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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2191219221932194 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 21% 14 Всього голосів : 66 Додано: Суб 14 лис, 2020 16:11

1. Заведения, где наливают алкоголь.

2. Джим.

3. Частные вечеринки.

Трюдо сказал, что причиной последнего всплеска чумы был канадский Thanksgiving 12 октября, когда по традиции за одним столом собирается вся большая семья.

Пока в НЙС и в Канаде разрешены вечеринки до 10-ти чел. Но американский Thanksgiving еще только приближается.

Кажется, решение этой проблемы очевидно:

1. Бухать только дома, бухло только на вынос или вообще продавать в бутылках с лотков на улице.

2. Никаких джимов. Гантели, скакалки, эспандеры, вибраторы в каждый дом, где дружат со спортом. Там, где не дружат, смотри п.1.

3. Никаких посторонних в доме. Только семья. Из посторонних разрешать только сожительниц.

Губернатор Эндрю Куомо назвал три основных рассадника короновируса в Нью-Йорке:1. Заведения, где наливают алкоголь.2. Джим.3. Частные вечеринки.Трюдо сказал, что причиной последнего всплеска чумы был канадский Thanksgiving 12 октября, когда по традиции за одним столом собирается вся большая семья.Пока в НЙС и в Канаде разрешены вечеринки до 10-ти чел. Но американский Thanksgiving еще только приближается.Кажется, решение этой проблемы очевидно:1. Бухать только дома, бухло только на вынос или вообще продавать в бутылках с лотков на улице.2. Никаких джимов. Гантели, скакалки, эспандеры, вибраторы в каждый дом, где дружат со спортом. Там, где не дружат, смотри п.1.3. Никаких посторонних в доме. Только семья. Из посторонних разрешать только сожительниц. Libo 2

Повідомлень: 8797 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4082 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 16:18 zРадио написав: unicdima написав: Вірусологи, на вулиці хтось був, ТРЦ працюють? Вірусологи, на вулиці хтось був, ТРЦ працюють?



Крупный бизнес закрыт, а мелкий работает (как ни странно). Обычно происходит наоборот - нагибают самых беззащитных Крупный бизнес закрыт, а мелкий работает (как ни странно). Обычно происходит наоборот - нагибают самых беззащитных

Мелкий закрыт. А крупный - нет

Выйди уже из дома Мелкий закрыт. А крупный - нетВыйди уже из дома "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5501 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1096 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 16:21 tumos написав: А это к чему ? А еще бывает двоичная логика. ) А есть еще учебник по логике Виноградова и Кузьмина от 1954 года. А это к чему ? А еще бывает двоичная логика. ) А есть еще учебник по логике Виноградова и Кузьмина от 1954 года.

Я просто намекнул Вам, что нужно мыслить логически, а именно кому это сейчас выгодно, а именно коронавирус и карантины.



На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.



Что касается Вас, то кажется Вы когда-то негативно высказались об отношении Януковича к ИТ. Похоже, что Вы программист, что подтверждается также Вашими ссылками на двоичную логику и учебник Виноградова с Кузьминым.



Юриспруденция - моя вторая специальность, а по первой я радиоинженер. Начинал на АЛГОЛе и завершил на Паскале.



Поэтому давайте использовать, в том числе, любую логику для оценки происходящих событий, начиная с того, а кому этот коронавирус и карантины выгодны. Тем более, что, например, Вы не только выиграли дело в национальном суде, но и добились, чтобы за это дело взялся Евросуд. А коронавирус и карантины мешают продвижению Вашего и моего дела, поскольку в деле Бурмич речь шла и о том, чтобы возмещение по этим делам было за счет средств от МВФ, а сейчас они идут даже не на медицину, а на дороги.



Далее, Вы критически отозвались о Лещине. Действительно, начинал он хорошо - Харьковская правозащитная группа. А продолжает свою деятельность уже чиновником, который, возможно, будучи секретарем Евросуда от Украины, готовил пилотное решение в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины". А теперь он, с Ваших слов, не понимает, что такое "пилотное решение" . Итак, будучи в составе правительства, он является одним из тех, кто саботирует решение в Вашем и моем деле Бурмич, поскольку оно ссылается на недостаток средств, тем более, что в условиях ковида.



Таким образом, я употребил понятие "юридическая логика" только с той целью, чтобы призвать Вас отсекать в череде событий те, которые явно мешают гражданам Украины в реализации их прав, хотя бы потому, что Вам не чужда "математическая логика". Я просто намекнул Вам, что нужно мыслить логически, а именно кому это сейчас выгодно, а именно коронавирус и карантины.На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например,ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.Что касается Вас, то кажется Вы когда-то негативно высказались об отношении Януковича к ИТ. Похоже, что Вы программист, что подтверждается также Вашими ссылками на двоичную логику и учебник Виноградова с Кузьминым.Юриспруденция - моя вторая специальность, а по первой я радиоинженер. Начинал на АЛГОЛе и завершил на Паскале.Поэтому давайте использовать, в том числе, любую логику для оценки происходящих событий, начиная с того, а кому этот коронавирус и карантины выгодны. Тем более, что, например, Вы не только выиграли дело в национальном суде, но и добились, чтобы за это дело взялся Евросуд. А коронавирус и карантины мешают продвижению Вашего и моего дела, поскольку в деле Бурмич речь шла и о том, чтобы возмещение по этим делам было за счет средств от МВФ, а сейчас они идут даже не на медицину, а на дороги.Далее, Вы критически отозвались о Лещине. Действительно, начинал он хорошо - Харьковская правозащитная группа. А продолжает свою деятельность уже чиновником, который, возможно, будучи секретарем Евросуда от Украины, готовилв деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины". А теперь он, с Ваших слов, не понимает, что такое. Итак, будучи в составе правительства, он является одним из тех, кто саботирует решение в Вашем и моем деле Бурмич, поскольку оно ссылается на недостаток средств, тем более, что в условиях ковида.Таким образом, я употребил понятиетолько с той целью, чтобы призвать Вас отсекать в череде событий те, которые явно мешают гражданам Украины в реализации их прав, хотя бы потому, что Вам не чужда Igneus Повідомлень: 805 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 16:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим. На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим. это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв). это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв). верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5083 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1042 раз. Подякували: 1465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 16:30 ЛАД написав: Вообще-то, мнительные "масочники" и люди с психическими расстройствами это несколько разные категории.

Или Вы как опытный юрист уже научились ставить дистанционный диагноз?

Вы, часом, не Кашпировский? Вообще-то, мнительные "масочники" и люди с психическими расстройствами это несколько разные категории.Или Вы как опытный юрист уже научились ставить дистанционный диагноз?Вы, часом, не Кашпировский?

Мнительность является одним из признаков психических расстройств, начиная, от более мягкого, а именно ипохондрии, и заканчивая более грозными психическими расстройствами.

При этом я не Кашпировский, поскольку он также взялся за лечение коронавируса. является одним из признаков психических расстройств, начиная, от более мягкого, а именно, и заканчивая более грозными психическими расстройствами.При этом я не Кашпировский, поскольку он также взялся за лечение коронавируса. Igneus Повідомлень: 805 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 16:50 vitaliian написав: Igneus написав: На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим. На валютной ветке, по-моему,, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.

это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв). это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).

Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен и

не вижу в ней абсурда.

Речь шла о торговом балансе, а Вы ссылаетесь на бюджет.

Дефицит бюджет, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять внешними валютными займами.

При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни.

Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта. Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен ине вижу в ней абсурда.Речь шла о, а Вы ссылаетесь наДефицит бюджет, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять внешними валютными займами.При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни.Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта. Igneus Повідомлень: 805 З нами з: 29.08.18 Подякував: 335 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2191219221932194 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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