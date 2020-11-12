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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2191219221932194

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 66
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
17
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
30
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
21%
14
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:11

Губернатор Эндрю Куомо назвал три основных рассадника короновируса в Нью-Йорке:
1. Заведения, где наливают алкоголь.
2. Джим.
3. Частные вечеринки.
Трюдо сказал, что причиной последнего всплеска чумы был канадский Thanksgiving 12 октября, когда по традиции за одним столом собирается вся большая семья.
Пока в НЙС и в Канаде разрешены вечеринки до 10-ти чел. Но американский Thanksgiving еще только приближается.
Кажется, решение этой проблемы очевидно:
1. Бухать только дома, бухло только на вынос или вообще продавать в бутылках с лотков на улице.
2. Никаких джимов. Гантели, скакалки, эспандеры, вибраторы в каждый дом, где дружат со спортом. Там, где не дружат, смотри п.1.
3. Никаких посторонних в доме. Только семья. Из посторонних разрешать только сожительниц.
:idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:18

  zРадио написав:
  unicdima написав:Вірусологи, на вулиці хтось був, ТРЦ працюють?


Крупный бизнес закрыт, а мелкий работает (как ни странно). Обычно происходит наоборот - нагибают самых беззащитных

Мелкий закрыт. А крупный - нет
Выйди уже из дома
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:21

  tumos написав:А это к чему ? А еще бывает двоичная логика. ) А есть еще учебник по логике Виноградова и Кузьмина от 1954 года.

Я просто намекнул Вам, что нужно мыслить логически, а именно кому это сейчас выгодно, а именно коронавирус и карантины.

На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.

Что касается Вас, то кажется Вы когда-то негативно высказались об отношении Януковича к ИТ. Похоже, что Вы программист, что подтверждается также Вашими ссылками на двоичную логику и учебник Виноградова с Кузьминым.

Юриспруденция - моя вторая специальность, а по первой я радиоинженер. Начинал на АЛГОЛе и завершил на Паскале.

Поэтому давайте использовать, в том числе, любую логику для оценки происходящих событий, начиная с того, а кому этот коронавирус и карантины выгодны. Тем более, что, например, Вы не только выиграли дело в национальном суде, но и добились, чтобы за это дело взялся Евросуд. А коронавирус и карантины мешают продвижению Вашего и моего дела, поскольку в деле Бурмич речь шла и о том, чтобы возмещение по этим делам было за счет средств от МВФ, а сейчас они идут даже не на медицину, а на дороги.

Далее, Вы критически отозвались о Лещине. Действительно, начинал он хорошо - Харьковская правозащитная группа. А продолжает свою деятельность уже чиновником, который, возможно, будучи секретарем Евросуда от Украины, готовил пилотное решение в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины". А теперь он, с Ваших слов, не понимает, что такое "пилотное решение" :D. Итак, будучи в составе правительства, он является одним из тех, кто саботирует решение в Вашем и моем деле Бурмич, поскольку оно ссылается на недостаток средств, тем более, что в условиях ковида.

Таким образом, я употребил понятие "юридическая логика" только с той целью, чтобы призвать Вас отсекать в череде событий те, которые явно мешают гражданам Украины в реализации их прав, хотя бы потому, что Вам не чужда "математическая логика".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.
это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:30

  ЛАД написав:Вообще-то, мнительные "масочники" и люди с психическими расстройствами это несколько разные категории.
Или Вы как опытный юрист уже научились ставить дистанционный диагноз?
Вы, часом, не Кашпировский?

Мнительность является одним из признаков психических расстройств, начиная, от более мягкого, а именно ипохондрии, и заканчивая более грозными психическими расстройствами.
При этом я не Кашпировский, поскольку он также взялся за лечение коронавируса. :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:50

  vitaliian написав:
  Igneus написав:На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.

это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).

Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен и
не вижу в ней абсурда.
Речь шла о торговом балансе, а Вы ссылаетесь на бюджет.
Дефицит бюджет, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять внешними валютными займами.
При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни.
Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта.
Igneus
 
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