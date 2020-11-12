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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2191219221932194>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:46

  freeze написав:Не будем говорить, что курсы повышения и подтверждения квалификации данный "кадр" не проходил несколько десятков лет, поэтому может считаться врачом лишь в своих воспоминаниях )))

После окончания медицинского института примерно в 1980 году она не менее 15 лет проработала классическим врачом по специальности и лишь с 1995 года получила теоретическое право изучить гомеопатию.
При этом нет никаких доказательств, что она до сих пор не подрабатывает классическим лечебным делом, что характерно для врачей. У меня двоюродная сестра, например, работает врачом в трех медицинских учреждениях разной специализации.
Таким образом, Крамаренко могла забыть классическое лечебное дело лишь вследствие ... деменции, однако по ней этого не скажешь хотя бы потому, что она вспомнила о своем конспекте от 1978 года по инфекционным болезням. :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49

  Igneus написав:Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию,

А я Вас прошу вдуматься в то, что сказал Фриз. Больной деменцией не в состоянии обеспечить свою индивидуальную защиту.
  Igneus написав:из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и она вторична по отношению к первичному заболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.

Деменция возникла в результате болезни Альцгеймера. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?
  Igneus написав:При этом деменция может возникать и после инфекционной болезни, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.

Пусть это так. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?
  Igneus написав:А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно после коронавирусной болезни, а не до заражения ею.

Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?
Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть старческая деменция ? Так это только подмножество из причин, вызывающих деменцию. И действительно до болезни ковидом в этом случае человек осознавал окружающую действительность. Только ведь Фриз озвучивал свою мысль не по этому варианту, а по предыдущим.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 14 лис, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:53

  tumos написав:
  vitaliian написав: При СССР был доврачебный кабинет где решали что делать с пациентом - упразднили. Теперь все сидят в очереди к семейному. Каким местом думает наше руководство...
Я предполагаю, что ковидники все-таки не сидят в очереди к семейнику. Но мысль про доврачебный кабинет интересная. Почему бы не организовать в поликлинике отдельный кабинет под прием потенциального ковидника.

Потому что во всех госучреждениях шаг вправо - шаг влево без согласования в десятках органов (требования которых зачастую противоречат друг другу) жестоко караются :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:Потому что во всех госучреждениях шаг вправо - шаг влево без согласования в десятках органов (требования которых зачастую противоречат друг другу) жестоко караются :evil:

Не в усих. В Полтаві ж якось погодили і з 20-х чисел жовтня в центрах сімейної медицини пацієнтів з температурою й анамнезом на Covid обслуговують в окремих приміщеннях-ізоляторах, де проводять обстеження й забори на ПЛР-тест.
https://np.pl.ua/2020/10/covid-19-u-pol ... likariamy/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?
Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть старческая деменция ?

По-моему, у Вас сложилось впечатление, что деменция возникает лишь в старческом возрасте. Однако она может возникнуть и у молодого алкоголика, а также даже у юного ребенка, который перенес, например, энцефалит или менингит.

В статье Оксфордского университета речь идет лишь о том, что вторичная деменция может быть результатом, в том числе, первичной коронавирусной болезни. При этом, исследователи в ней не утверждают, как freeze, что носители деменции не могли додуматься о пользе масок в борьбе с коронавирусной инфекцией и, поэтому, заразились ковидом.

Поскольку темой исследования не была деменция вследствие болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д., то ее возникновение от этих болезней не опровергается как в этом исследовании, так и мной.

Наконец, не забывайте, что есть такая дисциплина, как, юридическая логика. :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:27

  Igneus написав:По-моему, у Вас сложилось впечатление, что деменция возникает лишь в старческом возрасте. Однако она может возникнуть и у молодого алкоголика, а также даже у юного ребенка, который перенес, например, энцефалит или менингит.

Тут я спорить не стану. Давайте употреблять термин "деменция". На суть обсуждения это никак не влияет. Слабоумный человек в любом возрасте не контролирует ситуацию.

  Igneus написав:Наконец, не забывайте, что есть такая дисциплина, как, юридическая логика. :wink:

А это к чему ? А еще бывает двоичная логика. ) А есть еще учебник по логике Виноградова и Кузьмина от 1954 года.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:38

  Igneus написав:......
Таким образом, все мнительные "масочники" имеют на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем обычные нормальные люди, у которых нет психического расстройства, а именно тяготения к маскам, социальным дистанциям, поиску и оглашению статистики Сovid-19, а также к сбору слухов о нем из больниц и их распространению в социальных сетях :(


Вообще-то, мнительные "масочники" и люди с психическими расстройствами это несколько разные категории.
Или Вы как опытный юрист уже научились ставить дистанционный диагноз?
Вы, часом, не Кашпировский?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вірусологи, на вулиці хтось був, ТРЦ працюють?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:00

  unicdima написав:Вірусологи, на вулиці хтось був, ТРЦ працюють?

В супермаркете был, работает.
ТРЦ не знаю.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:02

  unicdima написав:Вірусологи, на вулиці хтось був, ТРЦ працюють?


Крупный бизнес закрыт, а мелкий работает (как ни странно). Обычно происходит наоборот - нагибают самых беззащитных
zРадио
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