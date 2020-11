Додано: Суб 14 лис, 2020 17:13

Igneus написав: vitaliian написав: Igneus написав: На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим. На валютной ветке, по-моему,, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.

это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв). это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).

Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен и

не вижу в ней абсурда.

Речь шла о торговом балансе, а Вы ссылаетесь на бюджет.

Дефицит бюджета, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять в основном внешними валютными займами.

При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни.

Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен и не вижу в ней абсурда.

Речь шла о торговом балансе, а Вы ссылаетесь на бюджет.

Дефицит бюджета, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять в основном внешними валютными займами.

При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни.

Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта.



Дефицит бюджета можно исправить только (1) увеличением доходов и (2) секвестирование расходов. Заимствования финансируют дефицит, и только Дефицит бюджета можно исправить только (1) увеличением доходов и (2) секвестирование расходов. Заимствования финансируют дефицит, и только

