажешь хотя бы потому, что она вспомнила о своем конспекте от 1978 года по инфекционным болезням. После окончания медицинского института примерно в 1980 году она не менее 15 лет проработала классическим врачом по специальности и лишь с 1995 года получила теоретическое право изучить гомеопатию.При этом нет никаких доказательств, что она до сих пор не подрабатывает классическим лечебным делом, что характерно для врачей. У меня двоюродная сестра, например, работает врачом в трех медицинских учреждениях разной специализации.Таким образом, Крамаренко могла забыть классическое лечебное дело лишь вследствие ... деменции, однако по ней этого не скажешь хотя бы потому, что она вспомнила о своем конспекте от 1978 года по инфекционным болезням. Igneus Повідомлень: 802 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49 Igneus написав: Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию,

Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию,

А я Вас прошу вдуматься в то, что сказал Фриз. Больной деменцией не в состоянии обеспечить свою индивидуальную защиту.

Igneus написав: из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и она вторична по отношению к первичному заболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.

из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и онапо отношению кзаболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.

Деменция возникла в результате болезни Альцгеймера. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?

Igneus написав: При этом деменция может возникать и после инфекционной болезни, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.

При этом деменция может возникать и после, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.

Пусть это так. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?

Igneus написав: А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно после коронавирусной болезни, а не до заражения ею. А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно, а

Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?

Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть старческая деменция ? Так это только подмножество из причин, вызывающих деменцию. И действительно до болезни ковидом в этом случае человек осознавал окружающую действительность. Только ведь Фриз озвучивал свою мысль не по этому варианту, а по предыдущим. А я Вас прошу вдуматься в то, что сказал Фриз. Больной деменцией не в состоянии обеспечить свою индивидуальную защиту.Деменция возникла в результате болезни Альцгеймера. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?Пусть это так. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть старческая деменция ? Так это только подмножество из причин, вызывающих деменцию. И действительно до болезни ковидом в этом случае человек осознавал окружающую действительность. Только ведь Фриз озвучивал свою мысль не по этому варианту, а по предыдущим. Востаннє редагувалось tumos в Суб 14 лис, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1294 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 14:53 tumos написав: vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство... Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника. Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная.

Потому что во всех госучреждениях шаг вправо - шаг влево без согласования в десятках органов (требования которых зачастую противоречат друг другу) жестоко караются Потому что во всех госучреждениях шаг вправо - шаг влево без согласования в десятках органов (требования которых зачастую противоречат друг другу) жестоко караются Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17757 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2016 раз. Подякували: 2866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 15:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Потому что во всех госучреждениях шаг вправо - шаг влево без согласования в десятках органов (требования которых зачастую противоречат друг другу) жестоко караются Потому что во всех госучреждениях шаг вправо - шаг влево без согласования в десятках органов (требования которых зачастую противоречат друг другу) жестоко караются

Не в усих. В Полтаві ж якось погодили і з 20-х чисел жовтня в центрах сімейної медицини пацієнтів з температурою й анамнезом на Covid обслуговують в окремих приміщеннях-ізоляторах, де проводять обстеження й забори на ПЛР-тест.

https://np.pl.ua/2020/10/covid-19-u-pol ... likariamy/ Не в усих. В Полтаві ж якось погодили і з 20-х чисел жовтня в центрах сімейної медицини пацієнтів з температурою й анамнезом на Covid обслуговують в окремих приміщеннях-ізоляторах, де проводять обстеження й забори на ПЛР-тест. stryzhko Повідомлень: 1427 З нами з: 04.10.16 Подякував: 342 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 15:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?

Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть старческая деменция ? Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть

По-моему, у Вас сложилось впечатление, что деменция возникает лишь в старческом возрасте. Однако она может возникнуть и у молодого алкоголика, а также даже у юного ребенка, который перенес, например, энцефалит или менингит.



В статье Оксфордского университета речь идет лишь о том, что вторичная деменция может быть результатом, в том числе, первичной коронавирусной болезни. При этом, исследователи в ней не утверждают, как freeze, что носители деменции не могли додуматься о пользе масок в борьбе с коронавирусной инфекцией и, поэтому, заразились ковидом.



Поскольку темой исследования не была деменция вследствие болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д., то ее возникновение от этих болезней не опровергается как в этом исследовании, так и мной.



Наконец, не забывайте, что есть такая дисциплина, как, юридическая логика. По-моему, у Вас сложилось впечатление, что деменция возникает лишь в старческом возрасте. Однако она может возникнуть и у молодого алкоголика, а также даже у юного ребенка, который перенес, например, энцефалит или менингит.В статье Оксфордского университета речь идет лишь о том, чтоможет быть результатом, в том числе,. При этом, исследователи в ней не утверждают, как, что носители деменции не могли додуматься о пользе масок в борьбе с коронавирусной инфекцией и, поэтому, заразились ковидом.Поскольку темой исследования не была деменция вследствие болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д., то ее возникновение от этих болезней не опровергается как в этом исследовании, так и мной.Наконец, не забывайте, что есть такая дисциплина, как, Igneus Повідомлень: 802 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2190219121922193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1677069

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53