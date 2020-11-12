Додано: Суб 14 лис, 2020 14:49

Igneus написав: Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию,

Я смеяться не буду, но хочу попросить Вас еще раз заглянуть хотя-бы в Википедию,

Igneus написав: из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и она вторична по отношению к первичному заболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.

из которой Вы узнаете, что деменция на пустом месте не возникает и онапо отношению кзаболеванию, которое она сопровождает, например, в 50%-60% она возникает у больных болезнью Альцгеймера.

Igneus написав: При этом деменция может возникать и после инфекционной болезни, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.

При этом деменция может возникать и после, например, менингита, энцефалита, сифилиса и т.д.

Igneus написав: А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно после коронавирусной болезни, а не до заражения ею. А в статье Оксфордского университета речь идет о том, что деменция возникает именно, а

А я Вас прошу вдуматься в то, что сказал Фриз. Больной деменцией не в состоянии обеспечить свою индивидуальную защиту.Деменция возникла в результате болезни Альцгеймера. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?Пусть это так. Как это влияет на утверждение, что больной деменцией не в состоянии обеспечить себе индивидуальную защиту ?Погодите. Статья Оксфордского университета опровергает ранее озвученное Вами, что деменция может быть результатом болезни Альцгеймера, сифилиса и т.д. ?Или там сказано, что результатом болезни ковидом может быть старческая деменция ? Так это только подмножество из причин, вызывающих деменцию. И действительно до болезни ковидом в этом случае человек осознавал окружающую действительность. Только ведь Фриз озвучивал свою мысль не по этому варианту, а по предыдущим.