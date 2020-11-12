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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2193219421952196 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 67 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 17 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 7% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 30 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 22% 15 Всього голосів : 67 Додано: Суб 14 лис, 2020 18:35 Alex2007 написав: ну и?

прошелся я по городу - что-то совсем не заметил никакого карантина выходного дня - самая обычная суббота, все что обычно работало по субботам, все открыто и работает и сейчас; людей как обычно везде много.

что дальше? ну и?прошелся я по городу - что-то совсем не заметил никакого карантина выходного дня - самая обычная суббота, все что обычно работало по субботам, все открыто и работает и сейчас; людей как обычно везде много.что дальше?



Много поездил по городу сегодня докладываю, там где был.

Работают Малиновский рынок, ТЦ Мегадом, ТЦ Сити-центр

Не работает Староконный рынок, строительный рынок на въезде в Черноморку, ТЦ Сады Победы, ТЦ Александровский.

Эпицентр у нас работал на вынос, продавцы подходят к ленточкам, который закрыты входы в залы возле касс, в порядке живой очереди просят что-то вынести из товара, те выносят, часть между делом в очереди оформляет якобы интернет-заказ, и сразу продавцы его выносят.



Здесь еще вот в чём вопрос, завтра в Одессе второй тур выборов мэра, насколько я знаю, принято решение пока не нагнетать ситуацию, чтобы не злить избирателей.. Решать будут на следующей неделе. Много поездил по городу сегодня докладываю, там где был.Работают Малиновский рынок, ТЦ Мегадом, ТЦ Сити-центрНе работает Староконный рынок, строительный рынок на въезде в Черноморку, ТЦ Сады Победы, ТЦ Александровский.Эпицентр у нас работал на вынос, продавцы подходят к ленточкам, который закрыты входы в залы возле касс, в порядке живой очереди просят что-то вынести из товара, те выносят, часть между делом в очереди оформляет якобы интернет-заказ, и сразу продавцы его выносят.Здесь еще вот в чём вопрос, завтра в Одессе второй тур выборов мэра, насколько я знаю, принято решение пока не нагнетать ситуацию, чтобы не злить избирателей.. Решать будут на следующей неделе. freeze 4 Повідомлень: 19093 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4553 раз. Подякували: 7279 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 18:40 tumos написав: adeges написав:

Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей. Да, как раз сегодня хорошая статья про лечение вирусных заболеваний, а именно Ковид-19, антибиотиками в первые 5 дней после заболевания, и мысли о назначающих это по телефону семейных врачей.



Врач-инфекционист

Я не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока.

https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html



"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".



Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.



Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.



Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265434/



Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.



Врач-инфекционист

Є три групи ліків, які заборонені на амбулаторному етапі – принаймні поки лікар не побачить хворого і не зробить усіх обстежень.

https://lb.ua/society/2020/11/13/470506 ... evgen.html



Так как больному на амбулаторном этапе пройти все обследования для принятия решения о дальнейшем лечении ? Врач-инфекционистЯ не хочу ображати сімейних лікарів, тому що мені самому часто доводиться консультувати по телефону. І, відверто кажучи, лікувати дистанційно дуже важко. Коли ти людину в очі не бачиш, коли в тебе немає можливості виміряти їй пульсоксиметром насиченість крові киснем, коли не маєш можливості її легені послухати, як правильно встановити діагноз? Тому констатуємо: ефективність дистанційного лікування дуже невисока."При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.Первым этапом является обращение к своему семейному врачу., и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.Насколько я понимаю именно Минздрав заложил телефонный режим в механизм оказания помощи. Относительно решения семейника о приходе на дом смешно читать.Врач-инфекционистЄ три групи ліків, які заборонені на амбулаторному етапі – принаймні поки лікар не побачить хворого і не зробить усіх обстежень.Так как больному на амбулаторном этапе пройти все обследования для принятия решения о дальнейшем лечении ?

наступний крок замінити дистанційних лікарів робобабою (диджиталізація):

дзвониш 991 чи 103 і:

- переведіть телефон в тональний режим

- для отримання консультації укр. мовою натисніть 1:

....

- прослухати ще раз, натисніть зірочку. наступний крок замінити дистанційних лікарів робобабою (диджиталізація):дзвониш 991 чи 103 і:- переведіть телефон в тональний режим- для отримання консультації укр. мовою натисніть 1:....- прослухати ще раз, натисніть зірочку. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22064 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:02 tumos, ЛАД, freeze

Поскольку на выходных самое время для подготовки исков, апелляций и кассаций, то этим комментарием завершим на сегодня дискуссию.



tumos, в каждом деле по невыполнению национальных судебных решений правительство ссылалось на нехватку бюджетных средств, а в условиях ковида будет ссылаться тем более.

О том, чтобы рассмотреть вопрос об использовании средств МВФ и ВБ для погашения долгов по национальным судебным решениям, говориться в пункте 126 решения ЕСПЧ в деле "Бурмич и другие против Украины":

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192193



Что касается логики, то она такова, что Лещина начинал правозащитником для людей, а завершает чиновником против людей, а я начинал чиновником для людей, и завершаю правозащитником тоже для людей, но еще в большей степени.



ЛАД и freeze, в Харькове была такая ВИРТА (Михаил Р.А., если вдруг читаешь, то тебе привет с пожеланием встретиться, что нам не удалось в 2020 году ).

Я учился на радиоинженера у конкурента ВИРТА в Киеве, а по выпуску "мы сами не летали, но и другим тоже не надавали"

Обучение предполагало не только умения добыть информацию о летающих объектах, но и передать ее в автоматизированном режиме тем, кто мог летать и другим не давать, а также тем, кто не мог летать, но другим также не давал.

Поэтому алгоритмизацию и программирование (АЛГОЛ68)на уровне того времени я тоже должен был знать, ну а Турбо Паскаль 5.5 я выучил самостоятельно позже.



Теперь о мнительности.

Я даже не предполагал, что буду жить 5 лет в теплой, но маленькой царской казарме со 165 однокурсниками и коечками в два яруса.

Я думаю, что если бы я сказал командованию, что боюсь набраться от 165 однокурсников со всего СССР всяческих инфекций, а поэтому не хочу служить и учиться, то меня бы отправили в те времена... в психиатрическую больницу.



Кстати, был случай, когда однокурсник упал на вечерней поверке, и оказалось, что он подцепил менингит (тогда он выжил, но уже став офицером, ушел из жизни самоубийством). Почти весь курс отправили в увольнения еще до выходных, а в казарме проводили дезинфекцию. При этом в казарме оставили чуть более десятка для несения наряда, ведь, кроме всего, в оружейке было 166 автоматов с боеприпасами. В это число попал и я. Тоже ведь мог заявить командованию, что боюсь заболеть менингитом, но, тем не менее, приказ выполнил.



Кроме того, оказалось, что хотя война во Вьетнаме к тому времени закончилась, а на Ближнем Востоке тоже вроде бы затихло, но появились Афганистан, Эфиопия, Ангола и т.д. И я не мог заявить командованию, что не буду служить там, куда меня направят, только потому, что боюсь за свою жизнь.



Наконец, "в мирное время бегущий генерал (полковник) вызывает смех, а в военное время - панику" .



Таким образом, я еще могу понять тревогу женщин в условиях коронавируса, но мужчин, коих здесь большинство, мне трудно понять.



На сегодня все. Поскольку на выходных самое время для подготовки исков, апелляций и кассаций, то этим комментарием завершим на сегодня дискуссию., в каждом деле по невыполнению национальных судебных решений правительство ссылалось на нехватку бюджетных средств, а в условиях ковида будет ссылаться тем более.О том, чтобы рассмотреть вопрос об использовании средств МВФ и ВБ для погашения долгов по национальным судебным решениям, говориться в пункте 126 решения ЕСПЧ в деле "Бурмич и другие против Украины":Что касается логики, то она такова, что Лещина начинал правозащитником для людей, а завершает чиновником против людей, а я начинал чиновником для людей, и завершаю правозащитником тоже для людей, но еще в большей степени., в Харькове была такая ВИРТА (Михаил Р.А., если вдруг читаешь, то тебе привет с пожеланием встретиться, что нам не удалось в 2020 году).Я учился на радиоинженера у конкурента ВИРТА в Киеве, а по выпуску "мы сами не летали, но и другим тоже не надавали"Обучение предполагало не только умения добыть информацию о летающих объектах, но и передать ее в автоматизированном режиме тем, кто мог летать и другим не давать, а также тем, кто не мог летать, но другим также не давал.Поэтому алгоритмизацию и программирование (АЛГОЛ68)на уровне того времени я тоже должен был знать, ну а Турбо Паскаль 5.5 я выучил самостоятельно позже.Теперь оЯ даже не предполагал, что буду жить 5 лет в теплой, но маленькой царской казарме со 165 однокурсниками и коечками в два яруса.Я думаю, что если бы я сказал командованию, что боюсь набраться от 165 однокурсников со всего СССР всяческих инфекций, а поэтому не хочу служить и учиться, то меня бы отправили в те времена... в психиатрическую больницу.Кстати, был случай, когда однокурсник упал на вечерней поверке, и оказалось, что он подцепил менингит (тогда он выжил, но уже став офицером, ушел из жизни самоубийством). Почти весь курс отправили в увольнения еще до выходных, а в казарме проводили дезинфекцию. При этом в казарме оставили чуть более десятка для несения наряда, ведь, кроме всего, в оружейке было 166 автоматов с боеприпасами. В это число попал и я. Тоже ведь мог заявить командованию, что боюсь заболеть менингитом, но, тем не менее, приказ выполнил.Кроме того, оказалось, что хотя война во Вьетнаме к тому времени закончилась, а на Ближнем Востоке тоже вроде бы затихло, но появились Афганистан, Эфиопия, Ангола и т.д. И я не мог заявить командованию, что не буду служить там, куда меня направят, только потому, что боюсь за свою жизнь.Наконец,Таким образом, я еще могу понять тревогу женщин в условиях коронавируса, но мужчин, коих здесь большинство, мне трудно понять.На сегодня все. Igneus Повідомлень: 807 З нами з: 29.08.18 Подякував: 339 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:03 Мизантрóп написав: Вкладчик1234 написав: Если вам надоел #коронавирус, эта #новость для вас



В Южной Корее #власти сообщили о новом случае обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в помете диких уток, который может передаваться людям.

На данный момент изучаются еще 6 похожих случаев. Если они подтвердятся, то птицу может ждать массовый геноцид — 4 года назад после обнаружения похожего вируса в Корее уничтожили 38 млн особей курицы во избежание вспышки инфекции. Если вам надоел #коронавирус, эта #новость для васВ Южной Корее #власти сообщили о новом случае обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в помете диких уток, который может передаваться людям.На данный момент изучаются еще 6 похожих случаев. Если они подтвердятся, то птицу может ждать массовый геноцид — 4 года назад после обнаружения похожего вируса в Корее уничтожили 38 млн особей курицы во избежание вспышки инфекции. От высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 можно крякнуть как утка От высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 можно крякнуть как утка

Пока корейцы не додумаются подзакусить утиными экскрементами, можно сохранять покерфейс и не париться. Пока корейцы не додумаются подзакусить утиными экскрементами, можно сохранять покерфейс и не париться. antey1969 1

Повідомлень: 10146 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:06 detroytred написав: Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике. Не порезали бы или не упал бы с пятого этажа, может и без симптомов переходил бы. А ослабленный организм не справился с вирусом Короны и пошел в пике.

Своего рода герпес.

Сидит в организме выжидает пока ослабнет.

Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным Своего рода герпес.Сидит в организме выжидает пока ослабнет.Поэтому и тесты 50на50, и бьёт по ослабленным

Или хеликобактер.

Сидит себе, но при благоприятных условиях - раз и язва.

Хотя может быть и так: причиной язвы или т.п. у конкретного человека была иной, но тест показал наличие этой бактерии - в таком случае с лёгкостью причиной язвы определили хеликобактер. Или хеликобактер.Сидит себе, но при благоприятных условиях - раз и язва.Хотя может быть и так: причиной язвы или т.п. у конкретного человека была иной, но тест показал наличие этой бактерии - в таком случае с лёгкостью причиной язвы определили хеликобактер.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-54918458

Що таке "синдемія"?

По-перше, це модний термін, що поєднує в собі слова "синергія" і "пандемія".

По суті, це означає, що такі захворювання, як Covid-19, не слід розглядати окремо.З одного боку, є SARS-CoV-2 (вірус, що викликає Covid-19). З іншого - низка хронічних хвороб. І ці два елементи взаємодіють у контексті глибокої соціальної нерівності.Цього року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв, що пандемія COVID-19 "непропорційно впливає на найбільш вразливі верстви населення: малозабезпечених робітників, жінок і дітей, людей з обмеженими можливостями та інші вразливі групи"."Ми бачимо, як Covid-19 взаємодіє з багатьма хронічними захворюваннями: діабетом, раком, серцевими та багатьма іншими хворобами, - пояснив Зінгер. - Ми також бачимо непропорційно високий рівень несприятливих наслідків для бідних, малозабезпечених та етнічних меншин".

З'являється все більше доказів того, що грип та застуда - мають "протисиндемічний" характер", - каже дослідниця.

"Тобто ситуація не погіршується: якщо людина заражена обома (вірусами), одна (з хвороб) не розвивається".

"Допоки уряди не розроблять політику і програми, спрямовані на усунення глибокої нерівності, люди ніколи не будуть по-справжньому захищені від цієї хвороби". Covid-19 – це синдемія, кажуть вчені. Що це означаєЩо таке "синдемія"?По-перше, це модний термін, що поєднує в собі слова "синергія" і "пандемія".По суті, це означає, що такі захворювання, як Covid-19, не слід розглядати окремо.З одного боку, є SARS-CoV-2 (вірус, що викликає Covid-19). З іншого - низка хронічних хвороб. І ці два елементи взаємодіють у контексті глибокої соціальної нерівності.Цього року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв, що пандемія COVID-19 "непропорційно впливає на найбільш вразливі верстви населення: малозабезпечених робітників, жінок і дітей, людей з обмеженими можливостями та інші вразливі групи"."Ми бачимо, як Covid-19 взаємодіє з багатьма хронічними захворюваннями: діабетом, раком, серцевими та багатьма іншими хворобами, - пояснив Зінгер. - Ми також бачимо непропорційно високий рівень несприятливих наслідків для бідних, малозабезпечених та етнічних меншин".З'являється все більше доказів того, що грип та застуда - мають "протисиндемічний" характер", - каже дослідниця."Тобто ситуація не погіршується: якщо людина заражена обома (вірусами), одна (з хвороб) не розвивається"."Допоки уряди не розроблять політику і програми, спрямовані на усунення глибокої нерівності, люди ніколи не будуть по-справжньому захищені від цієї хвороби".

Тобто ніколи. Тобто ніколи. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3856 З нами з: 19.04.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:39 Igneus написав: Таким образом, я еще могу понять тревогу женщин в условиях коронавируса, но мужчин, коих здесь большинство, мне трудно понять. Таким образом, я еще могу понять тревогу женщин в условиях коронавируса, но мужчин, коих здесь большинство, мне трудно понять.



Естественный отбор, те кто не испытывают чувство тревоги, те кто не боится боли, быстро отсеиваются в мир иной, поскольку это есть базовые рефлексы человека, предназначенные для защиты его жизни.

На войне так бесстрашные редко переживают больше, чем несколько боёв. Быстро отсеиваются.

Любое отсутствие чувства опасности может иметь всего лишь одну из трех причин.

Или человек не осознает степень опасности и не боится, потому что не понял, чего надо бояться.

Или человек все прекрасно осознает, но перебарывает свою тревогу методом фактического аутотренинга-самовнушения, фактически измения реальность.

Или он понимает, как с этой опасностью справиться и делает грамотные защитные шаги для этого. Естественный отбор, те кто не испытывают чувство тревоги, те кто не боится боли, быстро отсеиваются в мир иной, поскольку это есть базовые рефлексы человека, предназначенные для защиты его жизни.На войне так бесстрашные редко переживают больше, чем несколько боёв. Быстро отсеиваются.Любое отсутствие чувства опасности может иметь всего лишь одну из трех причин.Или человек не осознает степень опасности и не боится, потому что не понял, чего надо бояться.Или человек все прекрасно осознает, но перебарывает свою тревогу методом фактического аутотренинга-самовнушения, фактически измения реальность.Или он понимает, как с этой опасностью справиться и делает грамотные защитные шаги для этого. Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 лис, 2020 19:51, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 19093 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4553 раз. Подякували: 7279 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:45 Igneus написав: tumos, в каждом деле по невыполнению национальных судебных решений правительство ссылалось на нехватку бюджетных средств, а в условиях ковида будет ссылаться тем более.

О том, чтобы рассмотреть вопрос об использовании средств МВФ и ВБ для погашения долгов по национальным судебным решениям, говориться в пункте 126 решения ЕСПЧ в деле "Бурмич и другие против Украины":

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192193

, в каждом деле по невыполнению национальных судебных решений правительство ссылалось на нехватку бюджетных средств, а в условиях ковида будет ссылаться тем более.О том, чтобы рассмотреть вопрос об использовании средств МВФ и ВБ для погашения долгов по национальным судебным решениям, говориться в пункте 126 решения ЕСПЧ в деле "Бурмич и другие против Украины":



Давайте сделаем так. Вы приводите цитату из п.126 относительно использования средств МВФ и ВБ, а я тогда либо соглашаюсь с Вашим утверждением, либо даю свою оценку тексту. Давайте сделаем так. Вы приводите цитату из п.126 относительно использования средств МВФ и ВБ, а я тогда либо соглашаюсь с Вашим утверждением, либо даю свою оценку тексту. tumos Повідомлень: 1297 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:54 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) GL Rapha договорились о производстве в стране вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год, произведенных в Южной Корее.

.....В то же время использование вакцины в самой Южной Корее пока не планируется. "Этот контракт никак не связан с корейским правительством. Мы организация по контрактному производству (CMO), с Южной Кореей это не имеет никакой связи. Это производство по заказу. С той стороны есть спрос, с нашей - линия производства. Дистрибуция в Южной Корее или какие-то договоренности с южнокорейским правительством в контракте даже не упоминаются", - пояснил Ким Ги Ён.

....Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом.

....

https://ria.ru/20201113/vaktsina-1584475105.html ЛАД 2 Повідомлень: 17625 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4580 раз. Подякували: 4278 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:56 tumos написав: Давайте сделаем так. Вы приводите цитату из п.126 относительно использования средств МВФ и ВБ, а я тогда либо соглашаюсь с Вашим утверждением, либо даю свою оценку тексту. Давайте сделаем так. Вы приводите цитату из п.126 относительно использования средств МВФ и ВБ, а я тогда либо соглашаюсь с Вашим утверждением, либо даю свою оценку тексту.

tumos, отвечаю лишь Вам в порядке исключения, поскольку в деле Бурмич мы ситуативно "в одной лодке"



"... 08 квітня 2016 року Спеціальний радник Генерального секретаря з питань України, пан Христос Джакомопулос, звернувся з листом до Міністра юстиції України пана Павла Петренка, в якому він висловив занепокоєння з боку Комітету міністрів через відсутність прогресу у вжитті заходів, необхідних для виконання цих справ і запропонував організувати консультативну зустріч з відповідними органами влади, а також з іншими зацікавленими міжнародними організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк , з метою виявлення шляхів вирішення цієї проблеми (DH-DD(2016)575).



Українська влада надала позитивну відповідь на цю пропозицію. Відповідно, 12 травня 2016 року в Києві відбулась зустріч за участю заступників Міністра юстиції, Міністра фінансів та Міністра закордонних справ України, постійного представника України при Раді Європи, представників Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду та Міжнародного валютного фонду." , отвечаю лишь Вам в порядке исключения, поскольку в деле Бурмич мы ситуативно "в одной лодке""... 08 квітня 2016 року Спеціальний радник Генерального секретаря з питань України, пан Христос Джакомопулос, звернувся з листом до Міністра юстиції України пана Павла Петренка, в якому він висловив занепокоєння з боку Комітету міністрів через відсутність прогресу у вжитті заходів, необхідних для виконання цих справ і. Відповідно,заступників Міністра юстиції, Міністра фінансів та Міністра закордонних справ України, постійного представника України при Раді Європи, представників Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду та." Igneus Повідомлень: 807 З нами з: 29.08.18 Подякував: 339 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2193219421952196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7283 1677107

ЛОБ Чет 12 лис, 2020 21:53