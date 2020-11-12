Додано: Суб 14 лис, 2020 17:46

Igneus



Давайте проясним подноготную дискуссии, увидев некую цитату вы решили, что те, кто опасаются заразиться коронавирусом, возможно достаточно мнительны и тревожны, имеют гораздо большую на 65 % вероятность заразиться коронавирусом.

Тогда как в статье идёт ровно противоположная тема, коронавирус как инфекция непосредственно влияет на нервную систему таким образом, что увеличивается количество псхоневрологических нарушений вследствие заболевания вирусом.

Собственно, это не особенное открытие, были статьи, что коронавирус также увеличивает количество нарушений деятельности почек, печени, половой системы и тд.

Люди с психатрическими нарушениями, те которые состоят уже состоят на учёте у психиатора, действительно достоверно чаще заболевают коронавирусом, я предположил, что это достаточно естественно, потому что эти люди дезориентированы в жизни, не могут принимать меры предосторожности при заражении коронавирусом, более того такие люди очевидно чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям вследствие обычной малой двигательной активности, такие люди очевидно чаще падают с лестницы, подскальзываются на улице, и обжигаются при попытке зажечь спичку.



Что здесь обсуждать на сто страниц ))))))