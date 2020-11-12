|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:46
vitaliian написав: Igneus написав:
При этом, в будние дни население в своем большинстве работает, а вот покупки делает, в том числе и импорт, преимущественно в выходные дни.
Поэтому и ввели КВД, чтобы, среди прочего, усложнить населению скупку в выходные дни импорта.
на пальцах, понадобились вам в субботу сапоги, суббота-воскресение карантин магазины закрыты, купите ли вы их в понедельник-пятницу или откажетесь от покупки (потому что не смогли купить их в субботу)?
Если это необходимость, то купите в другой день. Однако куча людей делают спонтанные покупки без необходимости. Эти покупки могут быть в принципе отсечены.
-
Пенсионер
-
-
- Повідомлень: 1835
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:46
Igneus
Давайте проясним подноготную дискуссии, увидев некую цитату вы решили, что те, кто опасаются заразиться коронавирусом, возможно достаточно мнительны и тревожны, имеют гораздо большую на 65 % вероятность заразиться коронавирусом.
Тогда как в статье идёт ровно противоположная тема, коронавирус как инфекция непосредственно влияет на нервную систему таким образом, что увеличивается количество псхоневрологических нарушений вследствие заболевания вирусом.
Собственно, это не особенное открытие, были статьи, что коронавирус также увеличивает количество нарушений деятельности почек, печени, половой системы и тд.
Люди с психатрическими нарушениями, те которые состоят уже состоят на учёте у психиатора, действительно достоверно чаще заболевают коронавирусом, я предположил, что это достаточно естественно, потому что эти люди дезориентированы в жизни, не могут принимать меры предосторожности при заражении коронавирусом, более того такие люди очевидно чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям вследствие обычной малой двигательной активности, такие люди очевидно чаще падают с лестницы, подскальзываются на улице, и обжигаются при попытке зажечь спичку.
Что здесь обсуждать на сто страниц ))))))
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 14 лис, 2020 17:59, всього редагувалось 2 разів.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19090
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 7278 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:47
Карантин к охране здоровья не имеет никакого отношения . Пытаются изменить весь наш уклад и это самое страшное . Или народ наивно полагает что посидим дома два года , а потом как раньше ? Нет ребята вас построят строем , дадут лопату в руки и копать .
-
Uppi
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:49
Uppi написав:
Карантин к охране здоровья не имеет никакого отношения . Пытаются изменить весь наш уклад и это самое страшное . Или народ наивно полагает что посидим дома два года , а потом как раньше ? Нет ребята вас построят строем , дадут лопату в руки и копать .
Имхо, вам пора идти в партизаны против ненавистного режима масонов и рептилоидов во главе с Гейтсом, Соросом.
Дальше будет еще хуже, пришёл к власти Байден, с огромными финансовыми возможностями, явный ставленник рептилоидов, я думаю, всё, хана, старой доброй жизни уже не будет никогда.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19090
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 7278 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:56
Uppi написав:
Карантин к охране здоровья не имеет никакого отношения . Пытаются изменить весь наш уклад и это самое страшное . Или народ наивно полагает что посидим дома два года , а потом как раньше ? Нет ребята вас построят строем , дадут лопату в руки и копать .
Главное не пользуйстесь интернетом, это все заговор. Идите в лес - в партизаны, там безопасно!
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4023
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 670 раз.
- Подякували: 861 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:01
freeze написав:
Что здесь обсуждать на сто страниц ))))))
Порушення, рептілоїдами, шляхом введення карантину, прав психічнохворих заробляти гроші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:19
ну и?
прошелся я по городу - что-то совсем не заметил никакого карантина выходного дня - самая обычная суббота, все что обычно работало по субботам, все открыто и работает и сейчас; людей как обычно везде много.
что дальше?
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2580
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:22
Alex2007 написав:
все открыто и работает и сейчас
ток под ленту пролазить надо))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4750
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:23
Пенсионер написав:
Если это необходимость, то купите в другой день. Однако куча людей делают спонтанные покупки без необходимости. Эти покупки могут быть в принципе отсечены.
их сделают в другом месте, свинья найдёт своё болотце.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5085
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1043 раз.
- Подякували: 1466 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7283
|1677089
|
Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ
|