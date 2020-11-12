Губернатор Эндрю Куомо назвал три основных рассадника короновируса в Нью-Йорке: 1. Заведения, где наливают алкоголь. 2. Джим. 3. Частные вечеринки. Трюдо сказал, что причиной последнего всплеска чумы был канадский Thanksgiving 12 октября, когда по традиции за одним столом собирается вся большая семья. Пока в НЙС и в Канаде разрешены вечеринки до 10-ти чел. Но американский Thanksgiving еще только приближается. Кажется, решение этой проблемы очевидно: 1. Бухать только дома, бухло только на вынос или вообще продавать в бутылках с лотков на улице. 2. Никаких джимов. Гантели, скакалки, эспандеры, вибраторы в каждый дом, где дружат со спортом. Там, где не дружат, смотри п.1. 3. Никаких посторонних в доме. Только семья. Из посторонних разрешать только сожительниц.
tumos написав:А это к чему ? А еще бывает двоичная логика. ) А есть еще учебник по логике Виноградова и Кузьмина от 1954 года.
Я просто намекнул Вам, что нужно мыслить логически, а именно кому это сейчас выгодно, а именно коронавирус и карантины.
На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.
Что касается Вас, то кажется Вы когда-то негативно высказались об отношении Януковича к ИТ. Похоже, что Вы программист, что подтверждается также Вашими ссылками на двоичную логику и учебник Виноградова с Кузьминым.
Юриспруденция - моя вторая специальность, а по первой я радиоинженер. Начинал на АЛГОЛе и завершил на Паскале.
Поэтому давайте использовать, в том числе, любую логику для оценки происходящих событий, начиная с того, а кому этот коронавирус и карантины выгодны. Тем более, что, например, Вы не только выиграли дело в национальном суде, но и добились, чтобы за это дело взялся Евросуд. А коронавирус и карантины мешают продвижению Вашего и моего дела, поскольку в деле Бурмич речь шла и о том, чтобы возмещение по этим делам было за счет средств от МВФ, а сейчас они идут даже не на медицину, а на дороги.
Далее, Вы критически отозвались о Лещине. Действительно, начинал он хорошо - Харьковская правозащитная группа. А продолжает свою деятельность уже чиновником, который, возможно, будучи секретарем Евросуда от Украины, готовил пилотное решение в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины". А теперь он, с Ваших слов, не понимает, что такое "пилотное решение" . Итак, будучи в составе правительства, он является одним из тех, кто саботирует решение в Вашем и моем деле Бурмич, поскольку оно ссылается на недостаток средств, тем более, что в условиях ковида.
Таким образом, я употребил понятие "юридическая логика" только с той целью, чтобы призвать Вас отсекать в череде событий те, которые явно мешают гражданам Украины в реализации их прав, хотя бы потому, что Вам не чужда "математическая логика".
Igneus написав:На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.
это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ЛАД написав:Вообще-то, мнительные "масочники" и люди с психическими расстройствами это несколько разные категории. Или Вы как опытный юрист уже научились ставить дистанционный диагноз? Вы, часом, не Кашпировский?
Мнительность является одним из признаков психических расстройств, начиная, от более мягкого, а именно ипохондрии, и заканчивая более грозными психическими расстройствами. При этом я не Кашпировский, поскольку он также взялся за лечение коронавируса.
Igneus написав:На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.
это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).
Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен и не вижу в ней абсурда. Речь шла о торговом балансе, а Вы ссылаетесь на бюджет. Дефицит бюджета, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять в основном внешними валютными займами. При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни. Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта.
Igneus написав:На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.
это абсурд, тратят не потому что выходные, а потому что людям нужны приобретаемые товары и услуги. Чем Больше тратят тем больше поступает налогов в казну (на импорт, ндс, есв).
Будьте внимательны, поскольку это мысль не моя, но я с нею согласен и не вижу в ней абсурда. Речь шла о торговом балансе, а Вы ссылаетесь на бюджет. Дефицит бюджета, который в гривнах, можно уменьшить и внутренними заимствованиями, а вот дефицит торгового баланса ухудшает платежный баланс в валюте, который надо выправлять в основном внешними валютными займами. При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни. Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта.
Дефицит бюджета можно исправить только (1) увеличением доходов и (2) секвестирование расходов. Заимствования финансируют дефицит, и только
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Igneus написав:На валютной ветке, по-моему, кто-то высказал мысль, что, например, карантин выходного дня ввели только для того, чтобы население не тратило средства в выходные дни на импорт, что ухудшает дефицит торгового баланса. Я согласен, в том числе, и с этим.
Обратите внимание я не принимаю обсуждение в вопросах КВД или как быть больным с плановыми операциями. Я не знаю ответа на эти вопросы.
Igneus написав:Что касается Вас, то кажется Вы когда-то негативно высказались об отношении Януковича к ИТ.
Не припоминаю такого. Мне это не интересно.
Igneus написав:Похоже, что Вы программист, что подтверждается также Вашими ссылками на двоичную логику и учебник Виноградова с Кузьминым.
Не гадайте. Я по вопросам из различных областей бытия высказывал свое мнение.
Igneus написав:А коронавирус и карантины мешают продвижению Вашего и моего дела,
Какое отношение коронавирус имеет к политической воле выгнать Украину из Совета Европы за более чем десятилетнее неисполнение своих обязательств, если брать отсчет от кейса Иванова ?
Igneus написав:поскольку в деле Бурмич речь шла и о том, чтобы возмещение по этим делам было за счет средств от МВФ,
Впервые слышу. Весьма сомнительно.
Igneus написав:А теперь он, с Ваших слов, не понимает, что такое "пилотное решение" .
С моих слов Лещина прекрасно разбирается в сложившейся ситуации. Знает, что такое "пилотное решение". Знает, что наши законодатели сознательно не вносят изменения в законодательство для реализации поставленных ЕСПЧ, Комитетом Министров перед Украиной задач.
Igneus написав:Итак, будучи в составе правительства, он является одним из тех, кто саботирует решение в Вашем и моем деле Бурмич, поскольку оно ссылается на недостаток средств, тем более, что в условиях ковида.
Перед кем ссылается ? Суть общения правителства, законодателей с Комитетом Министров покрыта для меня мраком. По официальным релизам - углубить, расширить, последнее китайское предупреждение.
Igneus написав:Таким образом, я употребил понятие "юридическая логика" только с той целью, чтобы призвать Вас отсекать в череде событий те, которые явно мешают гражданам Украины в реализации их прав, хотя бы потому, что Вам не чужда "математическая логика".
Вам в курсе юридическая логика преподавали изложение альтернативных позиций ?
ЛАД написав:Вообще-то, мнительные "масочники" и люди с психическими расстройствами это несколько разные категории. Или Вы как опытный юрист уже научились ставить дистанционный диагноз? Вы, часом, не Кашпировский?
Мнительность является одним из признаков психических расстройств, начиная, от более мягкого, а именно ипохондрии, и заканчивая более грозными психическими расстройствами. При этом я не Кашпировский, поскольку он также взялся за лечение коронавируса.
Мнительные масочники - Ваше определение. Так что если даже Вы не Кашпировский, то что-то вроде - ставите психиатрические диагнозы на расстоянии. Радиоинженер-программист-юрист-психиатр. Какими специальностями ещё владеете?
Кстати, Алгол и Паскаль не основные знания радиоинженера.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 14 лис, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
Igneus написав:При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни. Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта.
на пальцах, понадобились вам в субботу сапоги, суббота-воскресение карантин магазины закрыты, купите ли вы их в понедельник-пятницу или откажетесь от покупки (потому что не смогли купить их в субботу)?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat